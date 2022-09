Como Aumentar o Tráfego do meu Site? Principais 20 maneiras

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de setembro de 2022.

Cansado de tentar descobrir formas de aumentar o tráfego do seu site? Essas técnicas e estratégias aprovadas por especialistas de marketing, dados estatísticos e presentes nos livros didáticos de otimização de tráfego vão lhe ajudar a aumentar o tráfego do site.

Encontrar maneiras de aumentar o trágefo do seu site com certeza não é uma tarefa fácil, requer esforço, estudo e dedicação e ação. Entre os quase 2 bilhões de sites ativos na internet atualmente, pode ser bem difícil de engajar, reter e converter usuários para o seu próprio site ou negócio, por isso, neste artigo vamos detalhar as principais maneiras de otimizar o seu site para aumentar sua visibilidade no mundo digital.

Com a chegada da era da informação após a terceira revolução industrial, avanços tecnológicos marcaram e modificaram os meios de comunicação, a forma como a sociedade se comunica, possibilitando assim maior acesso, inclusão e descentralização da informação.

Um dos setores mais influenciados pela conectividade digital e engajamento em tempo real foi o marketing, hora dominado pelos veículos de comunicação de massa tradicionais, revistas, jornais, rádios, canais tvs. Termos como marketing digital, e-commerce, vendas online, vendas digitais, cliques, curtidas, big data, conversão, leads, visualizações, não tardaram a surgir assim que empresas entenderam o poder de realizar anúncios e propagandas no mundo digital. Além disso, existem muitos métodos e empresas que podem ajudá-lo a aumentar visitas brasileiras para site organicamente. É mais importante para startups e outros sites de rápido crescimento que gostariam de ter um grande público.

Confira várias técnicas, formas, estratégias e maneiras de otimizar a presença digital de seu site.

Fundamentos do marketing digital

Antes de irmos para as melhores maneiras de aumentar o tráfego do seu site, é importante entender um pouco do ambiente em que seu site se encontra, a internet. A velocidade do processo de adoção da internet, a tornou o principal veículo de comunicação de massa.

Estima-se que 5 bilhões ou 63% da população mundial tem acesso à internet no mundo atualmente, 3.8 milhões de buscas são realizadas no Google por minuto, 390 milhões de aplicativos são baixados em marketplaces por minuto.

Com esses números sobre a utilização e adoção da internet, a presença digital se tornou necessária e o marketing digital se tornou uma ferramenta fundamental, capaz de alcançar usuários com uma precisão nunca vista antes. Atrair tráfego para o seu site, captar cliques e clientes, ter visualização de alta e autoridade na internet criou novos mercados e oportunidades.

O Marketing Digital nasceu da necessidade de captar atenção online, ele pode ser resumido como um conjunto de ações e estratégias usadas para prospectar, atrair e converter clientes. Com isso, inúmeras técnicas antes utilizadas na mídia tradicional e novas estratégias foram adotadas no meio virtual com o objetivo de alcançar e engajar usuários na internet para revertê-los em modelos de negócios lucráveis.

Agora, confira abaixo as 20 melhores maneiras de aumentar o tráfego do seu site.

Para compreender as 20 melhores maneiras para aumentar o tráfego do meu site, é necessário entender que existem múltiplos caminhos para se otimizar o seu site, tanto da parte técnica do site (SEO) quanto da parte de marketing (anúncios pagos ou orgânicos). Entre os pilares do SEO podemos encontrar três vertentes: On-Page, Off-page, UX.

Vamos destrinchar a parte técnica primeiro abaixo, porque ninguém quer visitar um site lento, demorado, desorganizado e antigo:

Confira as 20 melhores maneiras para aumentar o tráfego

1. Melhore a parte técnica do seu site

Por quanto tempo você consegue ficar esperando um site carregar? Na era da internet de fibra ótica e 5G, sites lentos, pesados, não otimizados, antigos acabam perdendo espaço em um mercado tão competitivo quanto online. Otimizar o seu site melhorando os servidores, tempo de resposta, velocidade, interface, design são fundamentais para que seu site destoe e alcance maior satisfação dos clientes.

2. Aplique técnicas de SEO

As famosas técnicas de SEO ou otimização de mecanismos de busca é um dos pilares entre as melhores maneiras de aumentar o tráfego do seu site. Para visualizar melhor, imagine que você precisa de um tênis para ir a um casamento mas não sabe onde comprar. Você corre para o Google e pesquisa, “comprar tênis para casamento perto de mim”.

Essa é a intenção de busca do cliente, e a Google procura a melhor correspondência para o assunto em toda a Internet. Caso o conteúdo do seu site corresponda melhor do que outros sites, ele será ranqueado no topo dos resultados de pesquisas do usuário, facilitando para que o usuário clique em seu site.

3. Pense na intenção de pesquisa do usuário

Lembre-se que existem mais de 200 fatores de ranqueamento utilizados por mecanismos de pesquisa para definir qual site ficará melhor posicionado quando um usuários realiza uma pesquisa. Por isso, caso um usuário esteja procurando a data de um jogo do flamengo no brasileirão por exemplo, a intenção de poderia ser “jogo do flamengo brasileirão hoje”.

Adaptar o conteúdo, as descrições, os títulos, páginas do seu site de forma que corresponda ao máximo com a intenção de pesquisa de sua clientela [é fundamental para que seu conteúdo seja mais visível para o os mecanismos de pesquisa.

A intenção de pesquisa pode e deve ser aplicada em palavras-chaves, copyright, títulos de textos, semântica, descrições das páginas e muito mais.

4. Utilize palavras-chaves com frequência

Como dito anteriormente, as palavras-chaves ou “Keywords” do inglês, são fundamentais para que o mecanismo de pesquisa corresponda o conteúdo do seu site com a intenção de busca do usuário. Utilizá-las em vários locais do seu site sem abusar do uso, principalmente no título das páginas, na descrição SEO , para mecanismos de pesquisa e redes sociais, nos Headings de seus textos. Lembre-se de que os indexadores do google, os “crawlers” ou robôs, eles vasculham as palavras-chaves inseridas pelo usuários em suas pesquisas por toda internet, procurando a melhor correspondência entre milhões de sites instantaneamente, por isso é fundamental seguir estritamente suas regras.

Existem duas vertentes de otimização de SEO via palavras-chave, “White hat e black hat” ou chapéu branco e preto. Os White hats são as técnicas empregadas por profissionais que seguem e adaptam seu site aos fatores de ranqueamento dos mecanismos de pesquisa para se tornar um conteúdo mais relevantes aos olhos das dos mecanismos de pesquisa e seus indexadores.

Já os black hats, usam técnicas que tem o objetivo de manipular os critérios dos mecanismos de pesquisa para obter melhor posicionamento referente à um assunto, porém sem oferecer o melhor conteúdo. A demasiada utilização de palavras-chaves é uma das técnicas para confundir os indexadores e, assim, conquistar uma posição privilegiada nas páginas de resultados de pesquisa (SERPS).

5. Quantidade de caracteres nos textos

Após compreender a real necessidade de otimizar o seu site de acordo com as regras de ranqueamento dos mecanismos de pesquisas para se posicionar melhor, é fundamental que todos os títulos, headings, SEO descriptions, tamanho de paráfragos e outros. Isso porque existe uma limitação do tamanho para que não haja cortes no conteúdo do seu site nas páginas de resultados de pesquisas.

Para o título da sua página é recomendável a utilização de até 60 characteres, já para a descrição antes era 160 characteres, agora pode ser extendida até 320 characteres e assim por diante. Se adequar à essas padrões é essencial para que não ocorra uma redução nas visitas orgânicas do seu site.

6. Otimize a experiência do usuário (UX) constantemente

Como dito antes, caso o usuário não tenha uma visita satisfatória ao seu site ele irá procurar uma outra opção para encontrar o seu conteúdo rapidamente. A demanda por conteúdo em uma era de informação instantânea criou consumidores criteriosos onde 64% dos usuários mobile esperam que as páginas sejam carregadas em até quatro segundos, e 47% dos navegadores da Internet em qualquer plataforma esperam que as páginas da web sejam carregadas em 2 segundos.

Logo, é fácil visualizar que uma otimização de vários elementos básicos são fundamentais, como layout, design, estrutura de componentes do código do seu site, tamanho do site em bytes e muito mais.

7. Entenda o conceito de Autoridade de Domínio

Em um mundo de fake News, é necessário sempre confirmas os fatos com múltiplas fontes e nunca confiar em qualquer pop-up que aparece em sua tela. Para buscar soluções e filtrar o conteúdo da web para seus usuários, os mecanismos de pesquisa classificam as páginas por relevância, quanto maior a relevância do seu conteúdo melhor.

8. Utilize Links Internos e Externos

Ao invés de comprovar os dados e informações apresentadas em seu site com referências acadêmicas, na era da Internet, as referências e ligações entre autores são feitas via Links. A utilização de links para outros sites renomados ou de grande reputação, valida o conteúdo do seu site conferindo-o mais autoridade.

Links internos e externos devem ser usados para enriquecer o conteúdo do seu site, aumentando o sistema de votos que os mecanismos de pesquisa utilizam para classificar a relevância do conteúdo apresentado pela página. Dessa forma, leitores serão conduzidos para o seu site ou indicados para outro site com mais valor em determinada categoria.

9. On-Page SEO Títulos, meta-descriptions, semântica

Tudo o que está dentro da página do seu site pode ser otimizado, isso é o que se chama On-page SEO, ou “SEO na Página”. Independentemente do tipo de conteúdo apresentado pelo seu site, é fundamental que o On-page SEO do seu código html esteja bem escrito e completo. Confira abaixo o essencial:

Tags dentro da quantidade de caracteres recomendável

Uso de palavras-chaves

Texto conciso, coerente e informativo

Uso de imagens com títulos, texto alternativo, tamanho e contexto.

Otimização do endereço da página URL

10. Off-page SEO

Além de todas as questões técnicas necessárias para aumentar o tráfego do seu site, agora temos o conteúdo que é feito para fora dele, com o intuito de mostrar a relevância do seu site no mercado e, com assim, melhorar o posicionamento dele resultados de pesquisa (SERPS) Estas estratégias estão vinculadas com a autoriedade do seu site nos mecanismos de pesquisa e são fundamentais para fortalecer a sua presença digital.

Entre os principais fatores de SEO off-page que influenciam a classificação das primeiras posições entre resultados de pesquisa podemos destacar:

Diversidade

Popularidade

Contexto

Texto-Âncora

Autoriedade

Backlinks ou referências

11. Marketing de Atração

Para aumentar o tráfego de seu site uma coisa é certa, você não pode ficar parado. E para atrair mais usuários e clientes para o seu site é necessário atraí-lo para o seu conteúdo. O Marketing Digital possibilitou a mudança de uma comunicação passiva entre o usuário e site. No marketing convencional, o usuários recebem informações porém interagem com os anunciantes, agora, na era do marketing de atração ou “inbound marketing” é possível conduzir o seus usuários e clientes para o seu site para realizar pedidos, interação , estreitamento de relacionamento, fidelização, e muito mais.

O marketing de atração foca nas melhores formas de se atrair o cliente, com canais de comunicação eficientes para o se público-alvo, atendendo da melhor forma suas necessidades, e encontrando soluções para os seus problemas, podendo ser desde um chuveiro queimado à uma grande fusão de empresas.

12. Tráfego Orgânico

Orgânico nos remete a tudo o que é natural, que flui, e que harmoniza e é espontâneo. No marketing digital, o tráfego orgânico é aquele que atrai os clientes de forma não paga, sem anúncios e de maneira espontânea. O seu usuário pode ser atraído para o seu site de inúmeras formas, direto, via redes sociais, via referência de outros sites ou conteúdo.

O tráfego orgânico é a forma mais natural e mais bem vista pelos indexadores dos mecanismos de pesquisa, pois geral autoridade baseada na relevância do conteúdo, produto ou serviço oferecido. Apesar de não possuir um investimento direto em anúncios, existem inúmeras técnicas e estratégias para aumentar às visitas orgânicas em seu site e, consequentemente, o tráfego para o seu conteúdo.

13. Tráfego Pago

Na contramão das estratégias orgânicas de otimização de tráfego, o tráfego pago tem sua essência em utilizar inúmeros meios e formas de comunicação para alcançar os seu público alvo. O tráfego pago pode ser analisado em dois formatos: CPC (Custo por Clique) e CPM (Custo por Mil impressões). A possibilidade de ter dados em tempo real e personalizados, aumento a capacidade de alcance geral e específico no marketing digital. Como o principal objetivo do tráfego pago é promover cliques em seus anúncios redirecionando os usuários para seu site, é possível mensurar em cliques o custo médio de seus anúncios, por isso, o tráfego pago mensura o quanto por clique, impressão ou exposição o seu anúncio custará para ter os retornos esperados em visitas no site.

14. Marketing de Recompensa

Como o próprio nome já sugere, o marketing de recompensa foca na relação direita com o consumidor. Estreitar o relacionamento e criar um canal de fidelização para que o seu usuário se sinta pertencente e parte da comunidade do site. Clubes de benefícios, promoções vips, programas de fidelidade, cashback, brindes e qualquer tipo de ação com o intuito de recompensar o cliente é uma estratégia eficaz na manutenção da comunidade em torno do projeto.

15. Email Marketing

Em tempos de trabalho remoto, as redes sociais e ferramentas de reuniões online tem se tornado o principal meio de comunicação atual, tomando espaço de uma das ferramentas digitais mais antigas, o e-mail. Porém, apesar da adoção de plataformas de comunicação recentes, o email não caiu em desuso, e é uma das ferramentas mais eficientes de comunicação profissional, institucional, legal e direta.

O email marketing é fundamental na captação, manutenção e fidelização de clientes e novos clientes. A personalização e a o canal de comunicação direta com o seu usuário, podem trazer maiores retornos em cliques, campanhas de marketing, fidelização e consequentemente maior tráfego para o seu site.

16. Marketing de Referência

Também dentro do conceito de tráfego pago ou Outbond Marketing, que é um processo de prospecção ativa de captação de potenciais clientes para o site, o universo de influencers com milhões de seguidores descentralizou o marketing editorial tradicional, tornando o marketing de referência uma ferramenta essencial no marketing digital.

O poder de influência de contas em redes socais, streaming de vídeo e áudio é tão grande que o mercado do marketing de referência, tik tokers, youtubers e influencers, tem quebrado barreiras e são eficazes ao expandir sua marca, fidelizar seus clientes e construir uma comunidade.

Existem muitos métodos para crescer rapidamente nas redes sociais, por exemplo, você pode aumentar as curtidas para suas postagens no Facebook com a ajuda de alguns serviços e tornar seu perfil do Facebook mais visível no Facebook. A mesma técnica se aplica a outras redes sociais, agora existem muitas maneiras diferentes de aumentar seu público de forma rápida e orgânica.

17. Remarketing

Vamos supor que seu site oferece um produto X e recebeu visita, cliques, interações nas redes sociais de algum usuário. Esse cliente se tornar um cliente em potencial de conversão, ele já demonstrou interesse em seu produto, teve exposição com sua marca, porém faltou o gatilho para ele realizar uma compra. O Remarketing se beneficia deste primeiro contato para fazer marketing novamente para este usuário. Essa pessoa que demonstrou interesse pelo seu produto irá receber ações de marketing como anúncios, newsletters, informativos, relatórios, links para conteúdo, webinars e muito mais para atraí-lo novamente à sua marca

18. Retargeting

Em convergência com o Remarketing, o Retargeting tem o objetivo de publicar anúncios de forma segmentada, personalizada para esse potencial cliente que visitou ou interagiu com o seu site. A utilização de uma alta segmentação por idade, gênero, classe social, profissão, hábitos online, são uma ferramenta eficaz para converter clientes e utilizadas de forma eficiente no marketing digital.

19. Marketing de Conteúdo

Para manter o engajamento nas redes sociais, jornais publicam novas matérias a todo instante, YouTubers postam vídeos diariamente e influencers conteúdo com alta frequência. Já percebeu que para manter sua relevância e não cair no esquecimento na web é necessário constância. O marketing de conteúdo utiliza estratégias de copywriting, marketing tradicional, como artigos, blogs, posts, vídeos informativos, conteúdos para redes sociais sobre o seu produto.

O Marketing de Conteúdo tem se tornado a maior ferramenta para aumentar o tráfego do seu site. A publicação de conteúdo personalizados para o seu público-alvo, anúncios em foram de artigos interessantes, são usados para atrair mais clientes de uma forma mais orgânica. Produzir conteúdo é informativo, útil e tem valor, e ao mesmo tempo você mantém relevância em sua área.

20. Copywriting

Apesar de todos os avanços, possibilidades de negócios e inovações que o marketing digital trouxe, nada melhor que unir estratégias convencionais e adaptá-las para o universo digital. Escreve um texto consistente, coerente, convergente com o intuito de vender o seu serviço e produto é fundamental. No marketing digital, não adianta somente impressionar ou ter cliques, converter é essencial para os modelos de negócios tradicional. Com isso, técnicas de escritas de artigos otimizados para a conversão de usuários são fundamentais para aumentar o tráfego do seu site.