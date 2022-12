Qual é o melhor aplicativo de CRM gratuito? Confira o TOP 6!

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de dezembro de 2022.

Se a sua empresa deseja melhorar os resultados comerciais e, para isso, busca soluções e aplicativos capazes de ajudá-la nesse processo sem nenhum aumento de custo, a melhor alternativa é investir em um bom aplicativo CRM gratuito que auxilie na sua gestão de vendas.

Empreendedor ou não, com certeza, ao longo da vida você aprendeu que “dinheiro não dá em árvore”. Por isso, na hora de abrir seu próprio negócio é necessário gerir seus recursos de maneira eficaz e tentar garantir que todo investimento trará o máximo de retorno possível ao negócio.

E, ao longo desse processo árduo de empreender, é importante contar com recursos que facilitem a sua gestão. Um aplicativo de CRM (gratuito ou pago) é uma dessas ferramentas que não podem faltar.

Se quiser aprender para que serve CRM e conhecer mais de perto as suas diversas funcionalidades, além de conferir as principais opções de app de CRM gratuito – ou não – disponíveis no mercado, continue a leitura deste artigo até o final. Assim, você consegue descobrir qual deles está mais alinhado com as necessidades da sua empresa.

Afinal, o que é CRM?

CRM ou Customer Relationship Management, em português, Gestão de Relacionamento com o Cliente, é um sistema que, de maneira simples, pode ser compreendido como um conjunto de boas práticas utilizadas com a finalidade de aumentar as vendas de sua empresa.

E como ele ajuda no aumento das vendas? Simples. O aplicativo CRM, gratuito ou não, auxilia as organizações a manterem um excelente relacionamento com as pessoas que compõem o perfil ideal de clientes da marca.

Criar e desenvolver relações fortes com seus clientes é fundamental para o seu negócio alcançar o sucesso. E um bom software de CRM pode te ajudar na organização de dados de múltiplos pontos de contato e na análise do histórico de interações, garantindo uma melhor experiência para o cliente.

No atual cenário competitivo em que nos encontramos hoje, encontrar o CRM ideal para o seu negócio pode ser o diferencial que faltava para o crescimento.

Aplicativo de CRM gratuito (ou não): conheça os 6 principais

Agora que você já sabe para que serve um CRM, chegou a hora de te apresentar as melhores soluções do mercado.

Confira a lista de aplicativo de CRM gratuito (ou não) que preparamos para você.

1- Zendesk Sell

Este é um moderno CRM de vendas que permite maximizar sua produtividade, manter a visibilidade do pipeline e aumentar sua receita.

Com o Zendesk Sell é possível montar equipes focadas em dados para que sejam produtivas, acompanhem as expectativas do cliente e tenham visibilidade total do pipeline.

Esse CRM para equipes de vendas oferece tudo o que você precisa em uma simples plataforma — incluindo gerenciamento de contato e oportunidade, monitoramento de atividade e geração de leads. Além disso, você pode configurar disparadores e automatizar tarefas para que os representantes de vendas se concentrem na meta.

Mas não para por aí, esse CRM possibilita também a visualização das principais informações do cliente em vendas e serviços em uma única plataforma. Entregue experiências de conversa personalizadas de qualquer lugar.

Além de tudo isso, o Zendesk Sell proporciona uma visibilidade total para que você possa planejar, monitorar e analisar seu processo de vendas sem muito esforço.

A versão gratuita deste aplicativo tem validade e funciona como um teste para que você conheça a ferramenta e descubra se é exatamente o que você precisa.

2- Agendor

Este aplicativo de CRM gratuito foi pensado para negócios que precisam criar e controlar seus processos comerciais. Para isso, a ferramenta conta com diversas funcionalidades, como:

Histórico de clientes;

Comunicação ágil com a equipe;

Relatórios simples e completos;

Controle de funil de vendas e mais.

No plano gratuito do Agendor, você tem acesso a:

3 usuários;

Cadastro de no máximo 1.000 empresas, 1.000 pessoas e 150 negócios;

2GB de armazenamento;

Criação de fluxos inteligentes de atividades;

Orientação por email e mais.

O Agendor também possui o plano pago, que é uma excelente opção para quem deseja softwares mais robustos com diversos recursos extras para quem deseja consolidar o seu negócio.

3. RD Station CRM

O RD Station é outra opção de aplicativo de CRM gratuito excelente. Ágil e intuitivo, o software possui diversas funcionalidades que ajudam em sua gestão de vendas, de equipe e na interação com o público.

No software, encontramos alguns recursos como:

Relatórios;

Gráficos;

Estatísticas;

Funil de vendas;

Modelos de e-mail;

No plano gratuito do RD Station CRM – que, assim como os outros apps, também oferece uma versão paga mais completa – você encontra:

Lembretes de tarefas e follow-up;

Extensão gratuita para vender pelo WhatsApp Web;

Telefone virtual;

Disparo de e-mails;

Histórico de interações com os usuários;

Suporte via e-mail.

4. Hubspot CRM

A Hubspot é uma plataforma super popular, conhecida em nível global e que possui uma versão gratuita e em português.

Dentre suas principais funcionalidades, encontramos coisas como:

Pipeline de vendas;

Registro automático de atividades;

Cadastro de contatos centralizado;

Tarefas e atividades;

Campos de formulário de suporte personalizados;

Geração de tíquetes e mais.

Vale ressaltar que mesmo escolhendo o plano gratuito, seu acesso será permanente e não apenas uma avaliação. Entretanto, nas versões pagas você encontrará mais recursos.

5. Meets

Por ser um CRM brasileiro, o Meets é bastante adaptado às necessidades do nosso mercado. Entre suas funcionalidades, podemos observar:

Histórico de oportunidades;

Atendimento unificado;

Lembrete de ações;

Agenda;

Funil de vendas;

Relatórios.

Dentro do plano gratuito, que é o mais básico, você tem acesso a:

1.000 contatos e clientes cadastrados;

100 oportunidades cadastradas;

Criação de marcos do Negócio Personalizado;

Campos customizados/personalizados.

6. Linkseller

Feito para que os vendedores ganhem tempo na prospecção e no fechamento de seus negócios, o Linkseller, assim como os outros apps de CRM gratuitos, também oferece versões pagas mais completas.

Entre seus recursos estão:

Dashboard;

Fácil visualização dos negócios;

Funil de vendas;

Indicadores e metas, e mais.

Além disso, este CRM permite organizar as oportunidades de vendas em lista, hierarquizar os acessos e criar um formulário para captação de leads.

Qual o melhor CRM para o meu negócio?

Todo aplicativo de CRM gratuito citado neste artigo oferece recursos muito úteis para o seu negócio, com reais possibilidades de expansão, e que vão apresentar utilidades e resultados diferentes para cada empresa, de acordo com a sua realidade.

O CRM deve servir para facilitar o trabalho e a rotina da sua equipe de vendas e impactar em melhorias para o setor, considere isso na hora de tomar sua decisão. E aí, já decidiu qual é o melhor CRM gratuito para seu negócio? Esperamos que este artigo tenha ajudado na sua escolha.