Cuidados com os cabelos no verão: 7 dicas para proteger seus fios

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2023.

Sol, férias, praia, piscina e mais sol. O verão é uma estação do ano bastante querida e esperada por muita gente. Porém, é nessa época que recebemos mais raios solares que podem danificar nosso cabelo.

Nesse sentido, existem alguns cuidados com os cabelos no verão que não podem ficar de fora do seu cronograma capilar. Eles ajudam a proteger os fios não apenas do sol forte comum nessa estação do ano, mas também de outras intempéries, como sal do mar, cloro da piscina e ventos.

Quer saber como cuidar melhor do seu cabelo no verão 2023? Então, continue a leitura e confira 7 dicas valiosas para manter seus fios fortes e saudáveis.

Cuidados com os cabelos no verão 2023: 7 dicas fundamentais

Quando chega o verão, muito se vê sobre a importância de proteger a pele contra os raios solares. Acontece que, além da pele, é necessário adotar cuidados com os cabelos no verão.

Isso porque os raios de sol podem ressecar os fios e alterar a estrutura deles, deixando-os mais fracos e quebradiços.

No caso da radiação UVB, ela age em uma proteína muito importante para a fibra capilar: a queratina. Com o déficit de queratina, os fios ficam enfraquecidos.

Já em relação à radiação UVA, elas causam a oxidação dos fios, levando ao desbotamento. Isso é potencializado com a combinação de sol e cloro da piscina.

Por isso, confira agora 7 recomendações de como cuidar do seu cabelo no verão 2023.

1 – Proteja os cabelos com chapéus ou bonés

Para evitar que os seus fios fiquem expostos à radiação solar, uma medida muito eficaz é o uso de chapéus e bonés.

Porém, vale ressaltar que esses adereços não devem ser utilizados se você estiver com o cabelo molhado. No caso, juntando calor e umidade, cria-se um ambiente abafado e muito propício para a formação de caspas no seu couro cabeludo.

2 – Use cremes para pentear com FPS

Atualmente, existem no mercado cremes para pentear com fator de proteção solar. Logo, enquanto você estiver na praia ou curtindo um sol na beira da piscina, faça aplicações desse produto ao longo dos fios.

Além de evitar o ressecamento das madeixas, esse creme evita que o cabelo se embarace devido à ação do vento.

3 – Enxague o cabelo com água potável ao sair do mar ou piscina

Se possível, enxague o seu cabelo com água potável todas as vezes que você tomar um banho de mar ou piscina.

Dessa forma, você retira o excesso de sal e cloro dos fios. Isso ajuda a evitar que o seu cabelo fique mais ressecado e quebradiço.

Ah, e depois de enxaguar, faça uma nova aplicação do creme para pentear com FPS para selar as cutículas dos fios e protegê-los dos raios de sol.

4 – Evite usar secador e prancha

Depois de um dia de praia nas férias de verão, você vai tomar um banho, lavar os cabelos e, quem sabe, se arrumar para curtir a noite. Ao fazer isso, em hipótese alguma você deve secar os fios com secador ou prancha.

Seu cabelo já está mais vulnerável devido ao sol, sal e cloro durante o dia. Então, pra que sujeitá-lo a mais danos com o calor dessas ferramentas, não é mesmo?

Prefira sempre retirar o excesso de umidade dos fios no pós-banho com uma toalha e deixar que ele seque naturalmente.

5 – Lave o cabelo com água fria ou morna

Se você tem o hábito de lavar os cabelos com água quente, esqueça! Prefira fazer a higienização dos fios com água fria ou morna, pois a alta temperatura pode aumentar o nível de oleosidade e favorecer a formação de caspas.

6 – Escolha um shampoo sem sal

O sal é um elemento que retira a água dos fios, causando o ressecamento e deixando-os mais propensos à quebra.

Portanto, de sal já basta o do mar. Para lavar seu cabelo, prefira utilizar shampoos que não possuem sal em sua composição. Essa informação fica presente no rótulo.

7 – Cuide bem da sua alimentação

Os cuidados com o cabelo no calor do verão também devem ocorrer de dentro para fora.

Ou seja, pouco adianta gastar dinheiro com cremes e shampoos se você não estiver se alimentando com os nutrientes necessários para fortalecer os fios.

Aqui, é muito importante que você tenha uma alimentação balanceada. Procure inserir na sua dieta alimentos ricos em proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais.

Cronograma capilar para o verão: conheça as 3 fases

Outra medida que você pode adotar para manter os seus fios fortes e hidratados é o cronograma capilar para o verão. Ele estabelece a rotina de cuidados com os cabelos, a qual é divida em três fases:

Hidratação

Nutrição

Reconstrução

Fase 1 – Hidratação

O foco desta primeira fase é agir no córtex capilar, que é a camada mais interna dos fios, a fim de acabar com ressecamento do cabelo.

4 PASSOS PARA FAZER UMA HIDRATAÇÃO PERFEITA! por Julia Doorman

Fase 2 – Nutrição

Já na segunda fase, a intenção é preservar a hidratação e repor a oleosidade natural dos fios.

NUTRIÇÃO CAPILAR: 4 FORMAS FÁCEIS DE FAZER EM CASA! 👌😮

Fase 3 – Reconstrução

Na fase de reconstrução, busca-se fortalecer os fios que foram danificados pela ação do sol, de produtos químicos e do calor da chapinha e do secador.

O foco é repor os aminoácidos que o cabelo precisa para crescer mais forte.

No vídeo abaixo, você confere um exemplo de cronograma capilar:

CABELO DOS SONHOS – CRONOGRAMA CAPILAR – DICAS DA DEDESSA

Bom, agora que você já conhece quais são os cuidados com cabelos no verão, pode dar o play nas férias e curtir aquela viagem ou passeio com a certeza de que seus fios estarão protegidos e bem tratados.

