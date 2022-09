Como escolher uma cafeteira profissional para uma cafeteria?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2022.

O consumo de café no Brasil está crescendo mais a cada ano, principalmente após algumas histórias sobre a ingestão desta deliciosa e amarga bebida terem sido desmistificadas, afinal de contas, muitos associavam o consumo diário de café a doenças cardiovasculares, hiperatividade e muitas outras.

No entanto, com o passar dos anos, vários estudos têm sido feitos com o intuito de informar as pessoas sobre a verdade a respeito do consumo de café. Por exemplo, um estudo realizado em julho deste ano concluiu que tomar café pode prolongar a longevidade.

Mas além deste estudo, muitos outros também foram realizados, e cada um deles comprovou que o café não está associado à mortalidade e a doenças, muito pelo contrário, essa bebida concede inúmeros benefícios para a nossa saúde.

Acredita-se fortemente que todas as comprovações e conclusões destes estudos foram as principais responsáveis pelo aumento do consumo de café no país, e é possível notarmos isso pela quantidade de empreendimentos no mercado de café que empresários e agricultores vêm fazendo nos últimos anos.

Um destes empreendimentos são as cafeterias, que tem se mostrado um excelente ramo de investimento. No entanto, uma questão que aflige os novos empresários na hora de iniciar este negócio, é a respeito da cafeteira ideal para a cafeteria que desejam abrir.

E se você tem esse tipo de dúvida, este artigo poderá te ajudar. Aqui vamos te explicar um pouco sobre quais são os pontos que você deve considerar na hora de escolher uma cafeteira profissional, levando em consideração vários aspectos importantes.

Então continue lendo, e veja quais aspectos você deve pensar a respeito antes de adquirir uma cafeteira para o seu negócio.

O que considerar para escolher a cafeteira profissional ideal?

Algumas pessoas pensam que as cafeteiras são todas iguais, mas a verdade é que existem muitas especificações que diferenciam umas das outras, principalmente que diferenciam as cafeteiras profissionais daquelas que estamos acostumados a utilizar em casa.

Então, a primeira coisa que você deve saber é: uma cafeteira profissional para cafeteria precisa possuir de 3 a 4 espaços para fazer café de uma única vez, além de possuírem várias especificações que podem ser entendidas e manuseadas apenas por profissionais, mas falaremos melhor sobre isso a seguir.

Confira agora o que mais você precisa considerar para escolher a melhor cafeteira profissional para a sua cafeteria.

O fluxo de pessoas

É necessário que você considere o fluxo de pessoas que irá frequentar o seu estabelecimento, o que pode variar de acordo com a localização da sua cafeteria, do dia e também da popularidade que ela vai adquirir.

No entanto, para que você esteja preparado para grandes movimentos, o ideal é investir em uma máquina de café com 3 a 4 espaços de preparação, como mencionamos logo no início.

O grau de experiência do seu barista

Lembra que mencionamos acima que uma cafeteira profissional deve ser manuseada por um profissional? Então, antes de adquirir a sua, certifique-se de contratar um barista profissional que saiba como manusear toda e qualquer cafeteira profissional com muita maestria.

Apenas um profissional capacitado conseguirá extrair o melhor da máquina que você comprar, conseguindo assim, preparar o melhor café possível para atender muito bem todos os seus clientes. Lembre: quanto mais experiência o seu barista tiver, melhor será a bebida preparada.

O valor disponível que você tem para investir

Por fim, antes de comprar a cafeteira para a sua cafeteria, é preciso que você confira seu orçamento e veja o quanto dele está disponível para realizar a compra da máquina que você precisa.

Ao fazer isso, você saberá se tem ou não o valor suficiente para comprar exatamente o equipamento que o seu negócio precisa.

Considere alugar uma máquina de café para sua cafeteria

Após considerar todas as dicas que demos acima e decidir qual cafeteira é a melhor para o seu negócio, tenha a certeza de que você já está pronto para adquirir a sua. No entanto, se você chegou no último tópico acima e viu que o capital que você tem disponível para investir na máquina ideal para sua cafeteria não é o suficiente, considerar a locação de máquinas de café pode ser uma boa ideia.

Quando você aluga uma ou mais máquinas de café para o seu negócio não precisa se preocupar com a limpeza ou com a manutenção dela, pois a equipe da empresa responsável pela locação cuida de tudo isso para você, ou seja, seriam algumas preocupações e gastos a menos.

Além disso, o valor de uma locação possui um custo benefício excelente, visto que você pode realizar a contratação de combos, onde estão incluídas as doses de café que você necessita para um mês inteiro.

Basicamente, a locação vale muito mais a pena, principalmente se você não tem capital para realizar uma compra no momento.