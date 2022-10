Quais são os alimentos mais ricos em fibras?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de outubro de 2022.

As fibras alimentares têm um papel importante no organismo e oferecem vários benefícios para a saúde, como o controle de diabetes, dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Também contribui para o processo de emagrecimento e a saúde cardiovascular.

Porém, grande parte das pessoas têm dúvidas sobre o que são as fibras e quais são os alimentos que elas estão presentes. Pensando nisso, preparamos um guia completo para tirar todas as suas dúvidas acerca desse nutriente.

Vamos lá?

O que são alimentos ricos em fibras?

As fibras são carboidratos que o nosso organismo não tem capacidade para fazer a digestão. Por outro lado, é fácil encontrar esses compostos, uma vez que eles estão presentes em diversos alimentos de origem vegetal.

Elas são conhecidas por auxiliarem a regulação do trânsito intestinal. Isso ocorre devido ao aumento do volume e umidade do bolo fecal, tornando a evacuação mais fácil.

As fibras são divididas em dois grupos: as solúveis e as insolúveis. Essa classificação é feita conforme a solubilidade no sistema gastrointestinal. Entenda cada uma nos tópicos abaixo:

Fibras insolúveis

Esse tipo de fibra diminui o período em que as fezes ficam no intestino, melhorando o funcionamento do órgão.

As principais fontes das fibras insolúveis são:

Cereais integrais;

Arroz integral;

Sementes oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas;

Frutas com casca;

Hortaliças.

Fibras solúveis

Esse tipo de fibra é conhecido por reter água. Após o seu consumo, ela forma uma espécie de gel no sistema digestivo, provocando mais saciedade. Dessa forma, é uma ótima alternativa para as pessoas que desejam perder peso.

As fibras solúveis podem ser encontradas nos seguintes alimentos:

Leguminosas, como feijão, lentilha e ervilha;

Sementes;

Farelos de aveia, cevada e arroz;

Frutas;

Hortaliças.

Qual a melhor forma de consumir as fibras?

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, o mais indicado é consumir 25g de fibras alimentares ao dia.

No entanto, é importante que o processo de absorção seja feito de forma gradativa. Assim, o sistema digestivo se adapta à ingestão com mais facilidade.

Além disso, o consumo acima de 70 gramas por dia, especialmente em um curto tempo, não é recomendado.

Afinal, o excesso pode provocar inchaço, gases, cólicas, bem como prejudicar a absorção de outros nutrientes.

Como deve ser o consumo de fibras?

Consuma, pelo menos, três frutas ricas em fibras ao longo do dia;

Aumente o consumo de folhas, saladas e legumes crus;

Dê preferências para os alimentos integrais;

Coma um tipo de leguminosa, como feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha, em pelo menos uma refeição;

Adicione farelo de aveia, linhaça, quinoa, gérmen de trigo e/ou granola em preparações de frutas, vitaminas e iogurtes;

Consuma duas ou três oleaginosas, como castanhas, amêndoas ou nozes.

Outro ponto importante ao consumir as fibras é não esquecer de beber água. Manter a hidratação ajuda a potencializar os efeitos do nutriente.

Quais os principais alimentos com fibras?

Os alimentos in natura são excelentes fontes de fibras, especialmente quando são consumidos com a casca.

Quer mudar a sua alimentação?

Confira, a seguir, uma lista com os melhores alimentos ricos em fibras e suas respectivas quantidades, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA)

Feijão carioca cozido: 8,5g de fibra;

Feijão fradinho cozido: 7,5g de fibra;

Feijão preto cozido: 8,4g de fibra;

Lentilha cozinha: 7,9g de fibra;

Grão de bico cru: 12,4g de fibra;

Soja: 20,2g de fibra;

Ervilha: 9,7g de fibra;

Grãos, farelos, sementes e farinhas integrais;

Arroz integral cozido: 2,7g de fibra;

Linhaça: 3,7g de fibra;

Aveia em flocos: 9,1g de fibra;

Farinha de trigo: 2,3g de fibra;

Floco de milho: 5,3g de fibra;

Amêndoa: 11,6g de fibra;

Semente de gergelim: 11,9g de fibra;

Alface lisa: 2,3g de fibra;

Acelga: 1,1g de fibra;

Brócolis cozido: 3,4g de fibra;

Couve-flor cozinha: 2,1g de fibra;

Couve refogada: 5,7g de fibra;

Agrião: 2,1g de fibra;

Quiabo: 4,6g de fibra;

Batata-doce cozinha: 2,2g de fibra;

Beterraba: 3,4g de fibra;

Repolho roxo: 2,0g de fibra;

Pepino: 1,1g de fibra;

Cenoura crua: 3,2g de fibra;

Espinafre refogado: 2,5g de fibra;

Caqui: 6,5g de fibra;

Abacate: 6,3g de fibra;

Ameixa: 2,4g de fibra;

Goiaba com casca: 6,3g de fibra;

Coco cru: 5,4g de fibra;

Kiwi: 2,7g de fibra;

Mamão: 1,8g de fibra;

Maçã: 2,0g de fibra.

Apesar de todos os benefícios que listamos sobre as fibras, é importante agendar uma consulta com um nutricionista antes de alterar a sua alimentação. Ele é o profissional mais indicado para desenvolver uma dieta conforme as necessidades do seu organismo.