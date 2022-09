Inauguração da Exposição Digital do Comércio Internacional China-América Latina de 2022

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de setembro de 2022.

No dia 20 de Setembro de 2022 foi inaugurada a Exposição Digital de Comércio Internacional China-América Latina na plataforma B2B www.matchupexpo.com. A exposição é organizada pelo China Council for the Promotion of International Trade e co-realizada pela China Chamber of International Commerce e pela Jiangsu United Asia International Exhibition Co., Ltd. Esta exposição digital contará com um modelo inovador de 10 dias de exposição online + 30 dias de comércio online + 365 dias de exposição online. Tem por objectivo aprofundar a cooperação em campos tradicionais, expandir a cooperação em indústrias emergentes, ajudar as empresas chinesas a quebrar barreiras epidémicas e barreiras comerciais, conquistar encomendas online e desenvolver mercados, alcançar benefícios mútuos e ganhar a cooperação económica e comercial entre a China e a América Latina, promover conjuntamente a construção de “Um Cinturão e Uma Rota” na América Latina para ir mais longe e mais pragmático, e ajudar as relações China-América Latina a alcançar um desenvolvimento de alta qualidade.

A Exposição Digital de Comércio Internacional China-América Latina deste ano vai reunir 1.000 expositores chineses, e mais de 10.000 compradores da América Latina vão participar em negociações online e matchmaking para discutir oportunidades de negócios. A exposição tem um âmbito abrangente, Incluindo mas não limitado a nove indústrias, incluindo infra-estruturas, produtos agrícolas e de linha lateral, materiais de construção e ferragens, máquinas e maquinaria, têxteis e vestuário, electrodomésticos e electrónica de consumo, bens de consumo, transporte, equipamento de segurança, segundo as categorias de indústrias que constituem a área de exposição. A exposição incluirá também um “Pavilhão Empresarial de Algodão e Têxtil de Xinjiang” e uma área de exposição para empresas de marca chinesa e empresas de serviços de excelência. Simultaneamente, realizar-se-á um Evento de Promoção da Nuvem de Serviços China-América Latina (Colômbia) e uma Semana de Comércio Digital China-América Latina.

A exposição terá a duração de 10 dias até 29 de Setembro de 2022.