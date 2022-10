Os melhores aplicativos para saber quem deixou de seguir no Instagram

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de outubro de 2022.

Quem nunca passou por aquela situação chata de perder seguidores, não é mesmo? Pois saiba que isso não acontece só com você, diversas pessoas passam por isso diariamente e na maioria das vezes não sabemos o motivo.

No entanto, infelizmente muitas pessoas utilizam de má fé, começam a te seguir e depois sem nenhuma explicação param de seguir, isso acontece porque algumas pessoas utilizam de estratégias para se tornarem influenciadores e conseguir mais seguidores, seguindo pessoas e deixando de seguir só para aumentar os seguidores.

Contudo para descobrir quem parou de te seguir, é necessário utilizar de aplicativos específicos, assim é possível analisar e identificar os usuários que deixaram de te seguir, sendo assim saber quem te deu um “unfollow” no Instagram pode te ajudar a entender o interesse dos usuários em seu perfil e a verificar quem realmente deseja visualizar as suas publicações. Pensando nisso, neste artigo iremos te mostrar os melhores aplicativos para saber quem deixou de te seguir no Instagram.

Os melhores aplicativos para saber quem deixou de seguir no Instagram

Caso você seja um influenciador digital, ou possua empresa, é bastante comum receber unfollow, entretanto você não deve levar para o lado pessoal, já que da mesma forma que as pessoas deixam de seguir, outras pessoas buscam conteúdos novos diariamente e podem encontrar o seu perfil, em meio a essa busca.

Portanto se o seu desejo é saber quem deixou de te seguir, o uso de aplicativos é uma excelente maneira para isso, de forma rápida e prática você consegue descobrir quem deixou de te seguir, confira alguns dos melhores aplicativos para saber quem deixou de te seguir no Instagram:

Followers;

Instafollow;

Reports+

Follower Analyzer

Follower Insights

Follower

O follower é um aplicativo disponível apenas para usuários de IOS, ele serve para mostrar a quantidade de pessoas que te deram unfollow.

Cada vez que você acessa o aplicativo, a sua lista de seguidores é atualizada de forma automática, na tela inicial do aplicativo você consegue ver uma lista de perfis que não te seguem de volta, além disso você pode vê perfis que te bloquearam e quem você não segue de volta, entretanto esse aplicativo funciona de forma gratuita, porém algumas ações são pagas.

Instafollow

O Instafollow é um aplicativo em inglês, assim como o follower, o Instafollow também mostra gratuitamente o número de usuários que deixaram de te seguir, mostra os seus novos seguidores e os perfis que você não segue de volta.

Entretanto com a versão paga deste aplicativo você recebe notificações, dos usuários que não te deram unfollow, que te bloquearam e os comentários deletados. Além disso, o aplicativo possui uma interface bem prática e fácil de utilizar.

Reports+

Um outro excelente aplicativo é o Reports+, disponível para android e IOS, assim como os outros aplicativos, ele também mostra gratuitamente os perfis que te deram unfollow, com o Reports+ é possível ativar notificações para quando os usuários deixarem de te seguir ou quando te bloquearem.

Ao utilizar o menu principal do Reports+ você consegue visualizar comentários curtidos e apagados e os usuários que não te seguem de volta.

Follower Analyzer

O Follower Analyzer é um aplicativo completo para observar a interação dos seus seguidores, assim como os outros aplicativos ele também mostra quem deixou de te seguir, e você também irá poder verificar quais seguidores mais interagem, curtem suas fotos e quais sãos os seguidores que não interagem e não comentam nada.

Followers Insights

O Followers Insights traz diversas informações para você, disponível para android e IOS, esse aplicativo também mostra as pessoas que deixaram de te seguir, esse aplicativo também mostra as suas publicações mais curtidas, visualizadas e comentadas.

Além disso, ele é perfeito para quem trabalha com perfis comerciais no Instagram e deseja impulsionar o seu perfil.

Como parar de perder seguidores?

Uma das melhores técnicas para parar de perder seguidores é analisar as pessoas que te seguem e verificar se existem possibilidades de parar de te seguir futuramente, entretanto você pode analisar através de dados, ou seja quando uma conta te segue e esse usuário segue poucas pessoas, isso significa que esse usuário poderá deixar de te seguir muito em breve.

Um outro ponto importante que essas contas que te seguem e depois param de seguir podem ser perfis fantasmas ou até perfis fakes, isso quer dizer que essas contas não interagem em seu perfil.

No entanto o Instagram passou a identificar alguns perfis que os usuários seguem, porém não possuem tanta interação, lá você poderá identificar quais perfis você teve uma baixa interação e poderá optar por deixar de seguir, isso se chama a famosa fazer a “limpa” no Instagram, visto que já é uma forma de prevenir unfollows no futuro.

Portanto, você poderá escolher entre removê-los ou até esperar que eles deixem de te seguir em breve, até porque seguidores que não engajam, não interagem, não comentam e nem curtem as suas publicações são apenas seguidores de enfeite.