Como fazer um texto que convence em 3 passos simples

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de dezembro de 2022.

Elaborar um texto convincente não é tarefa fácil e exige dedicação, planejamento e conhecimento de estrutura para torná-lo eficaz.

Se você trabalha com marketing digital, já deve ter discutido sobre os melhores livros de copywriting e entender a importância de um bom texto para converter conteúdo em vendas.

Mas, antes vamos explicar o que é copy:

O que é copywriting

Antes de falarmos sobre copywriting, vamos dar um passo atrás e falar sobre o propósito da escrita. A escrita, como você pode imaginar, tem finalidades diferentes, no marketing, o principal objetivo da escrita é convencer seu público-alvo de algo, seja a compra de um produto, serviço, frases e ideias.

É nesse sentido que o objetivo da escrita de marketing está relacionado ao copywriting.

Copywriting é o ato de elaborar um texto (seja um slogan, site, postagem, e-book, e-mail etc.) com o objetivo de levar seu público a uma decisão.

Como falamos, tais decisões podem estar relacionadas a compras à vista (quando falamos de produtos ou serviços) ou outras ações que fazem parte desse processo (por exemplo, vender uma ideia ou fornecer conteúdo).

Aprenda a criar um texto atraente

Existem muitas coisas que temos que levar em consideração na hora de criar um texto convincente, porém, podemos resumir tudo em 3 pilares básicos:

Introdução: A introdução do texto principal deve ser clara, objetiva e direta ao tema.

Desenvolvimento: O desenvolvimento deve ser organizado e apresentar ideias de forma clara e coerente.

Conclusão: A conclusão deve ser concisa e clara, e reforçar os pontos levantados no texto.

Guia para uma boa produção de texto

O mito de que é preciso ter alma de escritor para conseguir fazer boas redações é a mais pura mentira. Se você tem técnicas básicas, você vai fazer um texto de forma simples, seguindo a estrutura que comentamos acima e que atinja seu objetivo final, seja uma redação do Enem ou um texto de copy publicitária.

Saiba que, como tudo nessa vida, escrever bem é um hábito que se adquire com prática.

Nesse artigo, vamos focar em Copy (foi mal, estudantes do Enem) e vamos falar sobre os 5 passos básicos de como fazer um texto que venda, para você dobrar suas conversões.

5 passos básicos de como fazer um bom texto

Podemos dizer que o Copywriting é aquela pessoa que domina a ciência e a arte da comunicação com o objetivo de gerar um determinado tipo de ação como resposta, no caso aqui, uma venda. Vamos ver os passos necessários para essa ciência?

Atenção

A máxima do 80/20 deve ser seguida à risca aqui. O foco total da estratégia é na venda, e não no conteúdo em si. O título deve ser algo que chame a atenção e faça a pessoa parar tudo o que ela está fazendo para ler.

Digamos que você vai escrever um artigo sobre a mega da virada. Um bom título aqui seria “O que me impede de receber um prêmio de loteria?”, concordam? Se existe a mínima chance de eu ser um ganhador e eu desconheço isso, eu vou com certeza querer ler esse artigo.

Identificação e Conexão

A identificação com uma marca vem através de uma emoção. O ser humano age por emoção e se uma pessoa se conectou com sua marca emocionalmente, ela vai comprar de você, pois a compra justifica a lógica daquela emoção que foi gerada.

E como as pessoas gostam de conversar com semelhantes, você deve usar histórias e características em comum com o leitor.

Problema

Outra forma simples de gerar identificação entre o interlocutor e o leitor é falando sobre problemas comuns. Se acha difícil fazer um texto sobre um problema anterior, pode focar num problema futuro, pois o gatilho de medo também é muito bom para identificação.

Imagine como fazer um texto dizendo que, se você não fizer tal coisa, pode criar problemas para você num futuro próximo. O apelo do medo é poderoso e muito comum, tanto que é muito utilizado em jornais, telejornais e outros meios de notícia para criar e segurar audiência.

Solução

Tenha em mente que o seu produto é a melhor solução que você pode oferecer, e não o seu conteúdo. Uma boa Copy deve focar nisso. Você vendendo algo, vai resolver um problema do cliente, então foque seu conteúdo nesse contexto, e ai sim, estará atingindo um sucesso.

Oferta

Muita gente tem medo de vender. Mas se você quer viver de como fazer textos, precisa eliminar esse tipo de insegurança. Digamos que você tem uma loja de capacetes e precisa fazer um texto para vender capacetes da marca pro tork. Sua copy tem que ser específica para um produto e uma marca.

Você precisa, nesse caso, falar sobre a importância do uso do capacete, valorizar a marca, mostrando sua qualidade e diferenciais e finalizar fazendo uma proposta de venda agressiva, se possível com garantias reais de como aquilo funciona, como por exemplo, garantia de fábrica, receba seu dinheiro de volta caso tenha problemas, etc., além claro, de sempre que possível incluir depoimentos e cases de sucesso de quem já comprou esse produto em específico.

E claro, não se esqueça do gatilho da escassez. Ele é um princípio psicológico e deve ser levado em consideração sempre que você parar para pensar em como fazer um texto.

A urgência cria sempre uma vantagem competitiva. Indicar sempre que falta pouco para que aquele produto ou oferta acabe é muito importante em qualquer copy de vendas.

Conclusão

Acha que acabou? Não, temos mais 7 dicas para você deixar seu texto ainda melhor:

Conheça seu público

Ofereça sempre um “algo à mais” ao seu leitor

Sempre comprove o que está dizendo

Assuma erros

Ofereça algo limitado

Faça seu cliente concordar com o que você está dizendo

Conte histórias inspiradoras

Agora sim, chegamos a conclusão que:

Seguindo esses passos que acabamos de te ensinar, você poderá criar textos coexistentes e aumentar suas vendas na internet, seja no e-commerce ou no comércio físico. Curta e compartilhe nosso artigo.