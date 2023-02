Alterações fisiológicas do envelhecimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2023.

Você sabe quais são as principais alterações fisiológicas do envelhecimento? Essa é uma questão do qual é necessário ficar bastante atento.

Afinal de contas, todo mundo envelhece. Isso quer dizer que é preciso ficar atento no que se refere às alterações fisiológicas do envelhecimento.

Mesmo porque, dessa forma, é possível se preparar para quando isso acontecer, tomando os devidos cuidados e precauções.

Fato é que, desde o nosso nascimento, inicia-se o processo de envelhecimento. Sendo assim, é necessário se precaver quanto a tudo isso.

Muitas pessoas temem o primeiro cabelo branco, a primeira ruga ou mesmo a dificuldade em manter o peso adequado.

Sendo assim, para todos esses fatores, acaba sendo fundamental entender melhor a respeito das alterações fisiológicas do envelhecimento.

Então, para entender um pouco melhor a respeito desse assunto, é só continuar a sua leitura nos próximos parágrafos.

O que são alterações fisiológicas?

Também conhecida como “senescência”, as alterações fisiológicas nada mais são do que algumas mudanças que acontecem em nosso corpo à medida que envelhecemos.

Isso quer dizer que todas as pessoas estão suscetíveis a passar por transformações como essas ao longo da vida.

Porém, ainda que esse processo de alteração fisiológica aconteça com todas as pessoas, a todo momento, elas são mais perceptíveis depois dos 30 anos de idade.

É a partir desse momento que o nosso corpo começa a passar por mudanças que são mais intensas e notórias.

Mas, existem alguns hábitos que podem contribuir para esses malefícios, tais como manter uma alimentação desregrada, algo que pode levar a problemas gástricos.

Nesse sentido, pessoas que já sofrem desses problemas, costumam se questionar sobre quanto tempo dura a cirurgia de refluxo ou mesmo se essa intervenção é capaz de resolver por definitivo.

Além do mais, o estilo de vida que o indivíduo adota também é capaz de interferir de forma significativa no estado fisiológico.

Pessoas que não costumam se exercitar ou consomem alimentos ricos em gordura, sódio e açúcar, por exemplo, podem ser ainda mais afetadas por essas alterações.

Quais são as principais alterações fisiológicas do envelhecimento?

Existem diversos diferentes tipos de alterações fisiológicas do envelhecimento, haja vista que o nosso corpo é bastante complexo.

Então, dentre as principais alterações fisiológicas que existem, podemos mencionar as seguintes:

Alterações na composição corporal

Se você já chegou nos 30 anos, é bem provável que já tenha percebido que o seu corpo não é o mesmo, uma vez que não responde da mesma maneira que antes.

A razão para isso é bem simples. Depois dos 25 anos, como ocorrem algumas alterações hormonais, o nosso corpo passa a ter mais facilidade em perder massa magra e de aumentar o percentual de gordura.

Entretanto, manter uma alimentação desregrada, ao longo de toda vida, junto com o sedentarismo, também pode intensificar esse acontecimento.

A boa notícia disso tudo é que, quando se mantém uma vida saudável e devidamente equilibrada, pode retardar esse processo.

É verdade que envelhecer é um processo inevitável, mas ele também não precisa acontecer tão precocemente ou de maneira intensa.

Alterações no sistema nervoso

Ao falar sobre alterações fisiológicas do envelhecimento, uma das que mais se sobressaem são as que se referem ao sistema nervoso.

Dizemos isso porque, com o envelhecimento, acabamos perdendo cerca de 10% da massa cerebral e 20% do fluxo sanguíneo.

Agora, já em idades mais avançadas, existe uma redução de neurônios e neurotransmissores. Tudo isso faz com que a condução nervosa seja mais lenta.

Por consequência, leva a um menor desempenho psicomotor, algo que traz alterações no equilíbrio, aprendizagem e memória.

Inclusive, de todas as alterações fisiológicas do envelhecimento, as pessoas costumam temer ainda mais esse tipo.

Sendo assim, para evitar que esses problemas sejam tão intensos, a melhor coisa a se fazer é manter uma vida saudável.

Uma dieta equilibrada, com base em boas fontes de gordura e antioxidantes, também é capaz de proteger o nosso cérebro, além de retardar esses danos.

Alterações nos órgãos

Existem diversos órgãos que passam por uma série de alterações à medida que vamos envelhecendo, o que pode ser um grande problema.

Inclusive, é comum que pessoas mais velhas tenham dificuldade em controlar a bexiga, fazendo com que eles tenham maior suscetibilidade a ficarem assados.

Nesse caso, um dos cuidados é procurar pela melhor pomada para assadura grave idoso, até mesmo para evitar problemas ainda maiores.

Fora isso, devemos mencionar que o nosso estômago também reduz a produção de ácido clorídrico. Por consequência, há maior dificuldade em absorver vitamina B12, ferro, ácido fólico, zinco etc.

Sendo assim, durante essa fase da vida, pode ser interessante cogitar fazer a suplementação, de modo a garantir qualidade de vida e bem-estar.

Além do mais, durante a velhice, um problema bem comum é a constipação de divertículos, uma consequência de alterações na estrutura do nosso intestino.

O fígado também pode reduzir de tamanho e, assim, começar a excretar substâncias de uma maneira mais lenta, fazendo com que seja necessário uma dieta adequada para essa condição.

Alterações ósseas e articulares

Uma das alterações fisiológicas do envelhecimento diz respeito às questões ósseas e articulares. Já percebeu o quanto pessoas mais velhas parecem ser menores?

Na verdade, isso não é apenas impressão. Com a velhice, as nossas cartilagens vão ficando mais finas, coluna mais curvada e os discos intervertebrais se comprimem.

Como se isso não bastasse, com o avançar da idade, também estamos suscetíveis à redução da densidade óssea, algo que pode gerar na osteoporose.

Esse processo é o responsável por tornar os ossos mais frágeis justamente por conta da redução da absorção do cálcio.

Para evitar ou tratar esses problemas, a nossa dica é sempre manter um acompanhamento com ortopedistas da Unimed, por exemplo, que oferecem preços bastante acessíveis.

Alterações fisiológicas periodonto

Uma das alterações fisiológicas do envelhecimento que nem sempre as pessoas se recordam, são as que se referem à região bucal.

Na dentina, acontece a deposição contínua secundária e obliteração gradual dos túbulos dentinários. Ou seja, faz com que haja uma redução na sensibilidade do dente.

A grande questão é que a deposição contínua de dentina secundária faz com que haja a diminuição do volume pulpar.

À medida que envelhecemos, acaba sendo mais comum que os idosos tenham alguns problemas bucais.

Por consequência, também pode fazer com que a pessoa sofra de alguns problemas relacionados à mastigação e, por consequência, a mastigação, gustação, fonação e estética.

Sendo assim, para evitar essa alteração, a melhor coisa a se fazer é manter sempre uma boa higiene bucal, usando escova, fio dental, limpadores de língua etc.

Alterações nas glândulas salivares e língua

As nossas glândulas salivares possuem uma importante função em relação a todos os aspectos das funções bucais.

Afinal de contas, a nossa saliva oferece proteção, lubrifica a mucosa e ainda previne a desmineralização.

No entanto, a alteração nas glândulas salivares é capaz de provocar xerostomia e diminuição na produção da amilase salivar.

Tudo isso pode contribuir para maior dificuldade na digestão oral e deglutição posterior do bolo alimentar.

A mucosa seca ainda faz com que haja o aumento do número de bactérias, contribuindo para problemas gengivais, aumento de cárie e incômodo no uso de prótese dentária.

Integridade da pele

Por fim, uma das alterações fisiológicas do envelhecimento são a respeito da integridade da pele, já que existe uma maior exposição solar.

Por consequência, a pessoa idosa se torna mais suscetível a problemas de pele, tais como melanoma lentiginoso acral, infecções, micose etc.

Devido ao fato de a epiderme ficar menos elástica, isso pode acabar resultando em coceira, ferida e demais infecções.