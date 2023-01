Treinamentos importantes para o seu negócio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2023.

Você sabe quais são os treinamentos importantes para o bom andamento do seu negócio? De fato, toda e qualquer empresa que queira se desenvolver em seu mais alto nível de alcance precisa de treinamentos constantes.

São eles que promovem o direcionamento real da sua empresa e fazem ela crescer de forma escalável. Existem diversos tipos de treinamentos que os gestores podem promover nas empresas, como:

Produtividade;

Engajamento e otimização de processos;

Treinamento de um novo software;

Gestão de tempo.

Esses são alguns dos treinamentos primordiais e indispensáveis que toda e qualquer empresa deve implementar em seu negócio.

Com isso, fica fácil de entender o porquê que a procura por treinamentos cresceu ao longo dos anos, bem como os negócios se desenvolvem melhor diante desses treinamentos realizados.

Ou seja, as vantagens que você pode obter em seu negócio através do investimento em treinamento são visíveis e muito reais.

Por isso, além desses treinamentos básicos e essenciais que listamos acima, separamos alguns tipos de treinamentos para você aplicar o quanto antes para decolar com sucesso na sua empresa.

Independentemente se é uma empresa distribuidora de peças para compressores ou de qualquer outro tipo de nicho ou segmento, é possível obter sucesso na sua equipe com esses treinamentos que listamos a seguir. Confira!

O que é treinamento organizacional?

Antes de irmos para os tipos de treinamentos em si, vamos entender o que de fato significa treinamento organizacional.

Basicamente, o treinamento organizacional foca em qualificar as equipes para uma função específica e trabalhar as competências necessárias para um bom desempenho.

Algo de suma importância para lojas de construção que queiram bater metas de vendas de janela esquadria de alumínio, bem como qualquer outro tipo de negócio de venda de produto ou serviço.

Nesse caso, o treinamento exige investir na qualificação dos funcionários para que aprendam de forma mais flexível.

Podemos entender o treinamento organizacional como estratégias voltadas para o aprimoramento de competências técnicas.

Diferença entre treinamento e desenvolver talentos

Esses dois processos de aprendizado são importantes para as empresas de sistema de gestão de frotas, bem como para qualquer outro tipo de empresa. No entanto, há uma diferença do ponto de vista temporal entre esses dois conceitos.

Enquanto o treinamento é uma formação orientada de curto prazo, feito em um pequeno período, podendo ser de até mesmo um dia ou algumas horas, o desenvolvimento de talentos é um processo de longo prazo, com vários treinamentos desenvolvidos.

Além disso, o desenvolvimento de talentos geralmente se concentra em cargos futuros na organização e em novas habilidades e competências necessárias.

Treinamentos importantes para implementar

Depois de entendermos tudo sobre treinamento organizacional, vamos agora para os treinamentos importantes para sua empresa fornecer aos colaboradores. Confira:

Gamificação

Você já deve ter ouvido falar que os games estimulam a memória, certo? Hoje, há uma variedade de sistemas organizacionais que utilizam a gamificação.

Essa é uma das formas de treinamento que pode ser utilizada no seu negócio, seja uma loja de venda de equipamentos de paleteira ou uma loja de cosméticos veganos.

Na gamificação, dinâmica de execução, os jogos são utilizados em contextos que buscam estimular a interação, o engajamento e o aprendizado entre os membros da equipe.

O que parecia apenas um pouco de diversão impulsionou a gestão das empresas para se tornarem mais dinâmicas, criativas e despertar a imaginação dos colaboradores – um ponto positivo para gestores que buscam novas ideias de seus funcionários.

Outro ponto positivo é dar algumas recompensas aos jogadores como forma de motivá-los a dar o seu melhor em todas as atividades.

Habilidades de gerenciamento e supervisão

Esse tipo de treinamento é um dos mais interessantes, pois nele o funcionário aprenderá o trabalho diário de um bom gerenciamento empresarial e como deve ser feita uma supervisão.

Essa abordagem funciona muito bem tanto para o funcionário quanto para a empresa. A equipe saberá onde cada função começa e termina e como ela afeta a organização.

Quando essas atividades são implementadas, a equipe tem potencial para se tornar mais coesa e produtiva, pois todos percebem a importância do gerenciamento para a organização.

Por exemplo, em uma oficina de carro é preciso gerenciar a quantidade de serviços diários de recuperação de parabrisa, bem como todos os outros tipos de serviços, a fim de ter um melhor controle de estoque de peças e produtos, entre vários outros aspectos importantes.

Portanto, engana-se quem pensa que a habilidade de gerenciamento é somente indicada para gestores e diretores. Todos os colaboradores precisam desenvolver esse tipo de habilidade.

Programa de mentoria

Os programas de mentorias são treinamentos importantes para o dia a dia nas empresas – podemos dizer que isso faz parte do conhecimento tácito.

Por meio da mentoria, vários fatores podem ser aprendidos, incluindo os desafios de se chegar a um cargo, e até mesmo esclarecer algumas dúvidas não respondidas.

Por meio desse “programa de mentoria” os colaboradores passarão a entender melhor como funcionam os processos organizacionais, e assim terão maior autonomia sobre os mais diversos temas.

Coaching de negócios

Aliado ao Programa de Mentoria, o treinamento de coaching ajuda os profissionais a traçar metas alinhadas para que possam desenvolver suas habilidades e competências dentro da empresa. Com a ajuda do treinador, todos passam a trabalhar com mais confiança.

Ao participar desse processo, o colaborador poderá reconhecer seus potenciais, qualidades e dificuldades, aumentando assim a produtividade da empresa.

Dessa forma, líderes e colaboradores se beneficiam com a otimização do trabalho de suas equipes, cujo pensamento se alinha ao da organização.

Cursos de atualização

O conhecimento nunca é demais. É por isso que os gestores não podem deixar de pensar em investir em cursos de atualização para seus funcionários pelo menos a cada ano.

Mesmo seus funcionários “mais velhos” precisam aprender alguma coisa, porque no dia a dia alguns conhecimentos que não são comumente usados ​​são esquecidos.

Por esse e outros motivos, é preciso estar sempre investindo na atualização dos funcionários, pois métodos, técnicas, aplicações e tecnologias estão em constante mudança e você não quer que sua empresa fique para trás, não é mesmo?

Pense bem sobre isso e não abra mão dos cursos e qualificações no seu negócio.

Soft skills

O soft skills é um treinamento de comportamento e atitudes que os colaboradores podem desenvolver e que reflete tanto no bom andamento do negócio como nos relacionamentos interpessoais.

É o caso quando a gestão de pessoas busca melhorar o trabalho em equipe, o atendimento, o comprometimento, a resolução de problemas, a criatividade e muito mais.

Oficinas

As palestras e seminários são oficinas importantes que toda e qualquer empresa, desde uma fabricante de concreto autoadensável até empresas de automação industrial devem implementar.

Essa prática já foi adotada por algumas empresas e funciona bem por ser eficiente e de curto prazo.

Algumas oficinas duram apenas um dia, enquanto outras podem durar até uma semana. Sem mais delongas, esse tipo de estratégia é relevante para quem deseja que sua empresa se torne mais produtiva.

Isso traz mais conhecimento para sua equipe. Fornecer credenciais aos participantes é importante porque motiva as pessoas pessoal e profissionalmente.

Benefícios dos treinamentos nas empresas

Existem vários benefícios de promover treinamentos nas empresas, como:

Aumentar a produtividade

Quando o desenvolvimento organizacional não é priorizado, outros fatores no ambiente de trabalho podem sofrer. A produtividade é uma delas. Isso acontece porque profissionais precisam de treinamentos para atender as necessidades das empresas.

Além disso, o clima organizacional pode sofrer se não houver comprometimento em aprimorar os soft skills e manter um bom relacionamento entre os funcionários.

Dessa forma, capacitar esses profissionais e investir em treinamentos permite que eles produzam melhores resultados com menos recursos e menos tempo.

Isso é válido tanto para lojas de produtos de casa como fonte bebedouro, como para empresas de consultoria.

Reter profissionais talentosos

Outro grande benefício de investir em treinamento e desenvolvimento organizacional é a retenção de profissionais com grande potencial de entrega.

Investir em talentos internos pode ajudar a criar laços mais fortes entre a empresa e seus funcionários. Este fator também reforça a valorização do capital humano e a abertura ao novo.

Com isso, os colaboradores se sentem mais satisfeitos e reconhecidos dentro da organização, o que aumenta as chances de retenção.

Para isso, algumas empresas até investem em palestras motivacionais, utilizando o endomarketing para fortalecer os vínculos.

Oportunidades em diferentes níveis profissionais

Outra vantagem de investir em treinamentos é que eles oferecem oportunidades para profissionais em diferentes fases de suas carreiras.

Como resultado, eles experimentam aprendizado e crescimento contínuos, desde os estagiários até gestores e diretores de alta administração de uma grande empresa de serviços de cobertura para carros, por exemplo.

Isso permite que as organizações cresçam com talento, capacidades e sucesso. Em troca, a empresa terá uma equipe mais criativa, inovadora e comprometida com a melhor entrega.

Viu como é interessante investir em diversos tipos de treinamento para seus colaboradores? Eles contribuem muito para o sucesso da empresa porque, além de se sentirem parte dela, os colaboradores adquirem mais conhecimento e ficam mais motivados em suas funções.

Como resultado, sua organização prospera com mais confiança, mais clientes, melhor reputação e crescimento acima do esperado são algumas das vantagens.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.