Como desentupir pia e ralo em Jundiaí: passo a passo para desentupimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: doutormultas - 16 de agosto de 2022.

Os ralos e pias são importantíssimos dispositivos pertencentes a qualquer ambiente, pois garantem o escoamento adequado da água utilizada para os canos e assim depositando-a no esgotamento sanitário.

Isso permite que o fluxo de saída possa ser contínuo, sempre de acordo com a capacidade de cada entrada de água.

Um ralo mal projetado, por exemplo, pode conter um cano subdimensionado, causando alagamento do box do banheiro, pois sua capacidade de vazão é inferior à de entrada de água.

Mas acredite, esses subdimensionamentos são raros e a causa mais comum para entupimento de ralo é o mau uso.

E o mau uso do ralo pode acontecer por vários motivos e vou elencar estes fatores neste artigo a fim de orientar você a prevenir problemas relacionados ao seu escoamento.

Em primeiro lugar, sempre use o ralo com a grelha, nunca, jamais utilize o ralo sem a tela de proteção que impede que resíduos e outros objetos entrem no cano ou cano e causem sua obstrução.

A função da grelha no ralo é simples e óbvia: ela impede a entrada de elementos diversos, sendo os mais comuns, cabelo, pelos, embalagens, plástico, insetos e outros.

Porém, ainda que se tomem esses cuidados, ainda assim pode acontecer do ralo entupir e com relação a isso, você precisa aprender como lidar.

Em primeiro lugar, remova a grelha e limpe-a.

Com um saco plástico e um colher de sopa, fala a remoção de toda a sujeira que conste no mesmo.

Caso o entupimento persista, você pode utilizar Diabo Verde com água fervida e derramar lentamente no ralo.

Cuidado com as mãos e os olhos, pois o produto pode causar irritação na pele e olhos.

O ralo continua entupido?

Se após todos esses procedimentos, o ralo continua obstruído, você pode recorrer a um serviço profissional de desentupimento em Jundiaí.

Um desentupidor profissional terá as ferramentas necessárias para lidar com o problema no menor tempo e sem afetar a integridade dos canos.

O método de desentupimento de ralo mais comum é o cabo flexível de polegada adequada, que percorrerá o interior dos canos, fazendo a remoção de todo e qualquer material que esteja causando a obstrução do cano.

Após a execução do serviço de desentupimento de ralo, são executados diversos testes na presença do cliente para comprovar que o problema foi resolvido a contento.

Despejamos vários baldes de água para mostrar que o ralo dará conta da vazão para o qual foi projetado.

Desentupimento de ralo e pia 24h

O serviço de desentupidora de ralo e desentupidora de pia é realizado de forma ininterrupta, ou seja, nas 24h do dia de forma programada ou não programada.

Basta entrar em contato com a Coppi Desentupidora e explicar seu problema no telefone ou Whatsapp e deslocaremos imediatamente uma equipe para o local do entupimento a fim de resolver o problema imediatamente.

Nossas equipes são pontuais e com chegada muito rápida em qualquer endereço de Jundiaí.

Se você tem problemas com encanamento, entre em contato agora mesmo e solicite um atendimento profissional com garantia!