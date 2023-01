Trabalho em altura: como se proteger de quedas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de janeiro de 2023.

O trabalho em altura é uma atividade que envolve o risco de quedas e pode ser perigoso se não for realizado de maneira segura. Por isso, é importante tomar medidas de precaução para minimizar o risco de acidentes.

Uma das principais medidas de proteção é o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como cinturões de segurança, cordas de vida e capacetes. Esses equipamentos devem ser usados sempre que for necessário trabalhar em altura, e devem ser mantidos em boas condições de uso.

Outra medida importante é o planejamento cuidadoso do trabalho. Isso inclui avaliar os riscos de queda e estabelecer medidas de controle, como barreiras de proteção ou dispositivos de ancoragem.

Além disso, é importante ter treinamento adequado e seguir as orientações de segurança fornecidas pelo empregador.

O que é considerado trabalho em altura?

Trabalho em altura é qualquer atividade que envolva o risco de quedas de uma altura considerável. Isso pode incluir trabalhos realizados em prédios, pontes, torres, plataformas elevatórias ou qualquer outra estrutura alta.

Também pode incluir atividades realizadas em solo, como a instalação de andaimes ou a construção de estruturas temporárias, desde que exista o risco de queda.

Em geral, qualquer trabalho que exija o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) como cinturões de segurança ou cordas de vida é considerado trabalho em altura. Alguns exemplos de atividades que podem ser consideradas trabalho em altura incluem:

Instalação ou manutenção de equipamentos em prédios ou estruturas altas;

Limpeza de janelas ou fachadas de prédios;

Montagem ou desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias;

Reparos em telhados ou edifícios;

Instalação de sistemas de ar condicionado ou de ventilação em prédios;

Trabalhos em plataformas elevatórias, como guindastes ou gruas.

Importância de fazer um curso de NR35

O curso NR35 é um treinamento especializado destinado a trabalhadores que realizam atividades em altura. O objetivo do curso é fornecer conhecimentos e habilidades para minimizar os riscos de quedas e garantir a segurança dos trabalhadores durante o exercício de suas atividades.

As quedas de altura são uma das principais causas de acidentes de trabalho, e podem levar a lesões graves ou até mesmo à morte. Além disso, o trabalho em altura pode expor os trabalhadores a outros riscos, como choques elétricos, quedas de objetos e exposição a condições climáticas adversas.

O curso aborda os principais aspectos da segurança no trabalho em altura, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), o planejamento cuidadoso do trabalho, as medidas de controle de risco e as práticas de segurança recomendadas.

Além disso, o curso também aborda os procedimentos de emergência a serem seguidos em caso de acidente ou incidente no trabalho.

Como evitar quedas?

Para evitar quedas durante o trabalho em altura, é importante tomar medidas de precaução para minimizar o risco de acidentes. Algumas dicas para evitar quedas incluem:

Avalie as condições do trabalho

Avalie os riscos de queda e estabeleça medidas de controle, como barreiras de proteção ou dispositivos de ancoragem. Além disso, é importante ter treinamento adequado e seguir as orientações de segurança fornecidas pelo empregador.

Evite locais de extremo perigo

Fique atento ao se mover em superfícies inclinadas ou escorregadias, e use equipamentos de proteção adequados, como botas antiderrapantes ou dispositivos de travamento.

Use os equipamentos corretamente

Use equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, como cinturões de segurança, cordas de vida e capacetes. Esses equipamentos devem ser usados sempre que for necessário trabalhar em altura, e devem ser mantidos em boas condições de uso.

Certifique-se de sua condição de saúde

Em caso de emergência, siga os procedimentos de emergência estabelecidos pelo empregador. Isso pode incluir o uso de dispositivos de auto-resgate ou o pedido de ajuda imediata em caso de acidente ou incidente.

Não seja ousado

Não se arrisque desnecessariamente nem realize qualquer forma de exibicionismo, o menor descuido em locais altos e de grande perigo pode gerar uma fatalidade e comprometer, não apenas a sua vida, mas a de todos os trabalhadores ao seu redor.

É importante tomar medidas de precaução e seguir as orientações de segurança para minimizar o risco de quedas durante o trabalho em altura.