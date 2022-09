Como encontrar fornecedores para produzir brindes personalizados?

Compartilhe Facebook

Atualmente, os brindes personalizados tem se tornado indispensáveis nas festas de casamentos, aniversários e outras datas comemorativas.

O primeiro desafio é escolher qual será o tipo de brinde que será ofertado. Podemos concordar que essa é uma tarefa muito difícil, afinal, no mercado existem uma infinidade de itens que podem ser utilizados para esse propósito.

Outra tarefa que exige muita cautela e empenho é a de encontrar bons fornecedores que fabricam brindes personalizados.

Tenha em mente que o fornecedor deve ser muito qualificado, que tenha comprometimento em relação a prazos e ser capaz de entregar o produto exatamente como foi solicitado pelo cliente.

Então, no decorrer deste artigo, citaremos alguns aspectos que devem ser considerados na hora de escolher o fabricante dos brindes personalizados.

Fatores a serem analisados para escolher o fornecedor

Definir o fornecedor certo não é uma tarefa tão simples, por isso, é preciso analisar alguns fatores antes de fechar negócio com uma determinada empresa.

Variedades de opções

Mesmo que você já tenha definido qual item será distribuído como brinde, é importante avaliar o catálogo de produtos do fornecedor. Afinal, um fornecedor que apresenta uma grande variedade de opções, tem mais chances de suprir as necessidades do seu cliente.

Com isso, você poderá até pensar em outras ideias que ainda não havia cogitado.

Prazos estimados

O prazo é um fator crucial que deve ser considerado na hora de escolher o fornecedor, afinal, não seria nada agradável o pedido não chegar na data prevista e a festa ficar sem esses itens, por exemplo.

Saiba que uma boa empresa de brindes personalizados, deve estar preparada para atender a qualquer tipo de demanda e cumprir as datas estipuladas. Então, atrasos e/ou falhas na logística devem ser evitados.

Para saber se a empresa é, realmente, comprometida em relação a esse requisito, uma boa dica é pesquisar como foi a experiência vivida por outros clientes.

Qualidade dos produtos

É importante saber como os produtos são produzidos e quais materiais são utilizados para a fabricação e personalização dos itens. Afinal, um brinde sem qualidade pode implicar na insatisfação do cliente e provocar um efeito contrário do que é esperado.

A dica aqui é solicitar uma amostra física da encomenda para averiguação.

Atendimento

O atendimento é outro fator de grande relevância, isso porque, ele dirá se o fornecedor consegue resolver os problemas, imprevistos e mudanças no pedido, sem ter que ajustar o prazo, por exemplo.

Outro ponto de atenção durante o atendimento é observar o tempo de respostas para dúvidas, a facilidade de contato, a atenção e habilidade perante situações que envolvam algum tipo de problema.

Inovação na personalização

Quando o assunto é brindes personalizados, normalmente, as pessoas querem que este item seja produzido de forma única e exclusiva. Sendo assim, a empresa deve ser focada na inovação dos produtos, fazendo com que os clientes fiquem apaixonados pelo resultado.

Preços

Os fornecedores devem oferecer um serviço de qualidade a um preço justo, visando sempre atender à estimativa de preço estipulada pelo cliente, caso for necessário.

Garantia

Ao entrar em contato com empresas de brinde, é preciso avaliar as garantias oferecidas em casos de peças danificadas e, também, ficar ciente em relação ao prazo para realizar a troca desses itens.

Reputação

Grandes empresas que dominam o mercado dos itens personalizados são capazes de atender às demandas dos clientes com eficiência e qualidade e priorizam a excelência na entrega dos produtos e serviços, visando manter a reputação que, normalmente, é conquistada com muito empenho.

Por isso, busque conhecer a história e a experiência de cada empresa no mercado, além disso, analise os feedbacks de clientes que já desfrutaram dos serviços deste fornecedor.

Localização

Este é um item que também merece um pouco de atenção, pois saber da localização do fornecedor é importante considerar caso o cliente prefira fazer a retirada da encomenda no local ou, até mesmo, pela questão do prazo das entregas.

Tipos de gravação

Quando nos referimos à qualidade do produto, não podemos deixar de lado a questão sobre como a personalização será feita. Tenha em mente que este processo pode ser por meio de gravação com laser, com impressão digital, ou aplicação de resina, adesivos, entre outros.

Então, não deixe de pesquisar sobre essa questão no momento de negociação com o fornecedor, afinal, a customização é que vai garantir a originalidade do brinde.

Essas são dicas valiosas para que a escolha do fornecedor de brindes personalizados seja feita de maneira correta.Com a evolução da tecnologia e expansão do acesso à internet, o processo de pesquisar e encontrar recomendações e referências sobre bons fornecedores de brindes e itens personalizados ficou bem mais fácil. Inclusive, por meio dos sites é possível visualizar os catálogos e entrar em contato com a empresa para solicitar alguns orçamentos de forma prática e rápida. Então, memorize essas dicas e aplique-as na hora de escolher o melhor fornecedor de brindes personalizados.