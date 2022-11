Principais Benefícios dos frutos do mar

29 de novembro de 2022.

Os principais benefícios dos frutos do mar para a nossa saúde são: ajudam a melhorar a memória e concentração, atuam na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamação corporal.

Pois, esses alimentos são muito ricos em proteínas, além de vitaminas do complexo B e minerais. Os frutos do mar são saudáveis e com sabor inigualável.

Portanto, para obter esses e outros benefícios dos frutos do mar, o ideal é consumi-los no mínimo 3 vezes por semana.

Não importa o tipo de frutos do mar: mariscos, moluscos, crustáceos, o fato é que esses alimentos cheios de sabor chamam a atenção da gastronomia do mundo inteiro, como por exemplo a comida da Espanha, entre outras.

Então, fique comigo até o final deste artigo e descubra os principais frutos do mar e seus benefícios para a saúde. Vamos lá?

Principais benefícios dos frutos do mar

Como você viu acima, esses alimentos são muito saudáveis, até mais do que imaginamos. São muitos os benefícios dos frutos do mar e suas variedades também, entre eles destacam-se:

1. Camarão

O camarão é um fruto do mar rico em vitamina B12, que favorece o sistema nervoso central.

Além disso, este fruto do mar também contém zinco, iodo e selênio, que auxilia no fortalecimento do sistema imunológico.

Embora não seja muito calórico, o camarão é um dos frutos do mar com maior teor de calorias, e apresentam um nível de colesterol relativamente alto.

2. Siri

Quando se fala em benefícios dos frutos do mar, de maneira alguma podemos nos esquecer do siri.

A carne de siri é fonte de vitamina A, C, complexo B, Cálcio e Zinco. Desse modo, o cálcio faz com que este alimento seja ideal para fortalecer os ossos e dentes, sendo bastante indicado para idosos.

Além disso, o siri é uma fonte de proteína que contém poucas calorias.

3. Lagosta

A Lagosta também vem se destacando quanto o assunto são os benefícios dos frutos do mar.

Pois, além de ser rica em vitaminas do complexo B, iodo e selênio, a lagosta é uma boa fonte de vitamina E, que possui ação antioxidante.

Este alimento, também possui menos calorias, além de menor teor de colesterol que o camarão.

4. Lula

A lula é rica em vitaminas B12 e C e em minerais como cálcio e zinco. Este alimento possui poucas calorias, cerca de 84 em 100 gramas, além de baixo teor de gordura e colesterol.

Desse modo, em relação aos benefícios dos frutos do mar para a saúde, saiba que a lula é um dos mais benéficos, pois apresenta os menores níveis de contaminação por mercúrio.

5. Mexilhões

Os mexilhões, são ricos em vitamina A e complexo B, inclusive B12 e ácido fólico, que trazem muitos benefícios para a saúde.

Além disso, este fruto do mar é uma excelente fonte de selênio, ferro, zinco e iodo, que faz com que ele se torne o alimento ideal para pessoas com hipotireoidismo.

Porém, no caso de mulheres grávidas, os mexilhões não são muito indicados, já que têm maior risco de infecção alimentar.

Considerações finais sobre os benefícios dos frutos do mar

Finalizando, Como você viu acima, são muitos os benefícios dos frutos do mar para a saúde. Estes alimentos são extremamente nutritivos e saudáveis.

Sem dúvida alguma, os frutos do mar são o alimento perfeito para quem deseja uma vida melhor e mais saborosa.

Uma coisa é certa, os frutos do mar são uma delícia e fazem parte do grupo de alimentos exóticos e altamente saborosos.

Desse modo, não é à toa, que nos dias de hoje, os frutos do mar são consumidos com frequência e não apenas em datas especiais ou à beira da praia.

Enfim, os frutos do mar combinam com qualquer ocasião. Seja para um jantar romântico ou um almoço casual, alinhando um delicioso sabor e leveza.

E você, também gosta deste alimento? Que tal incluí-los em sua dieta e desfrutar de todos os benefícios dos frutos do mar para a sua saúde?

Abraços!