Auxílio Brasil e Bolsa Família – Tudo o que você precisa saber

* Por: doutormultas - 12 de fevereiro de 2023.

O Auxílio Brasil no ano de 2023, retornou a ser chamado pelo seu nome original, Bolsa Família. De acordo com a PEC de transição, proposta pelo Governo do atual presidente Lula, conseguiu a aprovação da manutenção do valor de R$ 600.

Além disso, somado a um extra pago por até dois filhos, fazendo com que o benefício chegue a R$ 900 reais.

Ademais, o primeiro pagamento do ano, irá ocorrer no dia 18 de janeiro, sendo previsto que a última parcela seja paga aos beneficiários em até 22 de dezembro de 2023.

Abaixo, confira todos os detalhes dessa transição do Auxílio Brasil para o Bolsa Família.

Transição entre Auxílio Brasil para Bolsa Família

O programa de transferência de recursos para as famílias mais pobres ou que se encontram em contexto de extrema pobreza, surgiu em 2003, no primeiro governo de Lula como presidente do Brasil.

Desse modo, na nova versão, a finalidade do programa é relacionar o pagamento do benefício com os critérios como vacinação das crianças e a frequência escolar.

Mas, não ocorreu mudanças nas regras para receber o Auxílio Brasil. Isso significa, que o programa continua se destinando para composições familiares com crianças, gestantes, adolescentes e os jovens que tem até 21 anos incompletos e incapazes de realizar certas atividades com base em suas necessidades.

Ademais, o presidente Lula, assinou em sua cerimônia de posse, uma medida provisória com o objetivo de assegurar o valor de R$ 600 por família no Bolsa Família, somado a um extra de R$ 150 por filho, se limitando no máximo a 2 filhos.

É importante mencionar, que será realizado uma revisão na quantidade de beneficiários do programa Bolsa Família, que herdou os candidatos cadastrados no Auxílio Brasil.

Nesse sentido, o Governo do presidente Lula, irá revisar a política de inclusão dos novos beneficiários por acreditar que existam fraudes no CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais.

Ou seja, existem beneficiários do bolsa família cadastrados, mas que não precisam dos recursos financeiros. E a atualização dos dados do CadÚnico, irá auxiliar a alcançar o objetivo da erradicação da fome.

O bolsa família contará com o pagamento extra no valor de R$ 150 a mais de cada com até seis anos. No entanto, não existe uma data pré-estabelecida para isso.

A administração Bolsonaro, determinou dois públicos para o Auxílio Brasil: as famílias brasileiras que se enquadram no estado de situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal de R$ 100 por membro e os pobre, com renda por pessoa de R$ 200 mensais.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O calendário de pagamento do benefício social do Governo já tem todas as datas e funciona, conforme o número do NIS do beneficiário.

Nesse sentido, o calendário foi divulgado pelo Governo Federal e o valor é depositado integralmente direto na conta poupança cadastrada pelo beneficiário e poderá realizar o saque das parcelas em até 120 dias.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil:

Final do NIS 1: pagamento dia 18 de janeiro;

Final do NIS 2: pagamento dia 19 de janeiro;

Final do NIS 3: pagamento dia 20 de janeiro;

Final do NIS 4: pagamento dia 23 de janeiro;

Final do NIS 5: pagamento dia 24 de janeiro;

Final do NIS 6: pagamento dia 25 de janeiro;

Final do NIS 7: pagamento dia 26 de janeiro;

Final do NIS 8: pagamento dia 27 de janeiro;

Final do NIS 9: pagamento dia 30 de janeiro;

Final do NIS 0: pagamento dia 31 de janeiro.

Como desbloquear o Auxílio Brasil pelo celular?

No geral, para desbloquear o benefício, é preciso que a família faça a atualização do cadastro, por meio do CadÚnico.

Desse modo, esse processo ocorrer presencialmente, nas unidades do CRAS ou demais órgãos da prefeitura local, que ficam responsáveis pelo cadastramento de sua população.

Nesse sentido, o responsável, deverá estar com todos os documentos exigidos, no caso, as identificações de todas as pessoas que fazem partem do núcleo familiar.

Muitos beneficiários se perguntam como desbloquear o Auxílio Brasil pelo celular. Mas, a atualização do cadastro no CadÚnico, deverá ser realizada de maneira presencial.

Contudo, através do aplicativo Meu CadÚnico, será possível acessar dados para saber se o cadastro está desatualizado ou dados sobre local de cadastramento.

Ademais, por meio do aplicativo Auxílio Brasil, será possível verificar a situação do benefício, ou seja, se foi bloqueado ou concedido.

Para isso, será preciso clicar na opção consultar, que fica disponível na página inicial. Em seguida, só precisa informar o CPF e a senha.

Em seguida, se o beneficiário desejar consultar o saldo, será necessário selecionar a opção “Benefícios” depois “Ver Parcelas”.

Como se inscrever para o Bolsa Família 2023?

A inscrição para o atual Bolsa Família, ocorre depois do cadastro no CadÚnico do Governo Federal.

Feito isso, o Ministério da Cidadania, analisa as informações, daqueles que poderão receber o benefício do Governo Federal.

No entanto, será possível fazer o pré-cadastro, por meio do aplicativo Cadastro Único e após isso, quem irá solicitar o benefício possui até 240 dias para entrar em contato com o CRAS mais próximo da sua residência e levar todos os documentos que comprovem a situação familiar.

Você recebe o Auxílio Brasil? Nos conte nos comentários sua opinião ou se resta alguma dúvida sobre essa transição entre Auxílio Brasil e Bolsa Família.

Mande para conhecidos que fazem parte do programa e não esqueça de conhecer o site com outras publicações semelhantes.