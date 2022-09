Vaso sanitário entupido no bairro do Limão como desentupir com Coca-Cola

* Por: doutormultas - 13 de setembro de 2022.

O vaso sanitário obstruído é sempre um pesar para todos no ambiente. Seja em casa, apartamento, escritório ou comércio, o transtorno de ter um vaso sanitário entupido é sempre alto.

E quando o vaso sanitário obstrui, nem sempre temos a mão o material necessário para realizar o desentupimento.

É por isso que neste artigo, vamos ensinar a desentupir o vaso sanitário com o refrigerante à base de cola, mundialmente conhecido como Coca-Cola.

Antes de tudo, convém sempre dizer que o vaso sanitário entupido pode prejudicar a limpeza, bem como a higiene, mas será fácil de eliminar este problema fazendo uso de métodos caseiros.

Dependendo do que obstrui o seu cano, esse método funcionará muito bem e te fará poupar dinheiro e tempo.

Desentupimento o vaso com Coca-Cola no bairro do Limão

Você tem uma Coca-Cola em casa? Se sim, ótimo. É tudo o que vamos precisar neste método.

O refrigerante à base de cola pode estar quente ou gelado, não importa.

Pegue uma garrafa de dois litros e despeje lentamente no vaso sanitário e aguarde por meia hora para que o refrigerante dissolva os detritos.

Após 30 minutos, dê a descarga, mantendo pressionando o botão a fim de soltar o máximo de água possível para empurrar e liberar o encanamento.

Caso não resolva, você pode repetir o procedimento, mas é preciso atenção.

Porém, note que isso funciona com detritos orgânicos, ou seja, fezes.

Se o agente obstrutor é um elemento sólido, insolúvel, esse método não funcionará.

Se este for o caso, será importante recorrer a outros métodos mais contundentes ou mesmo chamar uma desentupidora.

Isso se dá pelo fato de que determinados objetos não poderão ser simplesmente empurrados na tubulação, mas sim serem removidos para o bem da vazão dos canos.

Imagine que uma roupa íntima tenha caído dentro do vaso sanitário.

Ela tende a ficar agarrada no interior do cano, criando uma trava que gera um bloqueio total ou parcial, sendo necessária a retirada deste objeto.

Se este for o caso, não hesite em recorrer à uma desentupidora profissional.

Desentupidora no bairro do Limão

Há mais de quinze anos estamos presentes no bairro do Limão, atendendo diversas residências e comércios de todos os tipos de tamanhos com absoluto índice de sucesso.

Nosso atendimento no Bairro do Limão é 24h e você pode, agora mesmo, nos chamar no Whatsapp e ser atendido.

Nos conte o problema pelo qual está passando e daremos um orçamento.

Caso você aceite, deslocaremos uma equipe imediatamente para o seu local e realizaremos o desentupimento do seu vaso sanitário.

Note também que prezamos pela máxima transparência e, por isso, realizaremos diversos testes de vazão no seu vaso sanitário para mostrar que o problema foi devidamente resolvido.

Somente após isso, daremos por encerrado o serviço.

Entre em contato agora e seja atendido pela melhor desentupidora no bairro do Limão!