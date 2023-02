Veja como combinar bebidas alcoólicas com café

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2023.

O café é uma das bebidas mais consumidas do Brasil e do mundo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o consumo da bebida em 2021 chegou a 21,5 milhões de sacas. Esse número anotou um crescimento de 1,71%.

Além do café, outras bebidas que são altamente consumidas no Brasil são as bebidas alcoólicas. Desde cervejas até whiskys e cachaças, os brasileiros adoram incluir bebidas alcoólicas em suas rotinas, seja em festas com amigos, reuniões de família, churrascos, futebol, entre outros.

Será que existe alguma forma de combinar esses dois tipos de bebida? Confira como combinar bebidas alcoólicas com café.

Caipirinha de café

Se você deseja saber como combinar bebidas alcoólicas com café, por que não começar com a caipirinha? Esse famoso drink de origem paulista combina perfeitamente com festas, como as folias de carnaval. A caipirinha é composta por açúcar, cachaça, limão e gelo.

Para preparar uma caipirinha com café, você vai precisar de:

1 limão;

50 ml de cachaça;

50 ml de café (temperatura ambiente);

15 ml de xarope de limão;

Açúcar a gosto;

Gelo a gosto;

Grãos de café;

O modo de preparo consiste em macerar o limão com o açúcar e, em seguida, acrescente a dose de cachaça. Feito isso, acrescente o gelo e, para finalizar, coloque a dose de café. Se preferir, finalize a caipirinha de café com um toque do xarope de limão e decore com alguns grãos de café.

Café cubano

O café cubano não parece ser uma bebida alcoólica, não é mesmo? Porém, esse drink é preparado com rum e é uma ótima opção para quem deseja combinar bebidas alcoólicas com café. Os ingredientes necessários para preparar esse drink são:

60 ml de café (temperatura ambiente);

50 ml de suco de lima;

1 dose de rum;

1 colher (sopa) de creme de leite (fresco);

1 folha de hortelã;

Gelo a gosto;

Comece misturando o rum, café, suco de lima e gelo a gosto em uma coqueteleira. Mexa os ingredientes bem até que a mistura fique homogênea. Por fim, sirva o drink com um pouco do creme de leite e decore-o com a folha de hortelã.

Coquetel de café

Uma das melhores formas de combinar bebidas alcoólicas com café é fazer um coquetel. No caso, o coquetel nada mais é do que um drink que combina duas ou mais bebidas, geralmente adicionando outros ingredientes, como gelo, frutas, creme de leite, entre outros.

Para fazer um coquetel de café, você vai precisar de:

50 ml de whisky (bourbon, de preferência);

1 xícara de café espresso;

1 colher (chá) de xarope de canela;

1 colher (sopa) de licor de café;

O modo de preparo do coquetel de café é simples. Basta misturar todos os ingredientes em um recipiente e acrescentar gelo para garantir a refrescância do drinque. Feito isso, sirva tudo em uma taça e polvilhe um pouco de canela para decorar.

Lady Winter

Outra maneira de combinar bebidas alcoólicas com café é misturá-lo com conhaque. Essa combinação resulta no drink chamado Lady Winter. O conhaque é uma bebida originada da destilação do vinho e, tradicionalmente, costuma ser servido quente.

Para fazer a Lady Winter, você vai precisar de:

½ xícara (chá) de café (temperatura ambiente);

¼ xícara (chá) de licor de café;

¼ xícara (chá) de conhaque;

Chantilly a gosto;

O modo de preparo é bem simples. Misture o café, conhaque e licor de café em uma coqueteleira. Feito isso, basta servir o drink com um pouco de chantilly.