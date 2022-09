Motor de retífica é bom? Entenda

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de setembro de 2022.

Nem todo mundo quer comprar um carro novo todo ano – ou dois anos, ou três anos. Quem está nessa situação, pode optar pela retífica de motores em Guarulhos, ou em qualquer outra região. Mas, afinal, será que um motor de retífica é bom?

Existem algumas pessoas que realmente manterão um carro “até que as rodas caiam”, incluindo manter o mesmo carro depois que o motor explodir ou parar de funcionar.

Geralmente, essas pessoas optam por investir no serviço de retífica de motores ou comprar outro motor, mas de retífica. Com isso, normalmente, podem dirigir esse carro por mais cinco a dez anos, ou até mais.

Se você está considerando essa opção, pode ser que esteja com dúvidas se ela realmente vale a pena. Continue a leitura e entenda melhor o que é um motor de retífica e se ele é uma boa opção!

O que é um motor de retífica?

Afinal, o que é um motor de retífica? Trata-se de quando o mecânico determina quais peças do motor estão com problema e substitui essas peças.

Para isso, é necessário que um profissional desmonte o motor para analisar cada componente e fazer a substituição de cada um deles.

Para uma maneira fácil e rápida de colocar seu carro de volta na estrada depois de ter problemas mecânicos, obter um trabalho de motor de retífica é o caminho a percorrer.

A retífica deixa o motor como novo?

Será que os motores de retífica são confiáveis? Na verdade, um motor reconstruído geralmente é um motor superior em comparação com o que existe nos carros hoje.

Existem peças melhores disponíveis, e não apenas o que a fábrica do fabricante emite. Uma reconstrução do motor geralmente é feita depois que algumas peças de carros novos provaram estar com defeito.

As novas peças de reposição passaram por mudanças de design para torná-las mais confiáveis ​​e confiáveis ​​do que as peças originais do motor.

A reconstrução de um motor redefine a quilometragem?

A quilometragem de um veículo inclui todo o carro, todos os componentes, de cima para baixo, por dentro e por fora. A leitura de quilometragem conta a história completa sobre seu carro e as centenas de componentes dentro dele.

Sim, o motor é o componente principal e é o componente mais caro. No entanto, cada componente tem um número de milhas para o qual é bom, e qualquer comprador do carro deve saber a verdade sobre a idade e a quilometragem de cada componente.

Então, quais são todos esses componentes importantes? Existem componentes elétricos e mecânicos, alguns precisando de manutenção e substituição ao longo do tempo, o que lhes dará um novo começo.

Se a quilometragem for alterada no hodômetro por causa de um motor novo, essas peças podem perder a atenção de que precisam em pontos críticos de quilometragem. Esses componentes importantes são:

Freios;

Diferenciais;

Direção;

Suspensão.

O trabalho que precisa ser feito em diferentes pontos da quilometragem de um carro inclui a troca de óleo e filtro, a limpeza do fluido de freio, a limpeza da transmissão e trabalhos semelhantes.

Vale a pena comprar um motor de retífica?

À medida que o motor do seu carro se desgasta e você sabe que é hora de fazer alguma coisa, um motor de retífica pode vir à mente. Você pode tanto comprar um motor de retífica ou retificar o motor do seu carro atual.

Caso você não queira gastar muito dinheiro no momento com a compra de um carro novo, então, sim, vale a pena considerar comprar um motor de retífica.

No entanto, é muito importante que faça isso com profissionais confiáveis, para que tenha certeza de que está adquirindo um motor de qualidade.

Conclusão

Se o motor do seu veículo está com algum problema, e você não quer comprar um carro novo neste momento, então pode considerar comprar um motor de retífica. Ou, se preferir, também pode procurar pelo serviço para que o motor do seu carro seja revisado.

Portanto, sim, o motor de retífica é bom. No entanto, antes de tomar essa decisão, é muito importante que pesquise por fornecedores ou mecânicas que oferecem moto de qualidade.

Dito isso, faça pesquisas de motor de retífica na internet para encontrar opções confiáveis e seguras.