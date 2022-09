Mercado de relógios cresce no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de setembro de 2022.

Os tempos em que estamos vivendo são extremamente inseguros, os anos pós covid se mostram tão desafiadores e impressionantes quanto quando a doença surgiu e como uma ressaca estamos vivendo atualmente os resultados das atitudes no período de 2020 a 2021, com o lockdown, distanciamento social e fechamento de lojas.

Mas o que mais afetou o consumo sem dúvidas foi o processo de economia, devido a enorme insegurança, afinal de contas é a primeira vez que nossa geração passa por uma pandemia deste calibre, a maioria das pessoas foram desencorajadas a consumir durante um bom tempo.

Sendo assim, compravam somente o básico e necessário o que afetou muito o mercado de relógios e artigos de luxo por todo o mundo, a empresa suíça, Watches of Switzerland maior fabricante de relógios do planeta teve um prejuízo de 100 milhões de euros em apenas 3 meses, e assim continuou por todo o tempo que viria a seguir.

E isso não foi apenas um caso isolado, a empresa de artigos de luxo LVMH no mesmo período teve uma redução de 15 % de seu faturamento, sendo assim, mostra como o momento foi tenso para todo este setor.

No momento atual, vivemos ainda uma grande incerteza com alta inflação, dólar e instabilidade política, mas ainda assim podemos afirmar que o pior já passou e o mercado consumidor de relógio masculino está a todo o vapor.

Por motivos óbvios e por toda a proposta que envolve este item, são poucas as pessoas que realmente veem os relógios corretamente, indo além dos ponteiros, relógios são um caso muito raro de item que nunca sai de moda, ganha cada vez mais valor, sem contar com o fato de irem muito além de sua proposta inicial.

Falando apenas superficialmente, o relógio na teoria serve apenas para ver as horas, porém, não param por aí, são companheiros, sinônimos de sucesso, status e poder escrevem ao lado do seu proprietário o seu legado e para as pessoas que os veem desta forma, eles nunca estiveram em baixa, nem mesmo durante a pandemia.

Por essa razão não é raro vermos relógios sendo passados de pais para filhos como herança ou símbolo de reconhecimento. Por essa e outras razões, o mercado dos itens de luxo nunca parou de crescer, nem mesmo no Brasil, que comparado com os outros países o setor dos relógios de luxo ainda está engatinhando.

Como se recuperaram durante pandemia

Não há como falar do mercado dos relógios sem comentar da sua exclusividade, os aparelhos são para muitos o equivalente a peças raras de estilistas renomados, os quais sempre que há lançamento há um grande alvoroço e todos buscam comprar um.

Isso ocorre, pois além de apontar a hora eles contam com os melhores relojoeiros do mundo, com peças feitas minuciosamente visando sempre a perfeição é composto por materiais da mais alta qualidade.

Sendo assim, os relógios são um dos itens que mais rapidamente se mantiveram funcionando durante os anos da pandemia, pois, por mais que não houvesse mais tráfego nas relojoarias pois não haviam pessoas pelas ruas, ainda assim os consumidores e amantes das peças nunca deixaram de comprar, mas pelo contrário.

As empresas de relógios de luxo foram fortemente impulsionadas durante o lockdown, pois os colecionadores notaram uma forte tendência de valorização no longo prazo.

Uma vez que a demanda e procura haviam caído, os preços também despencaram, sendo assim, era uma ótima forma de ganhar com os itens, seja comprando-os mais baratos para a coleção ou então para revendê-los quando todo o cenário se estabilizasse.

Esse simples fato mostra a solidez do mercado consumidor de relógios, que mesmo durante a maior crise econômica dos últimos anos se manteve dando lucro e resultado a todos.

Um fato de demonstra muito bem isso, aconteceu na cidade chinesa de Guangzhou, na qual houve um flexionamento das regras e restrições ainda em Abril de 2020 e então a loja de artigos de luxo Hermes fez uma forte campanha de reabertura, como resultado em apenas um dia a loja vendeu mais de 2,7 milhões de dólares.

Mercado de relógios de luxo no Brasil

O segredo que faz com que cada vez mais o mercado de luxo cresça no Brasil é justamente a cultura do povo, por mais que estejamos passando por uma longa crise com queda no poder aquisitivo, o consumo sempre esteve presente, principalmente por conta do hábito do parcelamento nas compras.

Com isso, cada vez mais empresas de luxo conceituadas mundo afora passam a ver no Brasil uma oportunidade de investimento.

Porém, os colecionadores mais antigos alertam que o povo ainda não está acostumado com um relógio de alta qualidade, o que pode gerar falsificações e golpes, principalmente gerados pela ignorância.

Sendo assim, há muitas opções para todos os gostos, seja de relógio de altos preços de 200 a 500 mil, assim como os mais acessíveis de 20 a 30 mil.