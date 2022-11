Os 3 melhores horários para postar reels no Instagram

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de novembro de 2022.

Mesmo com as recentes “campanhas” pedindo para que o Instagram volte a se concentrar mais em imagens do que em vídeos, não tem jeito: os reels são um sucesso e devem seguir assim pela plataforma!

E o que comprova isso é o fato de que depois do lançamento da ferramenta, o Instagram apresentou um crescimento de 4,3% só no Brasil.

Mais ainda: na Índia, os reels do Instagram são muito mais apreciados do que a sua plataforma concorrente, que é o Tik Tok!

Sendo assim, não dá para negar que, mesmo com certas controvérsias e desejos de encerramento, os reels ainda são uma poderosa ferramenta, extremamente rentável para o próprio Instagram e muitos de seus usuários.

Então venha conosco neste artigo compreender não apenas o que exatamente são os reels, mas também aprender quais os melhores horários para postar reels no Instagram, e assim garantir mais lucro para as suas atividades com a plataforma!

Reels? O que é isso mesmo?

Reels é a ferramenta de vídeos curtos implementado pelo Instagram, desenvolvido especialmente para ajudar a plataforma a se recuperar no mercado digital em relação ao Tik Tok.

Ele foi desenvolvido em 2019, e desde então tem cumprido o seu papel em fazer o Instagram forte de novo, com bons números e excelente alcance, crescendo grandemente e em perspectiva mundial.

O modelo da ferramenta, que foi incorporada como uma aba específica no Instagram, possui os seguintes itens:

Ele pode ser feito com fotos, vídeos e até mesmo textos.

Existem várias opções de músicas que podem ser adicionadas.

Efeitos podem ser aplicados para trazer os resultados esperados.

O material criado pode ter até 60 segundos, seguindo a linha de vídeos curtos.

E assim como a plataforma concorrente, tudo isso pode ser feito diretamente no Instagram, sem a necessidade de utilizar aplicativos extra para melhores resultados.

E um grande diferencial é que os reels podem ser adicionados de várias formas, estando na aba específica deles, no feed ou nos stories, podendo aparecer ainda como sugestão para diversas pessoas, de acordo com os seus interesses.

Assim, é possível ver que o reels do Instagram se adaptou muito bem a este formato de vídeos menores e o seu sucesso só demonstra que ele está longe de ser encerrado pela plataforma.

Saber usar essa ferramenta adequadamente pode ser o que irá fazer com que seu perfil tenha a explosão no alcance e seguidores tão desejados. Pois, ela foi criada exatamente com o intuito de viralização de conteúdo e dessa maneira, conseguir atingir mais pessoas.

Uma forma de acelerar esse crescimento usado por diversos influencers de renome é a compra de views em Reels, que definitivamente já se mostrou um método bastante eficaz. Nesse mecanismo é necessário muito cuidado e critério na escolha do site para a aquisição desse serviço, por isso a busca sobre os melhores sites para comprar visualizações no Reels tem crescido rapidamente nos mecanismos de busca e se tornado mais frequente.

O que é necessário para se ter sucesso com os reels?

Para ter sucesso nos reels e utilizar isso com o objetivo de crescer e fechar bons negócios é preciso algumas atividades básicas, como:

Ter boas ideias de vídeos a serem criados.

Seguir as tendências de “necessidades” do seu público-alvo. Muitas vezes eles te dizem exatamente o que fazer, é só prestar atenção.

Investir em qualidade das imagens, e do reels como um todo.

Ter um bom planejamento de postagens e atividades, que te ajude na construção de um público e no alcance de resultados específicos.

Investir em legendas para otimizar a acessibilidade.

Desenvolver anúncios que possam ser usados na promoção de outros itens ou atividades.

Porém, não são apenas essas atividades que importam, e o quanto antes você compreender isso, mais cedo aproveita as várias vantagens do reels para as suas atividades com marketing digital.

Acontece que não basta fazer um reels com qualidade e itens de destaque, é preciso saber quando postá-lo, já que, sem essa informação preciosa, o seu reels pode “flopar” com força, independente da qualidade que ele tiver!

Então veja só: assim como diversos itens envolvendo a internet, o reels também necessita de boas estratégias de horários, de maneira a garantir resultados satisfatórios e consistentes para o seu negócio.

Então veja a seguir como conquistar um bom posicionamento com os seus reels, pensando melhor nos horários em que for lançar eles!

Melhores horários para postar reels no Instagram

Vamos a informações importantes que podem te ajudar a posicionar ainda melhor as suas postagens, indicando quais são, até o momento, os melhores horários para postar reels no Instagram.

Só lembrando que os horários a seguir consideram a hora de Brasília!

Então se você for de outro estado do país, não esqueça de fazer os ajustes.

1. Segundinha

De acordo com as métricas mais recentes da internet, nas segundas-feiras os melhores horários para postar no reels e bombar são: à meia noite; às 8 horas da manhã; e ao meio-dia.

Por meia noite entenda então que já no domingo você vai ter que ter tudo bem certinho para deixar sua postagem nos trilhos, se esse for um horário de interesse para pegar a galera que não quer ver o fim de semana acabar.

2. Terça-feira de preguiça

Já na terça, o dia em que ainda estamos com o gás no trabalho mas com aquelas saudades do final de semana, o melhor horário para postar o seu reels vai ser às 11 horas da manhã.

Assim você pega o pessoal perto do almoço ou as crianças e adolescentes saindo da escola.

3. Quarta, quase a metade da semana

Para a quarta-feira temos três opções diferentes de postagens:

1 hora da madrugada, o que significa que a quarta-feira vai ser de preparação caso você opte por esse horário.

9h, aproveitando o início da manhã.

10h, já dando o pontapé no almoço.

4. Quinta-feira pré finds

E quais serão os melhores horários para postar reels no Instagram quando se fala em quinta-feira?

Neste dia, o melhor horário para as suas postagens vai ser as 14 horas.

5. Sextou

A sexta-feira é tão animadora por trazer o final de semana que o melhor horário para postar é bem cedo, às 7 horas da manhã!

6. Sábado da curtição

No sábado que as pessoas adoram curtir os melhores horários para postar reels no Instagram serão:

13h, depois do almocinho.

21h, antes do esquenta pré-balada.

22h, ainda no esquenta.

7. Domingo do arrependimento

Domingo também é dia, e os melhores horários para postar reels no Instagram nele são de manhã, às 9 horas e também às 10 horas.

E depois disso só as 18 horas, quando o pessoal volta pra casa e se prepara para segundar de novo.

As pessoas também perguntam:

Qual melhor horário para postar reels?

Como você já viu, os melhores horários variam com o dia da semana!

Qual o melhor horário para postar reels no Instagram 2022?

Você já sabe o melhor horário, mas para te animar ainda mais, saiba que postar no horário certo pode aumentar o seu engajamento em até 300%.

É bom postar reels todo dia?

Todos os dias pode ser um exagero para o seu feed, mas com uma constância de ao menos 3 ou 4 vezes na semana, combinando com outros tipos de postagem, sua página deve permanecer no caminho do crescimento.

Conclusão: Existem mesmo os melhores horários para postar reels no Instagram!

E buscar compreender quais são eles é tão essencial quando buscar formas de ganhar mais seguidores na plataforma!

Então o que falta agora é você começar a usar nossas dicas, de maneira a conquistar não apenas mais seguidores, mas muitos acessos nos reels postados na sua página no Instagram!