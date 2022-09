Como organizar sapatos no guarda-roupa de casal

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de setembro de 2022.

É sempre um desafio quando o assunto é a organização, especialmente quando se trata da organização de sapatos no guarda-roupa. Se você tem muitos pares de sapato e não está conseguindo organizar seu armário, não se preocupe, hoje vamos trazer para você uma série de dicas para manter a organização dos seus calçados.

Sabemos que arrumar os sapatos muitas vezes pode dar uma ser preguiça, pois pode ser uma tarefa bem trabalhosa, mas tenha em mente que esse trabalho deve ser feito, isso porque senão guardá-los corretamente, podem danificá-los e ainda juntar muita poeira, assim seu tempo de vida útil pode não ser muito longo, perdendo todas as características que fizeram você se encantar por ele.

Para fazer uma arrumação eficiente é essencial que a primeira coisa que faça é um descarte nos pares de sapato que não usa mais ou que já estão muito velhos, é o momento perfeito para fazer doações há pessoas necessitadas.

Você pode separá-los em categorias, como, quais você não quer mais e podem ser doados, os que estão velhos demais e podem ser descartados no lixo ou aqueles que precisam de um reparo e ainda podem ser usados sem problemas.

Feito isso, recomenda-se que faça uma separação por estações do ano, assim é possível que faça um rodízio no decorrer do ano, com isso você pode manter os pares que mais está usando na atual estação, e os que não estão sendo usado no momento podem ser guardados mais ao fundo do guarda-roupa de casal, mas de forma organizada.

Depois de feita a separação, é necessário que se observe a sua quantidade de pares, essa parte é importante para definir de que modo vai dispô-los em seu armário, ou seja, você deve pensar se é melhor cabides para sapatos, sapateiras ou caixas organizados.

Veremos a seguir algumas alternativas que você pode adotar para guardar seus sapatos, então fique atenta na leitura e veja qual o método que mais vai atender suas necessidades.

Caixas de papelão ou organizadoras

Você já deve ter visto as caixas organizadoras que geralmente são transparentes, elas são ideais para quem busca guardar os sapatos no armário, ela vai facilitar o seu dia a dia e ainda deixar com um aspecto bem bonito e organizado.

Elas são bem vantajosas, pois são transparentes, dessa forma é possível saber quais são os pares que estão em determinada caixa sem que faça uma bagunça tirando tudo do lugar.

Além disso, esse tipo de caixa contribui na hora de fazer a limpeza, pois são fáceis de limpar e ainda duram por muito tempo. Em relação às caixas de papelão, elas não são ideais, porém pode ser uma opção mais em conta e para facilitar pode-se colocar uma foto na frente da caixa dos sapatos que estão nelas, assim ficará mais fácil de identificar, já que elas não são transparentes.

Nichos

Atualmente é possível encontrar nichos de guarda-roupa para fazer a organização dos pares de sapato, eles são perfeitos para essa ocasião, sem contar que ajuda muito na distribuição dos pares, fazendo com que sua rotina fique muito mais prática, alguns desses nichos são feitos de tecido que dão a possibilidade de serem pendurados no cabideiro do guarda-roupa.

Já outros são fabricados com outros tipos de materiais, como o plástico e a madeira, eles costumam ser bem leves com o formato de uma colmeia de abelhas.

Um ponto muito interessante e deve ser observado na hora da compra, é em relação ao tamanho dos nichos, pois alguns podem ser pequenos demais e não comportarem a quantidade de pares que necessita e os calçados maiores como botas ou tênis podem ficar apertados e deformar seu formato.

Sapateiras

Algumas sapateiras hoje em dia são bem funcionais e pode ser colocadas no interior do armário ou do lado de fora, essas sapateiras são feitas por alguns ganchos em que os pares podem ser encaixados, essa é uma maneira bem simplificada para quem deseja fazer a arrumação dos calçados e também bem mais em conta. E o melhor de tudo é que ela não ocupa muito espaço.

Faça você mesmo nichos ou sapateiras

Se você é do time que gosta de pôr a mão na massa e fazer você mesmo, essa é a opção certa para você. Há muitas alternativas de se criar nichos ou sapateiras gastando bem pouco para organizar seus sapatos dentro do guarda-roupa.

É possível também usar paletes de madeira (de carregar frutas), canos de PVC e também garrafas pet.

Com tantas opções para organizar os seus calçados no guarda-roupa, vai ficar ainda mais fácil de executar essa tarefa. Veja qual dessas opções melhor te atende e cabe no seu orçamento e tenha um guarda-roupa sempre organizado e limpo.

Para finalizar devemos ressaltar que é muito importante que limpe os calçados antes de guardar, assim manterá a qualidade o mesmo e os organizadores também