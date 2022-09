Saiba tudo sobre o Renault Master PRO

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

O Renault Master é um carro comercial leve que faz muito sucesso no mercado brasileiro, sendo o mais vendido no segmento de vans e furgões com mais de 4,6 mil unidades emplacadas entre janeiro e julho do ano passado, por exemplo.

Dito isso, falaremos da variante Renault Master PRO. Ela está disponível em três tamanhos, com diferentes capacidades de carga: L1H1 (8m³ – PBT 3.580 kg), L2H2 (10,8 m³ – PBT 3.700 kg) e L3H2 (13 m³ – PBT 3.700 kg). Pode ser encontrada a partir de R$205.900.

Acompanhe a leitura e veja os atributos do veículo da Renault!

Design e tecnologia

A Renault Master é um grande negócio para quem quer fazer sua empresa crescer. O novo design da Master também faz diferença, e essa nova cara já aparece na grade frontal, para-choques e capô, todos redesenhados. Tudo isso harmoniosamente combinado com as modernas luzes DRL em LED e formato C-Shape.

No espaço interno, o cockpit funciona como uma verdadeira área de trabalho equipado com multimídia 7 polegadas com tv digital, novo painel e novo cluster com computador de bordo 3,5” TFT. Além disso, novos itens de segurança foram adicionados, como controle adaptativo de carga, controle de estabilidade e tração, e muito mais.

Sistemas e equipamentos de segurança

É muito importante ter segurança no dia-dia. Portanto, o utilitário comercial conta com airbags frontais, controle de estabilidade e tração, assistente de partidas em rampa, sistema anti-capotamento, controle adaptativo de carga e mais.

Motor e desempenho

Mais potente e agora mais econômico. Com a nova geração do motor dCi 2.3L turbo da Renault Master, não existe escolha entre economia e desempenho, ela entrega os dois: são 136 cavalos de potência e maior torque quando comparado com as versões anteriores.

Números para encarar de frente qualquer trabalho sem esquecer do meio-ambiente. Porque o novo motor também tem o sistema ADBlue, que reduz os níveis de emissão dos gases NOX nocivos à saúde.

O melhor custo x benefício

Economia de combustível é e sempre foi um ponto importante para quem trabalha com transporte. E nesse quesito o carro novo da Renault atende bem às expectativas. A nova geração do motor dCi 2.3L Turbo, é até 24% mais econômica.

E para completar a economia, a Master tem os valores de revisões e manutenções mais competitivos do mercado, além de ser produzido no Brasil, o que é sempre garantia de valorização.