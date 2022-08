O mau uso da lingerie pode deformar seu corpo: entenda!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2022.

Está na hora de desmistificar o conceito de que, quanto mais apertada a lingerie for, melhor. Essa é uma das piores invenções possíveis, mas não só no mundo da moda íntima, esse conceito falido está presente também na moda casual. Independente de qual categoria seja, a roupa é feita para se adequar perfeitamente ao seu corpo, não para deformá-lo.

O mau uso de peças apertadas ao extremo pode trazer possíveis complicações para você e para o bem-estar da sua saúde. Você sabia que tais modelos com alta compressão podem prejudicar a sua circulação sanguínea? Pois, é.

Existem muitos perigos, por isso, nada mais justo que você conheça alguns deles e se atente aos detalhes sempre que preciso. Confira:

Problema com as lingeries

Das calças às calcinhas, os modelos precisam estar confortáveis, não apertados de maneira exagerada. É comum que algumas mulheres acreditem que o modelo apertado consegue valorizar e ressaltar suas curvas, entretanto, o que acontece é o oposto disso.

As roupas apertadas deixam marcas no corpo que, muitas vezes, são irreversíveis ou demoram para cicatrizar. Além disso, as mesmas peças impedem o retorno venoso, a circulação sanguínea e podem trazer complicações para o coração, além de aumentar os problemas de varizes.

Problemas nas relações

A calcinha pode ser responsável pelo aumento de corrimentos e patologias. Além disso, a lingerie apertada possibilita o desenvolvimento de fungos e bactérias. Portanto, evite usá-la da forma incorreta.

O que fazer para evitar os problemas

Agora que você já sabe o que pode ocasionar a aparição de problemas e prejudicar o bem-estar do seu corpo, aqui vão algumas dicas do que fazer para evitar que essas complicações apareçam. Pegue papel e caneta para anotar todas as nossas dicas. Confira:

Use o seu tamanho correto

As roupas precisam ter o seu tamanho, nada de menor ou maior do que o seu corpo realmente exige. Se você usa tamanho M em um robe, não dá para comprar um tamanho P. Se adeque às suas necessidades.

Não durma com roupas apertadas!

Nada de calça jeans e calcinhas extremamente apertadas. Na hora de dormir, garanta conforto, por isso, use e abuse do pijama — que foi feito, inclusive, para isso.

Seja um short doll ou uma camisola curta, não deixe as opções de lado, pois elas são necessárias e contribuem muito para manter a saúde do seu corpo.

Algumas roupas podem ser finas

Você pode, ocasionalmente, optar por roupas finas, ao invés das mais grossas ou com malhas resistentes. Tecidos feitos com cetim, como short doll, são excelentes apostas.

Tomando esses cuidados especiais e se atentando aos modelos que você escolhe, seu corpo continuará em perfeito estado, sem complicar a sua saúde.