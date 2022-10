Fiat fatura mais de R$700 milhões com o Fastback em apenas 10 dias de vendas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2022.

O Fastback acabou de chegar no mercado, trazendo diversas novidades. O carro apresenta um visual estilo SUV-cupê, batendo já mais de 5.000 unidades vendidas em apenas 10 dias após o seu lançamento oficial de mercado!

O modelo da montadora Fiat, faz parte do processo de revitalização e reconstrução de identidade e portfólio da empresa por parte do Grupo Stellantis. O modelo que estreou dia 14 de setembro no nosso mercado nacional, já registrou incríveis 5.400 unidades emplacadas, superando a expectativa de 3.000 unidades mensais.

Sucesso absoluto de vendas

A Fiat proporcionou para o modelo 3 versões, sendo elas a Audace de R$ 129.990,00, que é a variante de entrada da linha, a Impetus de R$ 139.990,00, que seria a mediana e a topo de linha Abarth que vem com um motor 1.3 Turbo custando R$ 149.990,00.

Dentre estes modelos nós vamos presumir que a empresa tenha feito 5.400 vendas apenas da variante Audace que custa R$ 129.990,00, a conta básica que nos mostra um valor surpreendente é a de 5.400 unidades, vezes o valor do Fastback Audace (R$ 129.990,00), que representa um montante de R$ 701.946.000,00.

Um número realmente expressivo, e tudo isso em 10 dias, porém nós vamos fazer mais algumas projeções, por exemplo, entre uma mediana dos três modelos nós encontramos um valor de R$ 139.990,00, ironicamente, sendo esse o mesmo valor da versão Impetus. Caso ela tenha vendido apenas este modelo ela teria faturado um total de R$ 755.946.000,00.

O modelo top de linha não iria escapar desta estimativa, e sobre a variante Abarth 1.3 turbo, nós podemos converter a conta de incríveis R$ 809.946.000,00. Pensando um pouco mais, nós podemos imaginar que estes valores são apenas os primeiros passos do modelo no mercado, e que ele ainda tem muito a desenvolver.

O carro

O Fastback 2023 inicialmente estava surfando no “Hype” do momento, um carro novo, muito esperado, com design diferenciado, bom! Uma nova proposta de mercado, a pergunta que cabe no momento, é se ele vai continuar a ter essa performance incrível no mercado. Mas é bem provável que sim, já que o Fastback tem um arsenal incrível de equipamentos, além de promover muito conforto e um valor “acessível” de mercado pelo que entrega.

Nos próximos dias, nós iremos ver o carro cada vez mais presente nas estradas, e talvez esse seja mais um ponto positivo para a empresa, já que todo mundo que tenha possibilidade, irá querer um, ou até mesmo quem já está querendo comprar um carro novo, e só estava esperando algo desse estilo aparecer, bom para quem esperou, esse deve ser o momento!

Acesse o nosso site para ver mais conteúdos, e fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo! Não se esqueça de compartilhar com os amigos e deixar um comentário!