O que dar de presente para quem acabou de se formar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2022.

A formatura é um dos momentos mais esperados por todos os alunos que concluíram uma etapa na sua carreira acadêmica. Afinal, ela é a prova de que os estudantes passaram por todos os desafios para conquistar o tão sonhado diploma.

Este marco na vida dos formandos é repleto de várias cerimônias, as quais contam com a presença dos pais, familiares e amigos e estas pessoas, por sua vez, como forma de reconhecer todo esforço do aluno, fazem questão de parabenizá-lo e presenteá-lo.

Neste post, mostraremos algumas dicas fantásticas de presentes de formatura para ajudá-lo a escolher a opção correta.

Opções de presentes para os formandos

A formatura de graduação é sempre um momento muito especial, afinal, os alunos estão realizando o sonho de se formar. Além disso, a formatura também significa o início de uma nova etapa na vida, principalmente, na carreira profissional.

Para presentear de maneira especial aquela pessoa que acabou de se formar, devemos considerar, primeiramente, a profissão de formação do recém formado. Dessa forma, a escolha do presente ideal, ficará bem mais fácil.

Anel de formatura

Essa é a opção mais clássica e tradicional quando o assunto é formatura. Além de lindos, os anéis fabricados em ouro amarelo e branco, são resistentes para que possam durar por muito tempo.

O que chama a atenção para esse tipo de presente é a pedra que acompanha a joia, isso porque, cada área de formação possui uma pedra e uma cor diferente. Inclusive, no anel encontramos um brasão, o qual simboliza a profissão.

Pingente de formatura

Para surpreendemos o formando de outra forma, podemos optar por pingentes de formatura. Estes, por sua vez, são acessórios delicados e ficam encantadores com qualquer roupa. Diferentemente do anel, o símbolo da profissão é o realce da jóia.

Além disso, esta é uma maneira de levar no peito o orgulho da profissão escolhida.

Chaveiro de formatura

O chaveiro é uma peça que poderá estar sempre com o formando, dependendo do lugar em que ele for pendurado, como na chave do carro, por exemplo. Eles podem conter somente o símbolo da profissão, ou nome. Porém, há modelos com os dois juntos.

Gargantilha com o nome do curso

Outra inovação disponível no mercado são as gargantilhas com a inicial ou o nome do curso. Este, sem dúvida, é um item que irá causar um destaque no seu visual, e assim, como o pingente, será possível carregar a área de formação para vários lugares.

Livros sobre a carreira

O livro é uma ótima alternativa para quem busca ampliar o seu conhecimento sobre a área de formação. Então, antes de escolher esse tipo de presente, é importante saber se o formando gosta de ler e se tem interesse pela busca de informações. Se sim, esta será uma opção que será muito utilizada.

Canecas personalizadas

Ter uma caneca no armário personalizada com o nome, com o símbolo ou, até mesmo, com as cores do seu curso, sem dúvida, é muito gratificante. Por isso, esse é um item com um ótimo custo benefício e que pode ser caracterizado de acordo com o estilo do presenteado.

Cesta de presente

Presentear com uma cesta de presente é uma excelente e saborosa maneira de demonstrar carinho, alegria e orgulho. Esse é um item bem versátil e flexível, uma vez que, podemos colocar vários itens e guloseimas da preferência da pessoa que está saindo da faculdade.

Canetas personalizadas

As canetas personalizadas transmitem a ideia de seriedade, responsabilidade e potencialidade da profissão escolhida. Elas podem ser customizadas com o nome do formando, com o símbolo ou nome da profissão.

A escolha do modelo certo deverá ser baseada na personalidade e no estilo da pessoa que receberá este mimo.

Buquê de flores

Olhando um pouco para o público feminino, quem não gosta de receber flores em um momento especial, afinal, elas são um presente que conseguem transmitir amor e que, sem dúvida, alegram o dia da pessoa que as recebe.

Painel com fotos e recados

Esse tipo de presente é ideal para o formando que é mais sentimental. Então, montar um painel com vários registros das etapas que ele venceu, juntamente, com recados de pessoas que estiveram juntos a ele nessa jornada, será extremamente encantador.

Moletom

Outro item de grande utilidade são os moletons com estampas das profissões. Dessa forma, o formando ficará orgulhoso em exibir na roupa, a profissão escolhida para a vida.

Maleta ou mochila de trabalho

Após a formatura, o formando iniciará a fase da vida adulta e profissional. Por essa razão, presenteá-lo com uma mochila de trabalho é uma alternativa certeira e que, consequentemente, irá motivá-lo na busca de novos desafios.

Diante de tantas informações, ficou claro que há alternativas para todos os estilos, personalidades e orçamentos. Então, escolha aquela que atender às suas expectativas e necessidades.