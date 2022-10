5 formas de personalizar produtos: entenda como funciona

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de outubro de 2022.

Um estudo da Deloitte indica que, em média, 36% dos consumidores consideram comprar mais produtos ou serviços personalizados.

Essa pesquisa também descobriu que 1 em cada 5 consumidores estão dispostos a investir 20% a mais em um produto personalizado.

Os números mostram o quanto é importante investir nesse tipo de mercado, seja para atrair e reter consumidores, bem como, aumentar o seu faturamento.

Mas quais são os melhores produtos para personalizar?

É isso que discutiremos nesse artigo. Acompanhe!

Quais são as melhores formas de personalizar produtos?

A partir de agora, você conhecerá várias maneiras de personalizar produtos. Confira!

1- Copos personalizados

Os copos personalizados podem ser utilizados para várias ocasiões, como:

Festas de aniversário e casamentos;

Eventos corporativos;

Ações Promocionais;

Feiras de negócios.

Por ser um brinde muito útil e versátil, é possível personalizar o produto com o logotipo da empresa.

Dessa maneira, sempre que uma pessoa for usar novamente os copos personalizados, ela lembrará do evento e da marca. Com isso, criará uma experiência memorável tanto para seus clientes quanto para os convidados.

2- Blusas com frases

A personalização com frases temáticas é outra maneira interessante para conquistar um diferencial competitivo no mercado.

Nesse segmento, você pode usar frases inspiradas em filmes, músicas, memes, animações, futebol ou até de sua própria autoria.

Além disso, é possível trabalhar com vários públicos diferentes como moderno, jovem e casual.

3- Agenda e blocos de rascunhos

Agendas, cadernos e blocos de rascunho são itens que nunca saem de moda quando o assunto é personalização de produtos.

Uma dica interessante de personalização é trabalhar com variações de tamanho e o acabamento.

Dentre as opções disponíveis no mercado, encontram-se: (poliester, que é mais dura) ou a de PVC (mais molinha, semelhante ao material das pastas de plástico).

Geralmente, esse tipo de produto é solicitado por empresas, mas a margem de lucro não costuma ser tão satisfatória.

Para evitar prejuízos, a nossa dica é apostar em uma linha com um valor mais baixo e outra mais alta, voltada para o público premium. Dessa forma, o consumidor escolhe aquele modelo de acordo com o seu custo-benefício.

A personalização desses materiais pode ser feita com a prensa plana, pensada para sublimação de tecidos ou por serigrafia.

4- Canecas com fotos de animais de estimação

O segmento de produtos, serviços e comércio de pets deve ter um aumento de 14% em 2022, com um faturamento de R$ 58,9 bilhões, conforme projeção do Instituto Pet Brasil (IPB).

Por isso, a personalização de produtos para animais de estimação é uma ótima alternativa de faturamento. Além de camisetas, é possível abusar da criatividade com canecas, copos e materiais escolares.

5- Nécessaires, Sacolas e Pastas Personalizadas

Essa trinca de produtos não pode ficar de fora da nossa lista de personalizados. Afinal de contas, ela permite trabalhar com todos os tipos de públicos e datas comemorativas. Também contém opções variadas em tamanhos, cores e valores.

Confira, a seguir, quais são as ocasiões em que nécessaires, sacolas e pastas Personalizadas são indicados:

Feiras;

Eventos;

Seminários;

Lojas;

Datas comemorativas (dia das mulheres, festas de final de ano ou aniversário da empresa).

Agora que você já conhece várias formas de personalizar produtos, escolha a alternativa que mais combina com o seu perfil.

Se não acertar na primeira tentativa, não desanime! O mais importante é testar até encontrar o melhor modelo para o seu negócio.