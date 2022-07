Como escolher os móveis para sua sala de estar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

Decorar, ou redecorar a casa é algo realmente maravilhoso e que é capaz de nos fazer sentir uma satisfação pessoal incrível. Isso porque cuidar do lar em que vivemos, além de ser essencial para deixá-lo com boas energias e sempre muito bonito, também é necessário para o nosso próprio bem estar.

Ter uma casa bem decorada, faz com que ela seja aconchegante e receptiva, o que é muito importante. Afinal de contas, nós precisamos nos sentir bem dentro da nossa própria casa, pois ela é nosso principal refúgio da rotina cansativa do trabalho, escola e todas as outras responsabilidades.

Quando pensamos em descansar, dois principais cômodos da casa vem a nossa mente: a sala e o quarto. O quarto é onde conseguimos ter mais privacidade, quando moramos em uma casa com muitas pessoas, e a sala é o local onde podemos receber amigos, parentes e também onde podemos descansar assistindo filmes e séries.

O que acontece é que fazer a decoração de um quarto, principalmente na hora de escolher os móveis, pode parecer muito mais simples do que decorar toda uma sala de estar. Mas na verdade, escolher os móveis para mudar a aparência de uma sala também não é muito difícil, desde que você tenha acesso a algumas dicas.

O fato da sala parecer um cômodo mais difícil de ser decorado do que um quarto, dá-se por conta da quantidade de móveis que este ambiente costuma acomodar.

As opções de móveis para salas são muito mais amplas, assim como as diferentes cores, materiais e também acessórios, como os que podem ser encontrados na Cofemo Acessórios para Móveis, por exemplo. Além disso, atualmente existem muitos estilos de decoração diferentes, um mais lindo do que o outro.

A junção de todas essas coisas pode fazer com que a pessoa desista de fazer uma decoração nova, para evitar a indecisão sobre como realizá-la e quais móveis escolher. No entanto, nós estamos aqui para garantir que você não desista de escolher móveis novos para mudar totalmente a decoração da sua sala de estar.

A seguir, daremos algumas dicas que serão muito úteis na hora de comprar a nova mobília para sua sala de estar. Se você seguir todas elas, sem dúvidas não terá problemas no momento de fazer a sua nova decoração.

Opte por um móvel para ser o centro das atenções

Essa é uma dica que funciona melhor para salas pequenas, mas que você pode adaptar no caso da sua sala de estar ser grande.

Geralmente, pessoas que têm salas de tamanho menor gostam de investir em uma decoração que faça o ambiente parecer maior do que realmente é. Para isso, existem muitas coisas que podem ser feitas, mas uma delas, é escolher um móvel para ser o centro das atenções da decoração.

Este móvel pode ser uma estante, um sofá, uma rack, ou qualquer outro de sua preferência, e depois compor o restante da decoração com móveis e itens decorativos neutros e que não sejam chamativos.

Móveis ao estilo retrô, com cores mais vibrantes ou um sofá de veludo, por exemplo, são sempre boas opções para atrair a atenção de toda a decoração para si.

Móveis minimalistas e funcionais

Você com certeza já deve ter ouvido falar da decoração minimalista, certo? Que nada mais é do que uma decoração que utiliza poucos móveis e objetos decorativos, prezando pela funcionalidade e otimização do ambiente.

Uma sala minimalista, ou que apenas contenha alguns móveis minimalistas, é uma excelente opção de decoração nova, além de facilitar muito o momento da escolha da mobília.

Para aderir a essa decoração super moderna, opte por deixar as paredes livres, escolha móveis com pés metálicos e finos ou que contenham acabamento amadeirado. Além disso, o estilo minimalista presa apenas por cores claras e neutras, ou seja, nada de cores chamativas, vibrantes e muito escuras.

Saiba escolher o sofá ideal

O sofá talvez seja o móvel mais difícil de escolher, pois além de existirem milhares de modelos, também são fabricados nas mais diversas cores e texturas. Sofás em cores claras ou tons pastéis, são os melhores para ambientes pequenos, além de ser interessante optar por aqueles que possuem pés altos.

No entanto, se o espaço não for um problema para você, pode deixar a imaginação e a criatividade rolarem soltas e escolher um sofá bem grande, caso goste deste tipo e, quanto a cor, opte por uma que combine com o restante da decoração e que seja do seu gosto.

Cuidado com as texturas e cores

Para finalizar nossas dicas, é preciso que você tome cuidado com a mistura de texturas e cores escolhidas para os móveis, para não deixar o ambiente visualmente poluído. Uma mistura que combina e sempre dá certo, por exemplo, são móveis de madeira com detalhes metálicos, juntamente com cores claras, neutras ou tons pastéis.