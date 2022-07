Como dar uma festa que ficará na memória de todos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

O tempo das pessoas anda cada dia mais curto, especialmente no que diz respeito ao tempo para se divertir, sair com amigos ou praticar algum hobby. Isso porque a prioridade das pessoas está sempre voltada para o trabalho, e este é um fato que se confirma mais a cada dia que passa.

Com certeza você já ouviu aquela frase que diz que tempo é dinheiro, e nos dias atuais, as pessoas estão levando essa frase cada vez mais a sério. Tanto, que esquecem que para manter uma boa saúde mental, e uma boa qualidade de vida, é preciso tirar um tempo para se divertir e fazer o que gosta.

E se você está sentindo que precisa fazer algo urgente para se distrair e sair da rotina tão agitada que vive, o que acha de dar uma festa? Mas não é uma festa simples, um verdadeiro festão com tudo que você e seus convidados têm direito.

Comida boa, entretenimento, muita música boa, brindes de lembrancinha de festa, drinks e uma decoração de tirar o fôlego. Sem dúvidas uma festa assim no fim de semana o deixará muito mais leve e revigorado para enfrentar a próxima semana agitada que está por vir.

Caso não saiba exatamente o que precisa fazer para organizar uma festa desse tipo, não se preocupe, pois neste artigo vamos te ensinar tudo que precisa sobre isso.

Aqui vamos te dar algumas dicas de decoração, comidas, drinks, entretenimento, lembrancinhas e tudo mais que você precisa considerar na hora de planejar a sua festa de arromba. Então continue lendo e confira.

Pense no tema da sua festa para definir a decoração

A primeira coisa que você deve fazer antes de pensar na decoração, na comida e nas outras coisas, é definir qual será o tema. Já que estamos falando de um festão, é importante dar uma temática para a festa e dizer aos convidados que eles devem ir vestidos de acordo com o tema, para deixar tudo ainda mais divertido.

Você pode fazer com o tema “brincadeiras de criança”, e fazer todo mundo se sentir criança de novo; pode optar pelo tema de “circo”, que também é muito lúdico e, com certeza, agradará a todos; pode fazer uma festa com o tema dos anos 20, que também é muito legal e sofisticado ou qualquer outro que seja de sua preferência.

Depois que escolher o tema, certifique-se de fazer toda a decoração de acordo com ele, incluindo os convites, onde você também deve dizer aos seus convidados que eles devem ir à caráter de acordo com o tema escolhido por você. Não esqueça de pedir que todos confirmem presença.

Escolha um cardápio de acordo com o tema

O próximo passo é definir o cardápio da sua festa, tanto de comidas quanto de drinks. É interessante servir comidas que estejam de acordo com o tema escolhido.

Por exemplo, se você optar por um tema mais sofisticado, como os anos 20, por exemplo, pode servir comidas mais sofisticadas. Como risotos, carne assada, tábua de frios para a entrada, saladas e algumas massas.

Se você quiser um tema mais lúdico do que elegante, como o tema de brincadeiras de criança ou circo, pode servir mini pizzas, cachorro quente, mini hambúrgueres e salgadinhos.

Quanto às bebidas, você pode servir cerveja, que geralmente é algo que agrada todos os adultos e algumas opções de drinks criativos de acordo com o tema. Além, é claro, de servir água, refrigerante e algumas opções de drinks não alcoólicos para as pessoas que não bebem álcool.

Entretenimento e música boa são essenciais

Música boa é algo que não pode faltar em uma festa, portanto, contrate um DJ de qualidade ou uma boa banda, não importa a sua escolha, desde que seja de bom gosto. Além disso, não deixe de considerar o gosto musical de todos os seus convidados, assim conseguirá agradar todo mundo.

Quanto ao entretenimento, alguns temas permitem que você deixe tudo ainda mais divertido para seus convidados, como o tema de circo ou brincadeiras de criança, onde você pode incluir mágicos, palhaços, máquinas de jogos antigos e o que mais combina com o tema da sua festa.

Não se esqueça dos brindes

Por fim, apesar de estarmos mais acostumados a vermos brindes em festas de comemorações específicas como festas de casamento ou de aniversário, se você conceder um brinde para seus convidados, sem dúvidas eles irão gostar muito.

Você pode escolher bonés personalizados como brindes, chinelos, copos, canecas ou qualquer outra coisa que os faça lembrar da sua festa pelo resto de suas vidas.

O interessante, é optar por um brinde que eles possam usar tanto na festa, quanto no dia a dia depois.

Se você seguir todas as nossas dicas, sem dúvidas será capaz de dar uma festa que ficará na memória de todos seus convidados.