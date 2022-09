Saiba o que faz do Fiat Argo um sucesso

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Lançado no ano de 2017, o Fiat Argo veio ao mundo para substituir modelos importantes, como o Punto e o Palio. O carro acabou se tornando um dos principais hatches compactos do mercado brasileiro, sendo uma ótima opção para quem busca um veículo econômico e confortável. Ou seja, virou um sucesso de vendas.

Aí vem a pergunta: por que é o modelo da marca preferido do público e quais as características do Argo que conquistam os consumidores? Acompanhe a leitura e confira tudo sobre esse carro que você encontra em um concessionária Fiat SP.

Fiat Argo consumo

O primeiro ponto que agrada bastante os motoristas é o Fiat Argo consumo, um dos carros mais econômicos vendidos por aqui. Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), do Inmetro, o Fiat Argo Drive 1.0 é capaz de fazer 14,1 km/l (gasolina) e 9,8 km/l (etanol). Já na estrada, o modelo faz 15,8 km/l (gasolina) e 11 km/l (etanol).

O modelo de entrada também possui números bem interessantes. Ambos os carros são equipados com motor 1.0 Firefly 6V Flex, que chega a uma potência máxima de 75 cv e um torque máximo de 10,7 kgfm. O conjunto conta, ainda, com câmbio manual de cinco marchas. Lembrando que há versões do modelo equipadas com um motor 1.3 Firefly 8V Flex.

Consumo

O Argo se destaca em razão do seu conforto. O carro apresenta um bom espaço interno, confortando cinco passageiros. A distância entre-eixos do modelo é de 2.521 mm e o porta-malas, por sua vez, tem capacidade para 300 litros. É um dos maiores que temos nessa categoria. Para quem pretende acomodar bem a família e transportar malas maiores, nada como uma Nova Fiat Toro.

Equipamentos do Fiat Argo

No momento de comprar um carro novo, muitas pessoas consideram os equipamentos do automóvel. Nesse sentido, o Fiat Argo também é legal. A versão de entrada já vem equipada com direção elétrica, ar-condicionado, follow me home, controle eletrônico da aceleração, airbag duplo, freios ABS com EBD, entre outros.

As demais versões ainda tem itens interessantes. O modelo Drive 1.0, por exemplo, traz a central multimídia de 7” e bancos com regulagem de altura. Enquanto isso, a versão Drive S-Design 1.3, proporciona aos passageiros ar-condicionado digital e detalhes exclusivos. A versão top de linha é a Trekking 1.3, que chega com um estilo aventureiro.

Estilo

O Fiat Argo é daqueles carros que chamam a atenção por onde passa, principalmente pelas linhas de traços fortes e elegantes. Elegância que não se limita ao exterior do veículo. Internamente, a montadora italiana caprichou, aplicando em todo o espaço um material macio ao toque e uma ergonomia de encher os olhos. Segue a tendência!