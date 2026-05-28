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Cemig reforça cuidados elétricos para festas juninas e Copa em Montes Claros
Cemig reforça cuidados elétricos para festas juninas e Copa em Montes Claros

Cemig reforça cuidados elétricos para festas juninas e Copa em Montes Claros

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Companhia alerta para riscos em instalações improvisadas e orienta sobre solicitações de ligações provisórias.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — Com a chegada das festas juninas e das transmissões da Copa do Mundo, o mês de junho promete movimentar Montes Claros com quermesses, arraiais, apresentações culturais e eventos comunitários. Para garantir segurança durante as comemorações, a Cemig reforça orientações sobre o uso adequado da energia elétrica e a importância do planejamento das instalações.

Riscos e orientações

Segundo o gerente de Saúde e Segurança Corporativa da Cemig, José Firmo do Carmo Júnior, os enfeites e ornamentações devem ser instalados com atenção especial:

  • É proibido afixar objetos em postes ou estruturas da Cemig.
  • Bandeirinhas e decorações não devem usar arames metálicos.
  • Deve-se manter distância mínima de 1,5 metro da rede elétrica.
  • Fogueiras precisam ser montadas longe da rede elétrica, vegetação e áreas de grande circulação.

“Além do risco de choque elétrico, existe o risco de queda durante a instalação dos enfeites, o que pode provocar acidentes graves”, destacou Firmo.

Ligações provisórias

Eventos temporários como quermesses e transmissões coletivas exigem fornecimento adicional de energia. A Cemig orienta que a solicitação de ligação provisória seja feita com antecedência, permitindo análise técnica e infraestrutura adequada.

  • Solicitação pode ser realizada pelo portal Cemig Atende (www.cemig.com.br).
  • Também disponível nas agências presenciais da companhia.

Cinco cuidados essenciais

  1. Não instalar enfeites em postes.
  2. Manter distância mínima da rede elétrica.
  3. Evitar arames metálicos em bandeirinhas.
  4. Solicitar ligação provisória com antecedência.
  5. Nunca realizar ligações improvisadas ou clandestinas.

As orientações da Cemig reforçam a importância da prevenção para que as festas juninas e os eventos da Copa em Montes Claros sejam celebrados com segurança, alegria e tranquilidade, sem riscos à população.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Cemig

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