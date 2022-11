8 tipos de exames mais comuns para fazer check up

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de novembro de 2022.

É um fato bem conhecido que, à medida que envelhecemos, nos tornamos mais suscetíveis a doenças crônicas e tememos doenças. Porém, a medicina está cada vez mais avançada e, por esse motivo, é possível detectar doenças em estágio inicial e tratá-las.

A tecnologia está presente não somente em questões administrativas – como na utilização de sistema para laboratório de análises clínicas –, mas também no uso de equipamentos mais avançados e precisos.

É exatamente por isso que procedimentos médicos regulares e exames são importantes, especialmente a partir dos 40 anos de idade.

Dito isso, neste artigo, listamos alguns tipos de exames médicos que podem ajudar a salvar vidas, com detalhes sobre o que envolvem e quando e por que é importante realizá-los. Confira!

Dicas de exames importantes a serem realizados

Aqui está uma lista com alguns dos exames mais comuns para fazer check up e para que eles funcionam.

1. Açúcar no sangue – diabetes

Quem: homens e mulheres com mais de 45 anos.

Quando: a cada três anos.

Como: um exame de sangue ou teste de picada no dedo.

Um teste de açúcar no sangue ou glicose no sangue determina os níveis de glicose em seu corpo. O açúcar elevado no sangue é sintomático do diabetes, uma das principais causas de morte na África do Sul.

Se você está acima do peso, tem histórico familiar de diabetes ou tem colesterol alto, pressão arterial ou doença cardíaca, é recomendável fazer o rastreamento para diabetes a partir dos 35 anos.

2. Pressão arterial – acidente vascular cerebral

Quem: homens e mulheres com mais de 40 anos.

Quando: pelo menos uma vez por ano.

Como: um manguito macio colocado ao redor do braço.

Uma pressão arterial (PA) normal está na faixa de 120 a 139/80 a 89 mm HG. Uma PA mais alta pode ser um indicativo de hipertensão, que está associada a um maior risco de doença cardíaca e acidente vascular cerebral. É também um sinal de alerta precoce de diabetes tipo 1 e 2.

3. Colesterol – doença cardíaca

Quem: homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55 anos.

Quando: anualmente.

Como: teste de picada no dedo.

O colesterol alto é uma das principais causas da aterosclerose, ou endurecimento e estreitamento das artérias.

Se você tem um alto nível de colesterol LDL no sangue, aumenta o risco de doença cardíaca coronariana (DAC), acidente vascular cerebral e doença arterial periférica.

4. Rastreamento de cólon – câncer de cólon

Quem: homens e mulheres com 50 anos ou mais.

Quando: difere de acordo com o teste de triagem.

Como: exame de sangue oculto nas fezes, sigmoidoscopia flexível, enema baritado e/ou colonoscopia.

Vários tipos de exames podem ajudar a detectar o câncer de cólon. Eles identificam úlceras, pólipos pre-cancerosos ou tumores cancerígenos.

Os médicos geralmente agendam uma colonoscopia a cada 10 anos. Dependendo de seus fatores de risco, um enema de bário e/ou exame de sangue oculto nas fezes pode ser recomendado com mais frequência.

5. Teste de densidade óssea – osteoartrite

Quem: homens de 70 anos e mulheres de 65 anos ou mais.

Quando: dependendo dos resultados do primeiro teste.

Como: um teste de raios-X de dupla energia.

Um teste de densidade óssea é um raio-X que mede a quantidade de cálcio e outros minerais ósseos em uma seção do osso no quadril, braço ou coluna.

Quanto maior o conteúdo mineral ósseo, mais densos e fortes são os ossos e menor a probabilidade de você ter osteoartrite.

6. Triagem de glaucoma – cegueira parcial ou total

Quem: homens e mulheres a partir dos 40 anos.

Quando: a cada cinco a 10 anos, aumentando em frequência à medida que envelhece.

Como: parte de um exame oftalmológico padrão em um optometrista.

Um teste de glaucoma inclui um teste de sopro, que mede a reação do olho a um sopro de ar concentrado, mas inofensivo.

Também inclui um teste de pressão ocular, realizado tocando levemente a superfície do olho com um dispositivo especial, chamado tonômetro.

7. Teste de tireoide – hiper ou hipotireoidismo

Quem: homens e mulheres a partir dos 60 anos.

Quando: a cada cinco anos.

Como: um exame de sangue.

Os testes de tireóide são uma série de exames de sangue que medem a função da glândula tireóide. Se os níveis de hormônio tireoidiano no sangue estiverem muito altos, a tireoide está hiperativa e existe o risco de hipertireoidismo e/ou doença de Graves.

Se os níveis de hormônio da tireoide estiverem muito baixos, a tireoide está sub ativa e o resultado pode ser hipotireoidismo. Ambos os distúrbios são facilmente tratados, mas podem ser fatais se não forem diagnosticados.

8. Mamografia – câncer de mama

Quem: mulheres com mais de 40 anos.

Quando: a cada um ou dois anos.

Como: um raio-X do tecido mamário.

Uma mamografia é um raio-X realizado em uma clínica ou hospital para detectar inchaços ou crescimentos na mama.

É um método de detecção de câncer de mama eficaz, embora muitas vezes desconfortável. A mama é colocada em uma placa plana, comprimida e depois escaneada.

Últimas considerações

Agora que você já sabe quais são os principais tipos de exames para fazer ao realizar um check up, sempre que possível, visite um médico para verificar como está a sua saúde.

Tenha em mente que, quanto mais cedo você descobrir algum tipo de doença, mais cedo também poderá tratá-la.