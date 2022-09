Saiba mais sobre o funcionamento do termo de confissão de dívidas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de setembro de 2022.

Você já ouviu falar sobre o termo de confissão de dívidas? Poucas pessoas conhecem esse documento que pode fazer toda a diferença na rotina de quem deseja manter a segurança e proteção de seu dinheiro.

As dívidas são situações que podem tirar a paz de qualquer pessoa, tanto da que está devendo quanto da que emprestou o dinheiro e agora precisa dele de volta. Existem diversos motivos que fazem alguém se endividar, como:

Compra de um imovel;

Compra de uma grande viagem;

Compra de um carro;

Vício em compras gerais;

Dependência química;

Problemas de saúde;

Entre outros.

Os motivos são os mais diversos e não entram em questão, pois cada pessoa sabe da sua realidade e faz o que pode para conseguir fazer o que precisa. Entretanto, ao fazer uma dívida, a pessoa tem noção de que em algum momento terá que pagá-la.

Assim como uma distribuidora de carnes para restaurantes sp precisa controlar todos os estabelecimentos que estão pagando pelo serviço em dia, as pessoas que emprestam seu dinheiro também precisam de segurança e organização.

Quando uma dívida é feita, é preciso que ambas as partes estejam cientes sobre ela e alinhem o prazo para pagamento, pois a falta dele pode prejudicar ambos os lados e trazer graves problemas.

A pessoa ou empresa que empresta o dinheiro em questão sofre com a falta dele no momento em que precisa e a pessoa que deve acaba se envolvendo em uma bola de neve que nem sempre consegue equilibrar.

Por isso, é necessário que ambos os lados estejam devidamente protegidos para que, se algo acontecer, eles possam ter onde se apoiar e se defender para encontrar a melhor solução possível.

Assim como funciona em uma empresa de cameras de segurança SP, que realiza a gravação de um ambiente com suas câmeras para garantir o controle e segurança do local, o termo de confissão de dívidas traz essa mesma sensação.

Algumas pessoas ainda são bem relutantes ao fato de ter que assinar algum tipo de documento, principalmente no que diz respeito a valores e dívidas realizadas, mas esse termo traz segurança para você e para quem estiver nessa situação junto a você também.

Sendo assim, hoje conheceremos mais sobre o termo de confissão de dívidas, assim como a sua finalidade, os cuidados que precisam ser tomados, os requisitos necessários para realizá-lo, assim como dicas para desenvolvê-lo da melhor maneira possível.

Termo de confissão de dívidas: Conceito e funcionalidade

O termo de confissão de dívidas nada mais é do que um documento que oficializa a dívida de uma pessoa com outra, de uma pessoa com uma empresa ou de uma empresa com outra empresa.

Para isso, é recomendável que você conte com um ótimo sistema para produção do documento, assim como as pizzarias contam com o melhor sistema para pizzaria delivery nos dias de hoje e que fazem toda a diferença na rotina de trabalho.

Esse documento faz com que a pessoa ou empresa que emprestou o dinheiro fique protegido para que entre com alguma ação judicial, caso a pessoa que está devendo não pague o valor registrado dentro do prazo estipulado.

Além disso, ele deixa claro com todas as letras e números que aquela pessoa ou empresa está devendo uma determinada quantia para outra, não com a intenção de humilhá-la, mas com a intenção de deixar os pingos nos is e todos cientes sobre suas funções nessa situação.

E ele ajuda até mesmo a pessoa que está endividada, pois com o termo ela sabe exatamente o valor que pagará e, caso a pessoa ou empresa cobre mais do que está no termo, ela tem como provar que o valor alinhado era diferente.

O termo de confissão de dívidas funciona como uma espécie de contrato para proteger ambas as partes e garantir que todos tenham o dinheiro que precisa e dentro do prazo necessário.

No caso de empresas, recomenda-se a procura de uma boa controladoria empresarial para a realização do termo, e pessoas físicas também podem buscar por advogados e contadores para ajudar nesse processo.

Sendo assim, entendemos que o termo de confissão de dívidas não surgiu para prejudicar a vida das pessoas, pelo contrário, é justamente para trazer mais segurança e tranquilidade em meio a uma situação bem delicada.

Cuidados a serem tomados em um termo

Assim como qualquer outro termo que exige a assinatura de pessoas ou empresas, é preciso ter alguns cuidados para evitar problemas sérios no futuro. Por isso, selecionamos alguns para que você esteja atento na hora de assinar o seu termo:

Valores

Os valores precisam ser muito bem analisados para que você não pague mais do que deve a ninguém, assim como a taxa de juros, caso ela exista. Esteja bem atento a isso na hroa de assinar o termo para evitar gastos e perdas desnecessárias.

Descrição da dívida

A descrição da dívida precisa ser clara e objetiva, assim como é a descrição do processo de produção artesanal de macarrão, atente-se a tudo o que envolve a detalha a sua dívida para que você não assine um termo de uma dívida que não corresponde a sua.

Informações pessoais

As informações pessoais também são essenciais e indispensáveis na hora de assinar o termo, confira se os seus dados estão corretos, seja você pessoa física ou jurídica, para que não pague para outra pessoa e nem para que a sua dívida caia sobre outro alguém.

Solicite uma cópia para você

A cópia de um termo é o que te garante que você também estará protegido e com uma prova nas mãos caso algo aconteça, por isso, antes mesmo de assinar o termo, já peça uma cópia que também era assinada e que ficará com você após o processo.

Cuidados simples como esses fazem toda a diferença na hora de assinar o termo e te ajudam a seguir com o pagamento da dívida de maneira mais tranquila e segura, sabendo que tudo que consta no termo está correto.

Requisitos para a criação de um termo

Assim como existem requisitos para a realização de um bom serviço de organização de arquivos, a produção de um termo de confissão de dívidas também precisa seguir alguns requisitos indispensáveis. Segue abaixo os principais:

Dívida ativa

Uma dívida ativa é aquela que ainda precisa ser paga, ou seja, que a pessoa ou empresa em questão ainda não realizou o pagamento, seja integral ou parcial da dívida. Apenas com uma dívida que ainda precisa ser paga é possível criar o termo de confissão de dívidas.

Dados

Vivemos na era dos dados, por isso, eles não podem ficar de fora do termo de jeito nenhum, pois irão assegurar ambos os lados. Desde o valor da dívida, até os dados da pessoa ou empresa que emprestou e a que pegou emprestado, tudo é válido para a criação do termo.

Esses são os requisitos básicos para construir o termo de confissão de dados, seja quem for o devedor, é com base nesses requisitos que o termo será devidamente criado e assinado por ambas as partes após a revisão de todo o conteúdo presente nele.

Veja como desenvolver um termo de confissão de dívidas

Imagine que uma pessoa precisa de uma boa empresa que faz transporte de veículos para uma viagem, ela provavelmente irá entender tudo o que precisa para que o contato e o decorrer da contratação do serviço seja o melhor possível, não é mesmo?

Pois bem, é preciso entender o que também é necessário para desenvolver um termo de confissão de dívidas de maneira tranquila, segura e otimizada para ambos os lados. Sendo assim, confira abaixo o que não pode faltar nesse processo:

Tenha todos os dados em mãos

Como já mencionamos diversas vezes durante o texto, os dados são extremamente importantes para a criação de um termo de confissão de dívidas, por isso, tenha todos em mãos para que o processo de criação seja o mais rápido possível.

Realize o acompanhamento

Também é importante realizar o devido acompanhamento do termo, ou seja, ver se ambas as partes estão cumprindo com o que prometeu e se estão seguindo à risca o que foi acordado no termo para que ninguém saia no prejuízo ou se sinta descartável com a situação.

Procure um profissional

Por fim, mas não menos importante, caso você não entenda a fundo sobre a criação desse tipo de termo, procure uma assessoria contábil para abertura de empresa, um advogado especialista ou até mesmo um contador para te ajudar nesse processo.

Dicas simples como essas te ajudarão a criar um termo de forma rápida e prática e que trará ótimos resultados para ambos os lados, protegendo e dando suporte aqueles que precisam.

Considerações finais

Muitas pessoas que têm grandes dívidas hoje em dia se arrependem de tê-las feito, mas isso serve como lição para o futuro e, até que ele chegue, é preciso ter paciência, perseverança e controle do agora.

Sendo assim, contar com documentos como o termo de confissão de dívidas está longe de ser algo para te fazer se sentir mal, mas para te dar o devido suporte e proteção em meio a esse momento que pode ser delicado mas que passará da forma mais leve possível.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.