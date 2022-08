Dicas para montar um cantinho do café no seu escritório

10 de agosto de 2022.

O café faz parte da vida dos brasileiros desde sempre, tanto que não é atoa que colocamos o Brasil na lista dos países que mais consomem café em todo o mundo. Já faz parte da rotina matinal de todos nós começar o dia com uma boa xícara de café, seja ele adoçado com açúcar, com adoçante ou puro.

O fato é que aquele cafezinho de manhã, bem quentinho e passado na hora faz toda a diferença, inclusive, muitos até brincam dizendo que “o dia só começa, após a primeira xícara de café.” Mas o brasileiro não para por aí, pois a xícara de café tomada pela manhã, com certeza não será a única do dia.

Durante uma manhã agitada de trabalho, pelo menos mais algumas 2 ou 3 xícaras de café são muito bem vindas, sem falar naquele cafezinho depois do almoço para ajudar a comida a fazer digestão (e realmente ajuda) e, para finalizar, tem a famosa pausa para o café durante a tarde.

Neste momento, talvez já tenha ficado claro o quanto o café é importante no dia a dia do brasileiro. Essa importância, bem como o consumo de café, vem aumentando a cada ano, tanto por conta dos benefícios que o café concede a nossa saúde que foram recentemente descobertos, quanto por conta da correria do dia a dia.

Por conta disso, sabendo de toda essa importância, os escritórios estão cada vez mais dispostos a montar um cantinho do café para seus colaboradores. E se você está lendo este artigo, é porque está pensando em fazer exatamente isso no seu escritório.

Por mais que pareça complicado, fazer um cantinho do café é simples e vale muito a pena, tanto que você não deve enxergar isso como um gasto, mas sim como um investimento. Isso porque você está investindo no bem estar da sua equipe, proporcionando um tipo de agrado a eles, o que, sem dúvidas, os deixará muito felizes e motivados a trabalhar.

Então, se você já está com a ideia de fazer um cantinho do café no seu escritório para você e seus colaboradores terem, literalmente, um cantinho agradável e aconchegante dentro do ambiente de trabalho, continue lendo nosso artigo e confira algumas dicas incríveis para investir nisso agora mesmo.

O espaço não precisa ser grande, apenas confortável

Talvez você esteja preocupado que um escritório pequeno não comporte um cantinho do café, mas é aí que você se engana. Estes cantinhos não precisam ser espaços grandes, e também não precisam ficar especificamente dentro da cozinha do escritório.

Qualquer cantinho que consiga comportar uma cafeteira, ou máquina de café expresso se preferir, alguns biscoitinhos, bolachas, e umas 2 ou 3 bancadas pode ser o seu cantinho do café sem nenhum problema.

O que importa é a decoração e a intenção de criar o cantinho do café. Então mesmo que ele seja pequeno, sem dúvidas seus colaboradores irão ficar satisfeitos.

Coloque cafés variados

Outra coisa que é interessante você incluir no seu cantinho do café, são tipos de cafés variados, para que a equipe possa optar por fazer sempre aquele que é seu preferido, e também para levar diversidade ao escritório e apresentar novos tipos de café ao seu pessoal.

O café Arábica, o café Kona e o café Bourbon, por exemplo, são ótimas opções de tipos diferenciados de café que você pode colocar no cantinho do café do seu escritório. Além disso, é interessante incluir também cappuccinos e uma mini geladeira para guardar leite, para os adeptos do bom e velho café com leite.

Decore o ambiente

Se você deixar o cantinho do café bem decorado, com certeza sua equipe irá gostar mais ainda. Para isso, invista em plantinhas, pequenos quadros decorativos e outros adereços que possam combinar com o ambiente.

O cantinho do café deve ser um local aconchegante e de descontração, portanto, investir em uma decoração diferente da decoração que compõem todo o resto do escritório é sempre uma boa ideia.

Invista em banquetas macias

Por fim, mas não menos importante, caso o espaço seja grande, você pode colocar um sofá e até mesmo algumas poltronas para deixar o ambiente mais confortável. Mas se o espaço que você tem para montar seu cantinho do café for pequeno, investir em algumas banquetas macias e coloridas pode ser uma ideia bem legal.

Poucas banquetas bastam, em torno de 3 ou 4, por exemplo e você pode personalizá-las ou comprar uma de cada cor, como uma vermelha, uma amarela e uma azul, por exemplo, a fim de deixar o ambiente mais colorido e agradável para as pausas para o cafézinho.

Agora que você já sabe o quão simples e fácil é montar um cantinho do café no seu escritório, está na hora de ir às compras e surpreender sua equipe com um lindo e aconchegante espaço para o café.