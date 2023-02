Como a inteligência artificial pode favorecer seu negócio

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

As novas tecnologias podem ser de grande utilidade na sociedade. Isso pode incluir desde a área da medicina até mesmo a forma como uma companhia é administrada. Tudo graças às diferentes ferramentas disponíveis, como pode ser o caso da inteligência artificial.

Antes esse conceito era algo associado apenas às histórias de ficção científica. Porém, hoje, encontramos tecnologias cada vez mais avançadas, trazendo não apenas novas oportunidades, mas modificando até mesmo a forma que a sociedade se encontra.

Para entender um pouco melhor isso, basta olhar para o papel que a internet ocupa em nossas vidas hoje, tratando de uma aplicação capaz de ocupar espaço em nosso trabalho, estudos, afetando até mesmo a maneira em que nos comunicamos com nossos amigos.

O mercado também passa por suas modificações nesse sentido. Isso inclui a forma em que diretamente através do seu celular, é possível pesquisar sobre container obra aluguel preço ou qualquer tipo de informação que seja de interesse por parte de um usuário.

Ao ver boa parte do seu público migrando para o cenário digital, é importante cada empresa saber como se adaptar a isso, passando a ocupar um espaço dentro das plataformas virtuais para que seja possível alcançar o seu público de interesse.

Esse é um exemplo prático, mas que aponta para o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de mudar a vida de quem gerencia uma companhia, assim como tudo aquilo que está associado ao cotidiano de um indivíduo comum que se porta como cliente.

O mesmo pode ser dito sobre o desenvolvimento de novos produtos e serviços, existindo atualmente, por exemplo, uma maior necessidade por atividades como o conserto de nobreak, para proteger contra picos elétricos os diversos aparelhos usados em casa.

E da mesma forma em que o mercado se transforma, isso pode ser dito sobre o público, sendo preciso usar das novas ferramentas disponíveis para compreender melhor o que move uma audiência, facilitando assim o contato com tais possíveis clientes.

Dentro dessa lista de atualizações, é possível destacar o papel das IAs, um sistema inteligente que vem crescendo de tal maneira ao ponto de tratar de algo que pode ser acessado até mesmo por meio de um smartphone ou qualquer aparelho eletrônico.

Afinal, do que se trata uma IA?

A sigla IA está associada ao termo Inteligência Artificial. Sendo esse um contexto que fala sobre um sistema digital inteligente, capaz de realizar uma série de atividades e cálculos de forma automática e voluntária, tratando-se de algo que simula as ações da mente humana.

Não é como se tivéssemos em um ambiente futurista, em que as máquinas podem se tornar inteligentes para dominarem o mundo, como é mostrado em muitos filmes de ficção científica. As IAs oferecem na verdade uma maneira mais prática de lidar com certos dados.

A função desses sistemas estão associadas também a outro conceito que está em alta que é a prática conhecida como Machine Learning, ou seja, o aprendizado das máquinas. Essa ideia permite uma melhor chegada a certos resultados para serem vistos.

É através desse tipo de programa inteligente que diversos tipos de projetos, indo desde uma empresa de chips e softwares até mesmo uma fábrica que fornece cantoneiras de ferro para obras, que torna-se possível contar com diferentes auxílios, entre eles:

Prevenção de ações;

Melhorar o atendimento ao público;

Identificar possíveis soluções;

Cuidar das finanças.

Isso e muitas outras atividades podem ter sua utilidade durante a gestão de algum tipo de projeto, permitindo conhecer melhor o seu cenário, o que inclui tantas oportunidades como desafios, com tudo isso podendo ser analisado por meio de programas inteligentes.

Estamos falando do mesmo tipo de sistema que otimizou o trabalho das fábricas durante a Revolução Industrial, no qual o uso de diferentes equipamentos permitiu às empresas otimizarem sua linha de produção, com máquinas que auxiliam as funções humanas.

A grande diferença em relação às IAs é que agora estamos tratando de sistemas capazes de otimizar as atividades lógicas, com um programa conseguindo identificar o perfil apresentado pelos clientes que procuram filtro hepa na internet, facilitando o seu encontro.

Tal exemplo aponta para a relevância que as inteligências artificiais podem trazer para a gestão de uma companhia. Então, é importante conhecer a fundo como uma IA pode ser aplicada ao seu negócio para garantir um melhor desempenho.

Formas que uma IA pode ajudar sua empresa

Ao pensarmos na forma em que tais tipos de programas podem ajudar na administração de um negócio. Então, é importante reconhecer algumas atividades específicas que podem ser destacadas como uma ajuda aos seus projetos, o que se aplica a ações, como:

1 – Análise de público

Ao ver uma boa parte de sua audiência na internet, torna-se possível para uma empresa ter uma melhor compreensão sobre o seu perfil de público, usando essas informações para saber como melhor responder às diferentes demandas que podem estar sendo levantadas.

Apesar dessa positividade, diante do alto número de pessoas que podem buscar por disco diamantado para concreto, pode ser difícil para quem fornece tal produto saber quem procura com um intuito de comprar ou apenas para se informar sobre tal utilidade.

Através de uma inteligência artificial, é possível fazer uma análise mais profunda em cima dessas informações, levando em conta também como as IAs são capazes de trabalhar ao lado de um outro tipo de conceito achado no meio digital nos dias de hoje.

2 – Big Data e o Data Driven

Na medida em que o ambiente digital cresce, aumenta também o número de informações na internet. Isso nos leva ao conceito do Big Data, em que um grande volume de dados pode ser observado, permitindo chegar a diferentes conclusões em cima de um público.

Junto a isso, se destaca também o conceito do Data Driven, tratando-se de uma estratégia de negócios que pode ser aplicada em cima das informações conhecidas graças aos dados analisados. Tudo isso pode ser feito por parte da inteligência artificial de um negócio.

3 – Auto-atendimento

Por meio das IAs, é possível garantir o melhor tipo de atendimento ao público, com um fornecedor de areia grossa podendo trazer ao público informações sobre os seus serviços, preços, disponibilidade de entrega, além de tudo mais que possa ser respondido.

O que mais se destaca com as inteligências artificiais é que elas podem trazer um resultado cada vez melhor ao público. Isso porque, essas IAs podem analisar os padrões de atendimento aos clientes garantindo as melhores respostas possíveis em seu futuro.

4 – Análise interno

Quando falamos sobre a função de uma IA, é comum pensarmos apenas no mercado externo, o que envolve os clientes a serem abordados, tal como tudo o que foi citado nos tópicos anteriores, contudo, tal inteligência também pode ter um valor interno.

A partir do uso desses programas, é possível compreender melhor a situação de uma empresa. Isso pode incluir o percentual de clientes a procurarem por um serviço de solda, o contato com fornecedores, além de outros pontos importantes.

5 – Desenvolvimento de melhores produtos e serviços

Quando pensamos na ação de uma IA, o indicado é olhar também para como esses programas inteligentes são capazes de ter boas ideias, tais como aqueles que gerenciam tal empreendimento, permitindo melhorias para serem feitas dentro de um negócio.

A partir disso, é possível ter acesso a novas soluções, além do lançamento de novos produtos ou de versões atualizadas. Tudo isso com a ajuda de um sistema inteligente de negócios.

6 – Projeções do mercado

A partir do momento em que uma IA é alimentada com diversas informações e conteúdos, ela consegue obter uma melhor percepção sobre tal cenário, igual a um aluno que pode ir melhor em uma prova após estudar todos os conteúdos relacionados.

Frente a esse tipo de cenário, é possível dizer que uma inteligência artificial, dependendo do seu nível de complexidade, é capaz de compreender até mesmo o futuro do mercado de quem oferece revestimento cimento queimado, por exemplo, diante do nível de procura.

É através de todas essas ações que podemos identificar o valor que existe por parte das IAs dentro do mercado, tratando-se de uma tecnologia que pode ser de grande utilidade não apenas ao público, mas também para as empresas que buscam atingir essa audiência.

O mais importante é estar atento sobre como essa aplicação pode ser positiva para o seu negócio, com o seu valor crescendo cada dia mais.

Portanto, isso vai depender apenas da forma em como esses sistemas de inteligências artificiais aprendem diante de tudo que a elas são apresentados para o grande público.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.