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Capacitação técnica reúne professores do Projeto Inspiração Esportiva em Montes Claros
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Capacitação técnica reúne professores do Projeto Inspiração Esportiva em Montes Claros

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Encontro no Ginásio Tancredo Neves fortaleceu formação esportiva e social dos núcleos da AEESB.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O Ginásio Tancredo Neves recebeu, na manhã desta quinta-feira (28), uma capacitação técnica do Projeto Inspiração Esportiva, iniciativa da Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil (AEESB). O encontro foi conduzido pelo supervisor setorial e técnico da base do Montes Claros Vôlei, Mateus Braulino, reunindo professores de voleibol dos diferentes núcleos do projeto.

Objetivo da capacitação

Mais do que atualização de conteúdo, o encontro representou:

  • Troca de experiências entre educadores.
  • Fortalecimento do compromisso social com crianças atendidas.
  • Alinhamento técnico para manter padrão de qualidade nos núcleos.

Depoimentos dos professores

  • Luciane Gonçalves (Ginásio Dom Bosco, Alto São João): “Muito relevante e interessante para nós aderirmos mais conteúdos e podermos trabalhar. Mais dicas e conhecimentos para passar aos nossos alunos.”
  • Reinaldo da Silva (núcleos Major Prates e Maracanã): “Uma capacitação que enriqueceu muito nosso aprendizado, para levar novidades aos meninos dos núcleos e garantir evolução além do esperado.”

Declaração do supervisor

Mateus Braulino destacou a importância do alinhamento entre os professores: “Estivemos aqui passando orientações e direcionamentos para manter um padrão de qualidade e revelar atletas para o projeto superior, que é a base do Montes Claros Vôlei.”

Sobre o Projeto Inspiração Esportiva

  • Oferece aulas gratuitas de futebol e vôlei para 2.100 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.
  • Atende nos naipes masculino e feminino.
  • Possui 21 núcleos esportivos em Montes Claros e região.
  • Realização: AEESB, em parceria com o MOC Vôlei, Ateneu Futebol Clube, via emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Freitas e apoio do Ministério do Esporte.
  • Conta com cessão de espaços pela Prefeitura de Montes Claros.

A capacitação reforça o papel de Montes Claros como referência regional na formação esportiva e social, unindo esporte e cidadania para transformar vidas e revelar novos talentos.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da AEESB

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