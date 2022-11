Como crescer uma pequena empresa em 5 etapas fáceis

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de novembro de 2022.

Não importa que tipo de pequena empresa você administre, você vai querer aumentar suas vendas e aumentar sua receita. É por isso que tantas pessoas estão interessadas em como fazer crescer um pequeno negócio.

Escalar sua pequena empresa de forma eficaz e eficiente pode ser difícil. Requer uma abordagem inteligente e esforço de várias partes da sua empresa, incluindo:

Vendas

Marketing

Finança

Jurídico

Contrate uma plataforma de emissão de notas

Ter acesso a plataformas de emissão é essencial se você é mei e precisa emitir nota fiscal mei sp grátis, quando se abre uma empresa você deve ter as ferramentas certas para fechar uma venda, após atrair o cliente e fechar a venda você deve realizar a emissão de nota fiscal após o contrato.

Faça sua pesquisa

Quando você está procurando como expandir sua pequena empresa, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Isso não apenas permite que você entenda melhor seus clientes existentes, mas também seus clientes em potencial. É importante obter informações sobre seu mercado-alvo e saber quais são suas necessidades. Dessa forma, você pode ver como sua empresa pode crescer e mudar para atender a essas necessidades.

Não se esqueça de pesquisar seus concorrentes também. Saber quais são seus pontos fortes e fracos pode ajudar a orientar suas decisões sobre como dimensionar adequadamente sua pequena empresa.

Crie um funil de vendas

Seu funil de vendas pode ajudar a levar os negócios para o próximo nível . Pense em um funil de vendas como a jornada de um cliente. Quando eles entram na sua empresa ou visitam seu site, eles estão no topo do funil. Quando eles compram algo ou se inscrevem em um serviço, eles passam com sucesso pelo funil. Você deve tentar encontrar maneiras de mover as pessoas pelo funil para fazer uma venda. Isso pode incluir oferecer um desconto ou obter suas informações de contato e enviar atualizações sobre sua empresa.

Aumente a retenção de clientes

Não basta apenas conseguir novos clientes para o seu negócio. Você também precisa manter seus clientes existentes voltando. Quando você aumenta a retenção de clientes, está construindo a fidelidade do cliente, o que pode aumentar as vendas.

Considerando que custa cinco vezes mais conquistar um novo cliente do que manter um atual, focar na retenção de clientes significa que sua empresa não gastará dinheiro em algo que não seja um investimento garantido.

Priorizando o atendimento ao cliente: se você não tratar bem seus clientes, eles não vão querer dar suporte ao seu negócio. Certifique-se de que você atende às preocupações deles e oferece a melhor experiência possível mostrar que você os valoriza como cliente.

Lançar uma campanha de e-mail: usar uma campanha de e-mail pode ajudar a garantir que sua empresa permaneça na mente dos clientes. Também é uma ótima maneira de mover clientes existentes e potenciais pelo seu funil de vendas.

Envolvimento com os clientes nas mídias sociais: seus clientes podem entrar em contato com sua empresa nas mídias sociais com uma pergunta ou para compartilhar feedback, pontos problemáticos ou reclamações. Reservar um tempo para responder e se envolver com eles mostra que você valoriza seus pensamentos e leva suas preocupações a sério.

Participe de Eventos de Networking

Aumentar a visibilidade da sua marca pode ajudá-lo a atrair novos clientes e expandir seus negócios. Uma boa maneira de fazer isso é participando de eventos de networking. Verifique as organizações profissionais locais e não tenha medo de participar de alguns eventos para divulgar seu negócio.

Você pode participar desses eventos:

Participar e conhecer outros empresários

Montando um estande para divulgar seu negócio

Falando como um especialista do setor

Avalie o que funciona e refine à medida que avança

Embora haja uma variedade de estratégias que você pode usar para expandir sua pequena empresa, é importante medir o que está funcionando. Por exemplo, se você criar um programa de fidelidade do cliente e descobrir que ele não está melhorando a retenção de clientes, talvez seja necessário alterar sua estratégia. Talvez seja obter um CRM e interagir com seus clientes regularmente, ou interagir com eles por meio de uma campanha de e-mail ou nas mídias sociais.