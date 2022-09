Desentupidora emergencial 24 horas em Jundiaí!

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: doutormultas - 10 de setembro de 2022.

Encontrar uma desentupidora de emergência que atue 24h em Jundiaí não era uma tarefa fácil, que dirá uma desentupidora de emergência 24h que seja de confiança.

Pelo menos até a chegada da Coppi Desentupidora até Jundiaí, a população contava com a sorte.

Atrasos, preços exorbitantes, serviços com resultados insatisfatórios, muita sujeira e quebradeira. Assim era prestado o atendimento de desentupidoras em Jundiaí.

Mas com a chegada da Coppi à cidade, a população jundiaiense pode contar com um eficaz serviço de desentupimento disponível em qualquer hora do dia ou da noite, inclusive em finais de semana, feriados e até feriadões.

Anteriormente, as pessoas chamavam uma desentupidora qualquer que demorava horas e até dois dias para chegarem ao local, deixando as pessoas completamente à mercê da boa vontade.

Isso prejudicou a rotina de famílias, empresas e condomínios profundamente e repetidamente recebíamos chamados para atender em Jundiaí.

A qualidade de nossos serviços de desentupimento é tão satisfatória que muitos clientes perguntavam quando abriríamos uma filial na cidade.

E não tardou para que, após dois anos, estabelecêssemos uma filial na região, garantindo um tempo de chegada extremamente rápido ao local do entupimento.

Isso significa que quando recebemos um chamado de atendimento para desentupir encanamentos em Jundiaí, conseguimos chegar no local em menos de 1 hora e já devidamente preparados para lidar com qualquer tipo de problema que se apresente no encanamento de toda a rede hidráulica.

Casas, condomínios, empresas, lanchonetes, restaurantes, órgãos públicos, shoppings, aeroportos e qualquer outro tipo de estabelecimento comercial podem ser atendidos com total profissionalismo, o que significa rapidez na chegada, rapidez na resolução do problema de encanamento, atendimento cordial e solícito, bem como permeado de discrição e, sobretudo, a resolução do problema de forma plena e garantida.

Disponibilizamos um atendimento via Whatsapp que vigora ininterruptamente.

Através da plataforma de mensagens instantâneas mais famosa e utilizada no Brasil, você pode nos enviar fotos, vídeos e áudios com o relato do seu problema e faremos uma avaliação inicial para informar o orçamento, condições e demais dados necessários.

Tudo é muito rápido. Com a Coppi você ganha em todos os aspectos. Um deles é a comodidade, além da praticidade.

Em poucos minutos você saberá o valor do serviço, tempo de chegada, garantia e como proceder para que o problema não se repita.

Em resumo, as vantagens em chamar a Coppi são muito maiores do que quando comparada com as demais empresas, não apenas em razão do preço, como também da rapidez e solução plenamente satisfatória do problema no encanamento.

Quais são os serviços de desentupimento emergenciais e 24h disponíveis em Jundiaí pela Coppi Desentupidora?

Temos muito orgulho em nos consolidarmos como uma das poucas empresas de desentupimento em Jundiaí que oferece um portfolio completo de serviços na cidade.

Desde os problemas mais leves, até os mais severos e complexos, temos o conhecimento, pessoal e equipamento necessários para resolver qualquer demanda no menor tempo possível.

Confira a nossa lista de serviços. Atendemos no regime normal ou emergencial, pois sabemos que problemas no encanamento acontecem sem avisar e nos momentos mais inoportunos.

Desentupimento de vaso sanitário: se você está com o vaso sanitário entupido, seja com fezes, seja com qualquer outro objeto não solúvel, saiba que dispomos de todas as técnicas mais bem sucedidas empregadas de acordo com cada tipo de problema que se apresente.

Fazemos o desentupimento do seu vaso sanitário e reestabelecemos a normalidade dos canos.

Desentupimento de pia: se a sua pia entupiu e você tentou de tudo e não consegue desentupir, saiba que podemos resolver isso em de forma muito rápida e segura.

Desentupimento de caixa de gordura: a caixa de gordura é um dispositivo entre a pia e a coleta do esgoto e visa reter a gordura, impedindo-a de entrar nos canos. Porém, a caixa de gordura deve ser higienizada periodicamente, pois a gordura vai se acumulando e pode transbordar, entrando nos canos e causando entupimento.

Este serviço pode ser feito de forma preventiva ou corretiva. Para residências, pode ser feito a cada seis ou oito meses.

Para restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos com grande fluxo e utilização de cozinha, recomendamos um período de 3 a 4 meses.

Desentupimento de esgotamento sanitário: o entupimento de esgoto é um dos problemas mais graves que pode ocorrer em um imóvel. Isto porque, é nele que se concentra toda a água servida, bem como os dejetos, de uma casa, apartamento, condomínio, prédio, shopping etc.

Recomendamos fortemente que nenhuma pessoa despreparada tente realizar o desentupimento por si mesma, pois existem diversos fatores a serem considerados, sendo o principal deles a insalubridade, uma vez que sem os equipamentos de proteção necessários, a possibilidade de contaminação por dezenas de doenças é altíssima.

Muitas pessoas improvisam, colocando sacos de mercado nas mãos para manipular arames no interior dos canos.

Outro fator importante é o cuidado com o que se introduz nos canos, pois podem causar danos à integridade dos mesmos, ocasionando rachaduras, rompimentos e até agravamento do problema.

Com a Coppi Desentupidora em Jundiaí, você tem tanto o serviço de desentupimento por cabeamento flexível, como também o serviço de desentupimento por meio de jato de água pressurizado, conhecido largamente como hidrojateamento.

Realizaremos o desentupimento do seu esgoto com total segurança, rapidez e de forma garantida.

Realizaremos testes diversos na sua presença após a efetivação do serviço de desentupimento para comprovar que a tubulação está liberada e retornou à sua vazão natural.

Desentupimento de coluna: as colunas de água e esgoto são canos de dimensões maiores em posição vertical que coletam os dejetos de todos os apartamentos ou salas de níveis superiores, levando para o esgotamento sanitário de um edifício.

Pode ocorrer, no entanto, o entupimento dessas colunas, o que causa um enorme transtorno aos imóveis situados em andares inferiores, como até mesmo o alagamento, infiltrações e muitos outros problemas, como proliferação de doenças e aparecimento de insetos e roedores diversos.

Contato de Desentupidora 24h de emergência em Jundiaí

Sua casa, apartamento, prédio, condomínio entupiu? Chama a Coppi!