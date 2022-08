Entenda a diferença entre esfoliação física, química e enzimática

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de agosto de 2022.

Cada uma delas funciona de forma diferente e deve ser feita com orientação do dermatologista.

A esfoliação é importante para renovar as células e deve ser feita tanto no rosto quanto no corpo. Ainda assim, é preciso tomar cuidado na escolha dos produtos, como é o caso dos ácidos faciais, para evitar queimaduras e outras lesões.

No entanto, você sabia que existem três tipos de esfoliação: a física, a química e a enzimática? Entenda a diferença de cada uma delas e quando são recomendadas.

Esfoliação física

A esfoliação física usa o atrito para retirar as células mortas e renovar a pele. Pode ser feita com buchas ou cremes esfoliantes, aqueles que parecem ter uma areia dentro.

Deve ser feita de forma delicada, pois se você usar muita força pode machucar a pele. Além disso, não é recomendado fazer todos os dias, em média a cada 15 dias para pele seca e 1 vez por semana para a pele oleosa.

O processo também pode ser feito por um dermatologista, no caso, usa aparelhos de microdermoabrasão com lixas que contenham ponta de diamante.

Esfoliação química

A esfoliação química é feita com produtos, no caso, os famosos ácidos faciais. Eles podem estar presentes na composição de cremes ou aplicados como séruns. O ácido age na pele do rosto ou corpo fazendo a esfoliação, sem ser preciso fazer movimentos.

Basta aplicar e deixar agir. Pode ser feita em qualquer época do ano, mas é importante seguir a orientação de um profissional. Sem contar que, por deixar a pele mais sensível, o uso do protetor solar é indispensável e a exposição ao sol pede cuidados.

Na pele seca é preciso focar na hidratação, pós-aplicação do ácido, e na pele oleosa o procedimento pode ser repetido a cada 15 dias.

Esfoliação enzimática

A esfoliação enzimática não é tão conhecida como as outras duas, porém, seu uso é interessante, já que envolve enzimas que vão “digerir” a pele morta. Estas podem ser naturais ou sintéticas e vão estimular a renovação celular.

Dentre as enzimas mais utilizadas estão a papaína e a bromelina, ambas derivadas de frutas como o mamão e o abacaxi. O procedimento pode ser feito em qualquer tipo de pele, porém, é indispensável o acompanhamento de um profissional.

Pode ser feita em casa, mas o dermatologista é quem vai determinar a frequência da esfoliação.

Pode fazer os três tipos de esfoliação juntas?

Excessos nunca são bons e no caso da pele isso não é diferente. O ideal é definir um tipo de esfoliação para adotar na rotina de skincare. Peles muito oleosas, por exemplo, podem se adaptar melhor com o uso dos ácidos, no caso, a esfoliação química.

Agora, se sua pele é seca, pode ser indicado manter apenas a esfoliação física ou enzimática. Por isso a importância de marcar uma consulta e conversar com seu dermatologista de confiança.

Como fazer a esfoliação em casa

Confira um passo a passo para fazer qualquer um dos tipos de esfoliação em casa e manter sua pele sempre bonita e saudável.

Limpe bem a pele

Seja o rosto ou corpo, limpe a pele com um sabonete neutro e água corrente, preferencialmente fria.

Aplique o esfoliante e deixe agir

Conforme orientação do dermatologista, aplique o esfoliante (físico, químico ou enzimático) e deixe agir pelo tempo recomendado na embalagem. No caso dos físicos, lembre-se de esfregar delicadamente.

Remova o produto da pele

Após o tempo recomendado, retire o produto da pele. Lave com água fria. Você já irá sentir algumas mudanças, como a pele mais leve e macia.

Aplique hidratante e protetor solar

Passe os produtos que fazem parte da sua rotina. O hidratante é o mais importante, seguido do protetor solar. Usa algum creme anti-idade? Também pode passar no rosto.