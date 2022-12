Dicas para Lavadoras e Secadoras – Samsung

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2022.

As lavadoras são um utensílio extremamente usual no dia a dia e principalmente para quem busca qualidade e praticidade. Quem adquirir o equipamento têm muitas dúvidas em relação a máquinas de lavar e lava e seca da Samsung, por isso separamos dicas de utilização e lavagem para melhorar o processo doméstico com as suas peças de roupas.

Dúvidas frequentes sobre lavadoras Samsung

● É possível abrir a porta da lavadora durante o funcionamento? Como medida de segurança a porta da lavadora trava no momento em que um ciclo se inicia. Às vezes, você pode ter esquecido uma peça de roupa do lado de fora e precisa abrir logo após início do funcionamento, porém não é recomendável.

● O que é um código de informação ou código de erro na minha máquina de lavar? A lavadora exibe os códigos de informação que podem ajudar a entender o que está acontecendo com o seu aparelho. Muitas vezes esses códigos ajudam a preservar seu produto por muito mais tempo. Por isso, não deixe de seguir a orientação referente ao código que está aparecendo em seu visor.

● Como parar o ciclo de secagem na secadora Samsung? Se eventualmente pode ser que você precise interromper o ciclo de secagem, lembre-se que é preciso ter muito cuidado ao manusear a secadora, pois seu aparelho pode estar extremamente quente, especialmente logo após o ciclo de secagem.

● Como retirar a água da lavadora em caso de emergência? Caso a porta da lavadora esteja travada ou apresente um erro de carga desequilibrada Conteúdo | Levu.com.br (Ub), você pode fazer uma drenagem de emergência. A drenagem também é dos procedimentos de limpeza do filtro de detritos da máquina

Dúvidas frequentes sobre lavagem a seco

● É preciso usar algum produto específico na lavagem a seco? Diferente da lavagem normal, que devemos utilizar sabão e amaciante, na lavagem a seco não é necessário.

● A lavagem a seco pode ser analisada por uma assistência técnica lava e seca Samsung? Sim! Qualquer problema ou funcionamento diferente entre em contato com uma empresa especializada para diagnosticar o problema.

● Qualquer tipo de roupa pode ser lavado a seco? Não, alguns tipos de tecidos e adornos não são compatíveis com esse tipo de lavagem.

● Por que na lavagem a seco sai água pela mangueira? Isso acontece porque durante esse tipo de lavagem, é injetado ar em uma temperatura muito elevada. Dessa forma, a sujeira das roupas é transformada em estado líquido, escorrendo pela mangueira de drenagem.

● Posso secar minhas roupas na função de lavagem a seco? Não, utilize os ciclos específicos para secagem de roupas.

Dicas para escolher a melhor lavadora Samsung

● Verifique o orçamento disponível antes de pesquisar a máquina ideal;

● O tamanho importa! Meça o tamanho disponível na sua casa para receber o equipamento;

● assistências técnicas especializadas na sua região;

● Quais os principais fatores tecnológicos você almeja;

● Que tipo de modelo você pretende comprar;

● Facilidade na manutenção da máquina de lavar e troca de peças;

● E o principal: pesquise MUITO e veja Feedbacks de clientes.