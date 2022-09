Peeling facial: o que é e para que serve?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de setembro de 2022.

Atualmente, existem diversos tipos de tratamentos voltados ao rejuvenescimento da pele dos pacientes. Isso porque o envelhecimento precoce é uma das principais causas de reclamações por parte dessas pessoas. Um dos tratamentos mais eficazes atualmente é o chamado peeling facial. O peeling facial ajuda a retomar o aspecto jovem da pele, fazendo com que ela se torne muito mais firme e viçosa.

Alcançar uma pele jovem é o sonho da maior parte das pessoas que passaram dos 25 anos de idade. Isso porque é a partir dessa idade que o nosso corpo começa a ter uma redução na produção de colágeno, implicando diretamente na perda da elasticidade e da firmeza da pele, fazendo com que ela ganhe um aspecto de envelhecida. É aí que o peeling facial entra.

Essa técnica é bastante conhecida pela maior parte das pessoas que gostam de se cuidar. A seguir, iremos falar um pouco mais sobre ela e o seu funcionamento, bem como os benefícios trazidos aos pacientes. Sendo assim, para não perder nada do que separamos sobre o tema, continue a leitura deste texto e tire todas as suas dúvidas.

O que é o peeling facial?

Antes de mais nada, podemos dizer que o peeling facial é responsável por estimular uma renovação de todas as células da sua pele através de uma descamação que ocorre de forma controlada, utilizando substâncias químicas e métodos físicos, como a técnica de dermoabrasão. Embora pareça um procedimento extremamente invasivo, saiba que não é.

Essa técnica pode ser usada para reduzir as cicatrizes da acne, bem como melhorar o aspecto das manchas deixadas pelas espinhas. Ela também ajuda no tratamento das linhas de expressões e rugas presentes no rosto. Sendo assim, podemos afirmar que se trata de um procedimento bastante eficaz, que oferece excelentes resultados aos pacientes.

Para entender melhor sobre essa técnica, podemos dizer que o peeling se origina da palavra inglesa to peel, que traduzida para o português, significa descascar ou descamar. O tratamento é extremamente eficaz e seguro, tendo como principal objetivo a renovação das células da pele do rosto através de processo de descamação da pele sem agredir a face do paciente.

Para que serve o peeling?

De forma simples, podemos dizer que o peeling facial é um tratamento para pacientes que estejam descontentes com marcas de expressão, manchas, cicatrizes de acne e rugas presentes no seu rosto. Isso porque ele ajuda no tratamento de todos esses problemas, de uma forma não invasiva. Além disso, o tratamento também ajuda a controlar a oleosidade da pele, evitando o aparecimento de acne.

A utilização do peeling facial ainda pode ser eficaz na reversão de quadros como sinais de envelhecimento precoce e a perda da elasticidade da pele do seu rosto. Nesse caso, podemos afirmar que se trata de um dos melhores tratamentos para quem deseja ter um rosto mais jovem, retomar a firmeza e a elasticidade da pele, sem a necessidade de se submeter a um tratamento extremamente invasivo.

Quais são os benefícios trazidos pelo peeling facial?

Existem dois tipos de peeling facial, que iremos tratar melhor ao longo deste texto. Cada um deles irá agir de forma diferente na pele dos pacientes. Sendo assim, se você tem algum tipo de dúvida em relação a qual dos métodos é o mais apropriado para o seu caso, é importante consultar um dermatologista ou profissional que seja capaz de identificar a sua pele e o melhor tratamento a ser utilizado.

Como já foi dito ao longo deste texto, os principais benefícios desta técnica estão associados ao rejuvenescimento facial dos pacientes. Isso porque ela atua na redução das linhas de expressão e dos sinais do tempo, bem como ajuda a melhorar as cicatrizes de acne, reverter a perda de elasticidade e diversos outros benefícios irão fazer com que a pele do paciente se torne muito mais jovem. Sendo assim, se você quer perder o aspecto envelhecido do seu rosto, o peeling facial é uma das melhores escolhas.

Tipos de peeling

Como dito anteriormente, existem dois tipos de peeling que podem ser usados pelos pacientes. O primeiro deles é o peeling químico e o segundo peeling físico. O peeling físico atua a partir da utilização de agentes que são capazes de induzir a descamação mecânica da pele do rosto, utilizando cremes abrasivos, equipamentos e outros aparelhos responsáveis por causar a microabrasão.

Já o peeling químico funciona através dos chamados agentes químicos. Alguns exemplos dos agentes químicos utilizados são o Glicólico, Salicílico e Retinóico. Esses agentes são usados para atenuar as manchas de acne, rugas e também ajudar no tratamento de cicatrizes deixadas pelas espinhas. Portanto, cada um dos peelings atua de forma diferente na pele das pessoas, a depender do seu problema.

Qual a melhor técnica de peeling para o rejuvenescimento facial?

Existem diversos tipos de tratamentos utilizados para as pessoas que querem alcançar o rejuvenescimento facial e acabar com as marcas de expressão, rugas e outros sinais do tempo que incomodam e ajudam a reduzir a autoestima. O tipo de tratamento pode variar de acordo com a necessidade de cada um dos pacientes, contudo, existe um tratamento que é considerado o melhor de todos. Estamos falando do black peel.

Trata-se de um dos procedimentos mais modernos que estão disponíveis em clínicas de dermatologia. A utilização do black peel ocorre inicialmente com a aplicação no rosto do paciente de uma máscara da carvão. Feito isso, é necessário aguardar 10 minutos até que ela faça efeito. Essa máscara é utilizada para aumentar ação do laser, fazendo com que ele possa atingir qualquer camada da derme do paciente

Após a aplicação da máscara de carvão, é iniciado o procedimento de utilização de um laser. O laser ND:Yag e Q-Switched agem nas camadas mais profundas da pele, visto que sua ação foi potencializada pela máscara de carvão. Ao utilizar um laser, acontece um aquecimento na pele de forma bastante suave, que provoca um estímulo à produção de colágeno.

Nesse sentido, podemos dizer que a utilização dos dois tratamentos em união faz com que haja uma produção crescente de colágeno no rosto dos pacientes. Esse colágeno será o responsável por fazer com que a pele do rosto volte a ser firme e com toda a elasticidade que ela possuía antigamente. É justamente por isso que esse é o principal tratamento utilizado pelas celebridades mundo afora.

Benefícios do Black Peel

Entre os principais benefícios da utilização dessa técnica, podemos citar uma melhora significativa no brilho e na viçosidade da pele, fazendo com que ela fique com uma aparência mais lisa e saudável, retomando aquele aspecto jovial. Além do mais, outro ponto que merece ser destacado é que com apenas uma única sessão, você já poderá anotar todos esses benefícios.

Vantagens do Black Peel

Podemos citar ainda algumas vantagens que o black peel oferece aos pacientes. Antes de mais nada, este tratamento não causa nenhum tipo de efeito colateral, como inchaço, vermelhidão ou casquinhas. Além disso, o paciente não precisa abdicar de suas atividades e passar por um período de internação. Todo o procedimento acontece de forma rápida e indolor, e no mesmo dia o paciente já pode voltar ao trabalho. Finalmente, o tratamento também pode ser feito no verão, desde que o paciente use protetor solar para proteger o rosto dos raios UVB e UVA.