Diferenças entre Power BI Serviço e Power BI Desktop?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2022.

O Power BI revolucionou o mercado de business intelligence e hoje é assunto das empresas. No mundo dos negócios, dominar o Power BI tornou-se tão necessário quanto dominar o Excel.

O Power BI é a solução da Microsoft para análise de banco de dados. Ele permite criar relatórios, painéis e, até mesmo, compartilhá-los com outras pessoas em sua organização para ajudá-lo a tomar decisões.

Com ele, você pode coletar grandes quantidades de dados em um único repositório e processá-los de forma prática e eficiente.

Inclusive, tem acesso à diversas métricas que contribuem para a tomada de decisões inteligentes, análises e relatórios, os quais podem ser criados de forma intuitiva (através de gráficos e tabelas automáticos).

Power BI: Definição e Funcionamento

À medida que a tecnologia avança, a quantidade de dados gerados em todo o mundo aumenta, dramaticamente, ao longo do tempo e acompanhá-la tem sido um desafio para muitas organizações.

A análise de informações e estatísticas é um processo necessário para que um negócio alcance melhores resultados, afinal, é por meio desses diagnósticos que decisões mais decisivas podem ser tomadas.

Diante da necessidade de interpretar grandes volumes de dados, as empresas buscam soluções que possam simplificar esse processo de alinhamento.

Como resultado, novas ferramentas de inteligência de negócios foram desenvolvidas e adotadas para coletar, processar e estruturar todas as informações em apenas um relatório ou dashboard.

Software com recursos modernos de análise de dados e compartilhamento de ideias, o Microsoft Power BI se destaca em sua classe, oferecendo maior eficiência, qualidade e benefícios sem precedentes, exclusivamente, da Microsoft.

Garantindo maior produtividade e otimização ágil, a implementação do Power BI ajuda a sintetizar e centralizar informações de fontes diversas, organizando-as em apresentações super criativas, imersivas e interativas.

Disponível em qualquer nível departamental ou empresarial, o Power BI ajuda todos os funcionários a visualizar e exibir dados de forma completa, diferenciada e atualizada.

De maneira geral, o Power BI é uma coleção de serviços de análise de negócios que ajudam, principalmente, os usuários finais a coletar, sintetizar e fornecer dados.

Ele facilita agrupar, filtrar números, estatísticas, valores, listas, gráficos e outros materiais, conectando primeiro informações de diferentes matrizes (de planilhas e pastas do Excel a arquivos armazenados na nuvem) e exibição e interface intuitiva.

Para facilitar a visualização de diversos dados em um único dashboard, o Power BI busca promover maior engajamento do visualizador ou cliente com conteúdos relacionados à forma como essas informações são apresentadas.

No melhor estilo de um programa de autoatendimento, o Power BI reduz a complexidade fornecendo e adaptando seus dashboards avançados para responder a todo e qualquer dispositivo (smartphones, computadores, tablets, etc.).

A plataforma facilita mais coerência, visuais mais envolventes e apresentações mais envolventes, além de permitir compartilhar insights, automatizar processos, desenvolver soluções e criar agentes virtuais.

Também vale a pena mencionar que o Power BI é uma parte fundamental da Microsoft Power Platform, a plataforma de aplicativos complementares da Microsoft que aprimora os recursos de entrega de uma empresa, aprimorando seus recursos pessoais por meio da integração com outros serviços de software.

Power BI: Benefícios

Além das facilidades do dia a dia fornecidas pela plataforma, outros benefícios significativos do Power BI incluem:

Fácil implantação;

Acessibilidade;

Perspectiva 360° da organização;

Informações em tempo real;

Melhor custo-benefício;

Comunidade de usuários;

Suporte integral da Microsoft.

Power BI Serviço X Power BI Desktop

Duas categorias do Power BI são bem interessantes de serem abordadas, cada uma com suas respectivas características. São elas:

Power BI Desktop

É um aplicativo gratuito para download e instalação em seu computador local.

O Power BI Desktop é uma ferramenta completa de análise e relatório de dados para conectar, transformar, visualizar e analisar seus dados.

Ele inclui um editor de consultas onde você pode se conectar a muitas fontes de dados diferentes, combiná-las em um modelo de dados (geralmente chamado de modelagem) e projetar o relatório com base no modelo de dados.

Os relatórios podem ser compartilhados, diretamente, com outras pessoas ou publicando no Power BI serviço .

Power BI Serviço

É um serviço baseado em nuvem ou SaaS (software como serviço). Ele suporta edição e colaboração em relatórios para equipes e organizações.

Você também pode se conectar à fontes de dados no Power BI serviço, mas a modelagem é limitada.

O Power BI serviço é usado para criar painéis, criar e compartilhar aplicativos, analisar e explorar dados para descobrir insights de negócios e muito mais.

Recursos exclusivos do Power BI Desktop

Muitas fontes de dados;

Transformação;

Moldagem e modelagem;

Medidas;

Colunas calculadas;

Python;

Temas;

Criação de RLS.

Recursos exclusivos do Power BI Serviço

Algumas fontes de dados;

Dashboards;

Aplicativo workspace;

Compartilhamento;

Criação de fluxo de dados;

Relatórios paginados;

Gerenciamento de RLS;

Conexões de gateway.

Áreas que ambos se sobrepõem

Relatórios;

Visualizações;

Segurança;

Filtros;

Indicadores P e R;

Visuais do R.

A maioria dos designers de relatórios do Power BI que trabalham em projetos de business intelligence usa o Power BI Desktop para criar relatórios do Power BI e o serviço do Power BI para colaborar e distribuir seus relatórios.