Aposta esportiva sobre triatlo: características da disciplina olímpica

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de julho de 2022.

O triatlo moderno pode ser descrito como um esporte jovem. Em seu formato atual, o triatlo combina três disciplinas: natação, ciclismo e corrida. A distância padrão utilizada nas Olimpíadas é de 1.500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Entretanto, existem diferentes formatos de triatlo: a dupla distância olímpica, a tripla distância olímpica e a famosa “distância de ferro”. Se você decidir apostar na aposta esportiva em uma loja de apostas que oferece apostas em triatlo, como https://campobet.com/br/sport/live, considere o formato do evento.

Regras

A competição Ironman inclui 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. No total, os homens Ironman percorrem 226 quilômetros de distância. Nem todos conseguem chegar à linha de chegada. A diferença entre um triatlo e um pentatlo ou um decatlo é simples: os três eventos acontecem um após o outro, sem interrupção. Somente o verdadeiro “homem de ferro” pode resistir a tal esforço.

Aposta esportiva – distância olímpica e Ironman

A controvérsia no triatlo começou em 1989, quando a União Internacional de Triatlo foi fundada com o objetivo principal de incluir o triatlo no programa olímpico. O Ironman normalmente leva 16 horas para cobrir a distância, então foi decidido encurtar o formato da corrida para caber tudo em uma transmissão de TV. Em 2000, o triatlo fez sua estréia nos Jogos em Sydney no formato de “1500 m de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida”.

Entre os triatletas, vencer nas Olimpíadas não é tão honroso quanto simplesmente percorrer a “distância de ferro”. Para apostadores, é o contrário: raras lojas de apostas oferecem linhas no triatlo fora das Olimpíadas. Você tem que jogar o mercado que está disponível. Ou seja, as apostas em triatlo são principalmente apostas no programa olímpico do esporte.

Principais tipos de apostas em triathlon:

➔ Apostas vencedoras. Aposta padrão nas linhas de aposta: O agente de apostas oferece suas chances ao vencedor, o jogador seleciona o atleta e aposta nele.

➔ Uma aposta na vitória de uma única etapa. O triatlo tem três estágios (natação, ciclismo e corrida). Cada um deles tem um vencedor diferente. As casas de apostas estão prontas para oferecer apostas sobre o vencedor da etapa individual.

➔ Apostando em chegar ao topo. Um triatlo raramente é ganho pelo mesmo concorrente. Portanto, os livreiros se oferecem para prever se um participante selecionado chegará aos três primeiros, aos cinco primeiros ou aos dez primeiros participantes.

➔ Aposta em uma comparação de totais dos concorrentes. Uma das apostas mais populares no triatlo. É oferecido para comparar os resultados das apresentações de dois participantes. Esta opção de aposta aumenta as chances de vencer, mas também reduz as chances de vencer.

➔ Apostas com limite de tempo. Em cada etapa de um triatlo há limites de tempo que um participante deve cumprir para não receber penalidades. As casas de apostas oferecem apostas no número de participantes que cumprirão o limite de tempo em cada etapa.

➔ Apostando no tempo vencedor. Prever o percurso de qualquer corrida de triatlo é extremamente difícil.

As linhas de aposta das casas de apostas colocam uma aposta no tempo final que o vencedor mostrará: será mais ou menos do que a marca estabelecida pela casa de apostas?

Como eu aposto na distância olímpica em um triatlo?

A distância olímpica é consideravelmente menor do que a distância do Ironman e várias outras distâncias chave do triatlo. Portanto, não é uma boa idéia levar os resultados das corridas mais difíceis para análise. O Triatlo nos Jogos Olímpicos está se aproximando cada vez mais de uma competição de velocidade em vez de uma batalha de resistência.

O primeiro fator a ser analisado é a idade do atleta. Os jovens atletas (menos de 25 anos) podem não conseguir manter o mesmo ritmo em toda a distância. Os atletas mais velhos (maiores de 35 anos) participam de triatlos mais para participar do que para ganhar. A idade ideal para os vencedores é entre 26 e 33 anos. Há exceções.

É importante considerar o percurso de casa para o atleta. Se um triatleta treinar no percurso, é mais fácil para ele cobrir toda a distância. O grau de desenvolvimento do triatlo no país também é importante na hora de escolher as apostas. O triatlo é particularmente popular na Austrália, Nova Zelândia, Canadá e em alguns países europeus. Ao apostar em estágios individuais de um triatlo, às vezes você pode obter grandes chances às custas de informações sobre os antecedentes dos participantes. Alguém era um nadador, alguém um corredor, alguém um ciclista. No estágio relevante, o melhor atleta será aquele com mais experiência na disciplina particular.