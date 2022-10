Como amenizar o medo dos cachorros de ir ao petshop?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de outubro de 2022.

É muito comum que alguns cachorros se sintam incomodados ao irem a petshop com seus tutores. Existe alguma forma de driblar esse medo e fazer com que o bichinho se acostume com a ideia?

Levar o pet à petshop nem sempre é uma tarefa fácil. Parece fácil e comum, mas para muitos tutores, está longe de ser assim.

Muitos tutores sofrem porque o bicho não se sente confortável e tende sempre a chorar muito, latir para os outros cachorros, rosnar para as pessoas e às vezes, até tentar morder, temendo que algum perigo ocorra.

Até o barulhinho da máquina de tosar cachorro pode ser um motivo para pânico. E acredite, é normal. Isto porque embora seja o tutor que cuida do pet, o cachorro sempre pensa no contrário: ele tem que proteger o dono!

Isso chama-se instinto. Para o bicho, é ele quem protege o seu dono e não o contrário.

Quando o bichinho não está acostumado a sair de casa com frequência, aí pode estar outro grande problema. Qualquer coisa na rua, pode desestabilizar o animal.

A melhor forma de trabalhar o nervosismo do bichinho é estimular o que muitos adestradores chamam de “reforço positivo”.

De que maneira se deve trabalhar o reforço positivo?

Muitos veterinários explicam que, geralmente, quando um tutor deseja que seu cachorro o obedeça de alguma forma em casa, ele pede indicando ao bicho que algo bom pode acontecer em seguida – se o pet o obedecer.

O mesmo deve ocorrer quando houver resistência do bicho em fazer algo que o dono pede, como por exemplo não subir nas mobílias, não fazer suas necessidades em qualquer lugar da casa, dentre outros.

“Algo bom” que pode vir na forma de petisco, brinquedo, afago, passeio, aquilo que geralmente proporciona prazer ao animal.

No momento em que se leva o cachorro para a rua, muitas vezes o bicho anda normalmente, encontra outros cachorros sem qualquer pânico, mas quando entra na petshop, começa a agonia: quer ir embora o tempo todo, não para de latir para quem esteja lá dentro, permanece inquieto e até hostil para o veterinário.

Será que somente nestas horas o tutor não pode fazer mais nada?

Dá para aplicar o reforço positivo na petshop?

Embora o cachorro se sinta desconfortável no local, é possível trabalhar uma associação mais positiva entre ele e a loja e até mesmo com os veterinários do lugar, para que consiga ser atendido sem qualquer problema.

Mas como estabelecer essa nova relação entre o cachorro e a loja? Como aplacar o medo que sente do lugar?

Levando-o a ter contato com aquilo que mais gosta e deseja dentro da loja. Se o pet gosta de brinquedos, ao chegar na loja, acostume-o a ir até a seção dos mesmos, para que se sinta à vontade.

Escolha um dos brinquedos que o cachorro goste e deixe-o com o animal, enquanto o veterinário o examina.

A ideia é fazer com que aquele momento seja de prazer para o bichinho. Transformando-o quase que em uma brincadeira.

Assim, se torna possível que o pet aos poucos vá se acostumando. O importante também é ter paciência, afinal, ele não o faz de pirraça ou por maldade, mas porque sente medo real daquela situação.

Portanto, quanto mais carinho receber do tutor, melhor será o efeito do reforço positivo dentro da loja, quando tiver que estar lá.

E claro, o mesmo vale para qualquer outro momento do pet com a família e seus tutores. Aos poucos se acostuma e leva uma vida tranquila dentro e fora de casa.