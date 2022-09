Oportunidade: melhores produtos para revender em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de setembro de 2022.

A procura por melhores produtos para revender no ano de 2023 já começou. O ano ainda nem acabou, mas os comerciantes e os pequenos empreendedores já começaram a se atualizar sobre os produtos que serão tendência no próximo ano.

Se antecipar na busca por melhores produtos, novidades e fornecedores é estar um passo à frente da concorrência.

O setor de revenda é uma das formais mais tradicionais de ganhar dinheiro, seja como renda principal ou como renda extra no final do mês. Veja algumas das melhores opções de produtos para revender no próximo ano e lucrar.

7 Melhores produtos para revender e lucrar em 2023

Antes de tudo, entenda que o melhor foco sempre será nos produtos que nunca saem de moda e sempre tem um fluxo constante de buscas pelos consumidores. São eles:

1 – Roupas

Com certeza as pessoas não vão deixar de se vestir, não importa o que aconteça. Por isso, é a primeira opção de produto para revender. Além disso, encontrar fornecedores nessa área é muito mais prático e rápido.

Mas, sabe o melhor de tudo? É que para revender alguns produtos desta lista não é preciso sequer de uma loja física ou uma loja no centro comercial da cidade. Isso já elimina o valor do aluguel comercial atual, que anda nas alturas.

Uma pesquisa feita pelo Nuvem Commerce mostrou que o produto mais vendido no Brasil são as roupas. Atenção ao detalhe: tudo isso com vendas online. Chega a quase cinquenta por cento das vendas totais. Então, foque também no e-commerce sem receio algum.

2 – Semijoias

Sem dúvidas, as pessoas que mais compram são as mulheres. E, como tudo está tão caro, a preferência por semijoias tem crescido muito. Acontece que o valor alto das bijuterias quase se iguala ao das semijoias. Entre uma opção e outra, a melhor é a que vence.

A vantagem das semijoias sobre as bijuterias está na qualidade do produto. A durabilidade é muito maior do que as famosas bijus.

3 – Bijuterias

Ainda assim, há pessoas que preferem as bijuterias por causa da diversidade e por serem mais fáceis de encontrar. Os revendedores dessas belezinhas não passam perrengues. O diferencial nessa parte é optar por produtos de qualidade. Sim, eles existem.

4 – Cosméticos

A pessoa pode até não estar precisando, mas um cosmético ou outro sempre sai. Investir nesse ramo para o ano de 2023 é uma ideia inteligente. Vender marcas mais famosas a preços justos é o que mais chama a atenção do público.

Ficar antenado nas novidades de maquiagens e cremes também vai render bons lucros. Aqui também se encaixa as marcas como Avon, Natura, Eudora, Mary Kay e outras.

5 – Moda Fitness

Não se sabe se foi a pandemia recente, mas as pessoas estão buscando um estilo de vida mais saudável, e a primeira coisa que vem à cabeça é sobre a roupa que irão vestir. Acaba que a maioria das pessoas na rua estão vestidas com roupas de academia. Por isso, qualidade!

Várias peças fitness hoje compõe looks famosos nas redes sociais. É um ramo que promete muito no próximo ano.

6 – Refeições Congeladas

Na correria do dia a dia não são todas as pessoas que conseguem preparar as refeições em casa. As refeições congeladas são ótimas opções, principalmente quando são mais voltadas para uma vida mais saudável.

Muitas empresas têm focado nessa área e têm tido bons resultados. Essa prática diminui muito o consumo de fast food e doces altamente processados. O único ponto que deve levar rigorosamente em consideração é o preparo das comidas.

Não é porque pode ser feita em casa, que a comida é feita de qualquer jeito. A qualidade deve ser excelente quando se fala de alimentação.

7 – Calçados

Apesar de não ter duzentos pés, todos querem e amam vários pares de calçados. Não importa a ocasião, tudo é motivo para um par novo que combine perfeitamente no outfit. O investimento não precisa começar com o capital lá em cima. Dê preferência às franquias.

Na maioria das vezes elas já carregam a fama da loja e é muito fácil conseguir os clientes e gerar lucros consideráveis.

Os melhores produtos para revender são esses e, com certeza, se planejar bem e conseguir bons valores com fornecedores conhecidos, o negócio irá render muito no ano de 2023.