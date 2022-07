Cresce o número de ataques cibernéticos às empresas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2022.

Conheça a importância de uma equipe de TI

As equipes de tecnologia da informação (TI) trabalham diariamente em estratégias de segurança contra hackers, protegendo sites, redes corporativas e uma série de dados. No entanto, muitas empresas ainda não contam com uma equipe de segurança da informação, o que pode torná-las mais vulneráveis a crimes virtuais.

De acordo com o levantamento da Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America, o Brasil foi o segundo país da América Latina e Caribe que mais sofreu ataques virtuais criminosos, subindo no ranking desde o começo da pandemia de Covid-19.

Somente em 2021, o país registrou mais de 88,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Além disso, de janeiro a abril de 2022, o número de empresas de pequeno e médio portes, que sofreram algum crime virtual, subiu 41% em relação ao ano anterior, conforme apontamento da Kaspersky.

Mas se engana quem pensa que só empresas pequenas são vítimas dos hackers: os sistemas do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, também sofreram um ataque, no dia 30 de março, ficando quase uma semana fora do ar.

Ou seja, se antes já era necessário ter uma equipe de TI, agora é fundamental, não somente para o bom funcionamento dos dados e softwares da sua empresa, mas também por questões de segurança.

Além disso, esses profissionais agem na área de estratégias competitivas, já que implantam e administram sistemas que podem impulsionar as atividades da sua empresa. Dessa forma, contratar uma equipe de TI só traz benefícios.

Como ter uma equipe de TI é fundamental para qualquer empresa?

Quando sua empresa contrata uma equipe de TI, ela fica responsável por gerenciar e organizar informações, processamento de dados e distribuição dos mesmos em redes de computadores. Ou seja, o time lida com engenharia de software, informática, hardwares e muito mais.

Não só garantem a segurança e eficiência dos processos informativos de uma empresa, mas também criam ações preventivas contra ataques hackers, analisando todas as vulnerabilidades internas e externas da empresa, sugerindo correções.

Além disso, protegem todos os dados importantes por meio da criptografia, uma técnica que não permite mais ninguém a entender os dados sem a chave de acesso, para decodificar as mensagens.

A equipe de TI ainda é responsável pelo backup de dados, atualizações dos softwares, correção de falhas e proteção dos equipamentos que, caso sejam furtados, não deixarão ninguém acessar às informações da empresa. Tudo isso para diminuir as chances de vírus, hackers ou qualquer outro tipo de ataque.

Como se proteger de ataques cibernéticos?

Ataques cibernéticos se aproveitam de brechas, por isso, para se proteger, não abra caminho para os malwares (programas criados para danificar computadores, serviços, clientes e mais), vírus ou hackers.

Assim, cuidado ao clicar em links. Se você recebe muitos e-mails ou mensagens com promoções, verifique com cuidado antes de clicar em qualquer coisa.

Além disso, usar antivírus, tanto no computador quanto no celular, também é uma medida preventiva de acidentes cibernéticos. Atualmente, há várias opções gratuitas ou pagas, ou seja, dá para todo mundo se proteger gastando pouco ou nada.

Por fim, uma das dicas mais importantes é sobre senhas. Mantenha-as em segurança e escolha sempre combinações fortes, trazendo números, caracteres especiais e letras maiúsculas e minúsculas.

Há ainda empresas que trocam com regularidade de senhas quando um mesmo dispositivo é usado por vários funcionários.

Em conclusão, ter uma equipe de TI ajuda sua empresa a manter em segurança todos os seus dados, envolvendo desde funcionários até seus dispositivos. Para evitar um ataque hacker, a maior dica é o investimento em medidas preventivas, por isso, contratar uma empresa de segurança da informação é um investimento necessário.