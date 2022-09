Quais os principais itens para revisar em meu carro antes de uma viagem?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de setembro de 2022.

Se você está pensando em fazer uma viagem de carro, antes de pegar a estrada, é importante que faça a revisão de alguns itens do seu veículo para evitar possíveis problemas.

Os serviços de mecânica são extremamente importantes para manter os carros em bom funcionamento, e existem muitas opções disponíveis no mercado. Por exemplo, se está em busca de retifica de motores em São Paulo, provavelmente encontrará bons especialistas no mercado.

Caso procure por uma mecânica para fazer a revisão do seu carro antes de uma viagem, também é importante que encontre uma opção que seja confiável.

Mas, antes de fazer isso, é muito importante que você entenda o que realmente precisa ser revisado no seu veículo antes de viajar.

Dito isso, neste artigo, citaremos quais são alguns dos principais itens para revisar no seu carro antes de pegar a estrada e aproveitar a sua viagem. Confira!

O que você deve revisar no carro antes de viajar

As viagens de carro são uma ótima maneira de explorar novos lugares próximos que você nunca viu antes.

Porém, antes de partir para uma viagem, é sempre uma boa ideia preparar o seu carro para a aventura, para não encontrar obstáculos ou problemas na estrada. Aqui estão alguns dos principais itens que você deve revisar em seu veículo antes de viajar.

1. Verifique seus pneus

Dê uma olhada na pressão dos pneus e certifique-se de que ela esteja de acordo com as diretrizes estabelecidas no manual do proprietário.

Verifique as rodas quanto a protuberâncias ou rachaduras e examine a condição do piso do pneu.

2. Teste suas luzes

Dê uma olhada ao redor da frente e traseira do carro. Seus faróis, piscas, luzes de freio, luzes de perigo e luzes de ré estão todos funcionando? Alguma das luzes está rachada ou queimada?

Caso observe que tem algo errado com as luzes, é extremamente importante que o problema seja corrigido o quanto antes.

3. Faça a revisão do seu carro

Se o seu carro não estiver na oficina por um tempo, gastar o dinheiro para uma revisão antes de sair para a estrada pode evitar que você precise desembolsar para um grande reparo durante as férias.

Seu mecânico pode verificar todos os fluidos e filtros essenciais, como:

Óleo;

Fluido de transmissão;

Anticongelante/líquido de arrefecimento;

Líquido de arrefecimento do radiador;

Fluido de freio;

Fluido do lavador do para-brisa;

Fluido da direção hidráulica.

Ele também verificará se alguma mangueira ou correia precisa ser substituída. O melhor momento para levar seu carro é pelo menos duas semanas antes de sua viagem.

Dessa forma, se o mecânico encontrar algum problema importante, você ainda terá tempo para corrigi-lo.

4. Conheça as características do carro

Se você está dirigindo seu carro há meses ou acabou de comprá-lo, é sempre útil ler sobre isso. Tenha uma lista de todos os recursos com os quais o veículo está equipado.

Escrevê-los com antecedência evitará que você esqueça qualquer coisa quando estiver no local.

5. Teste seus freios

Ouça com atenção seus freios para detectar qualquer rangido ou som de raspagem. Há um cheiro de queimado ou seus pedais vão até o chão?

Isso provavelmente significa que é hora de substituir as pastilhas de freio e fazer um bom check-up na área.

6. Verifique o ar-condicionado

Se você está decolando em uma viagem no início da primavera ou no verão, pode ser que não utilize o ar condicionado há algum tempo.

Portanto, teste-o para ver se ele ainda está funcionando corretamente e bombeando ar frio.

7. Planeje com antecedência, renove todos os seus documentos

Além das questões mecânicas do seu carro, para fazer uma viagem tranquila, também é importante que você revise se está tudo correto com os documentos relacionados ao seu carro.

Isso inclui documentos como seguro, documento do carro, carteira de motorista e assim por diante.

8. Limpe seu carro

Por fim passe no lava-jato para poder partir para a viagem com um carro brilhante e limpo por dentro e por fora.

Afinal, pode ser que você passe horas ou até dias dentro do seu carro, viajando. Portanto, você não vai querer passar tanto tempo assim em um local sujo ou com cheiro desagradável.

Conclusão

Viajar de carro é algo que pode proporcionar experiências incríveis. Por esse motivo, é uma opção de escolha comum para muitas pessoas.

No entanto, antes de pegar a estrada com o seu carro é essencial que faça a revisão de alguns itens, que citamos neste artigo. Se você dedicar um tempo para passar por essas etapas antes de iniciar sua viagem, poderá relaxar e aproveitar o passeio sabendo que seu carro está em ótima forma e pronto para a estrada à frente.