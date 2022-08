Melhores jogadores das seleções do Grupo F da Copa do Mundo

2 de agosto de 2022.

Geralmente, quem aposta online na Copa do Mundo procura algum grupo que possa apresentar alguma surpresa. Na Copa do Catar 2022, esse grupo certamente é o F.

Bélgica e Croácia são evidentemente as seleções mais fortes do Grupo F, mas engana-se quem pensa que os marroquinos e os canadenses estarão a passeio no Catar. Cada uma dessas equipes tem um craque do futebol mundial, que ampliam ainda mais a qualidade do grupo, e é sobre isso que falaremos neste texto.

Bélgica — Kevin De Bruyne

De Bruyne é constantemente inserido na seleção dos melhores jogadores da Premier League, na seleção dos melhores jogadores da temporada europeia, e quase sempre está cotado para ser o melhor jogador do mundo. É bem verdade que ele nunca ganhou o prêmio, mas ele nunca precisou de um troféu para provar sua qualidade.

Esse craque é responsável pela organização da Bélgica e do Manchester City e consegue fazer isso com maestria. Em 2022, espera-se que ele faça uma ótima Copa do Mundo.

Croácia — Luka Modrić

A Croácia finalista da Copa do Mundo de 2018 não é a Croácia de 2022; o time está envelhecido, e já não joga mais o mesmo futebol. Entretanto, o craque da equipe, mesmo com 37 anos, continua genial, talvez até melhor do que em 2018. Estamos falando de Luka Modrić, melhor jogador da Copa da Rússia e melhor jogador do mundo naquele ano.

Se a Croácia chegar à final mais uma vez, será uma surpresa novamente, principalmente nas apostas esportivas; porém, caso aconteça, será por conta de Modrić.

Marrocos — Achraf Hakimi

A Seleção Marroquina chegou totalmente desacreditada em 2018. Muitas pessoas preferiam entrar nos sites de apostas e apostar no cassino online, ao invés de acreditar no Marrocos. No final das contas, Marrocos decepcionou como já era esperado.

Em 2022, as expectativas para a Copa do Mundo dos africanos já é diferente, muito por conta do bom momento vivido por Hakimi, um dos únicos destaques da péssima temporada do Paris Saint-Germain.

Canadá — Alphonso Davies

O time do Canadá fez uma ótima campanha nas eliminatórias da CONCACAF e está de volta à Copa após 36 anos. Em 2022, as apostas de futebol apontam que os norte-americanos podem ser uma grande surpresa.

O ótimo desempenho da equipe acontece muito pela ascensão de Davies no futebol, que assim como Hakimi, também é um lateral.

Essa é a segunda Copa do Mundo do Canadá, onde a equipe buscará fazer o seu primeiro gol na história da competição. Davies não será o responsável por marcar todos os gols do país, mas com certeza será fundamental para a construção das jogadas do Canadá.