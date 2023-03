Galoppo se adapta e brilha pelo São Paulo no Paulistão

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de março de 2023.

Contratado no ano passado por uma bagatela de aproximadamente seis milhões de euros, Giuliano Galoppo vive no Paulistão seus melhores dias vestindo a camisa tricolor. Se na temporada passada o argentino não conseguiu engrenar e foi alvo de críticas, 2023 começou bastante diferente para o meia. Recebendo cada vez mais espaço, tem tudo pra ser peça importante pro técnico Rogério Ceni ao longo da temporada e alavancar a qualidade do time paulista, que começa a ser visto com bons olhos em site de apostas.

2022 do meia argentino abaixo do esperado

Quando chegou ao São Paulo em julho do ano passado, Galoppo enfrentou um contexto muito difícil para se adaptar. A cria do Banfield desembarcou em um São Paulo que jogava duas vezes por semana, com duelos eliminatórios de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Não foi fácil para ele se entrosar com seus novos companheiros e no esquema de Rogério Ceni. Esse foi o principal fator para o pouco sucesso do argentino em 2022. Além de carregar consigo o fato de ter sido a contratação mais cara da história do Soberano.

Em 2022, Galoppo disputou 21 jogos, sendo titular em somente sete. Marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência. Foi amarelado cinco vezes. O gol foi marcado na última rodada do Brasileirão, quando teve boa atuação como titular na goleada por 4 a 0 contra o Goiás. Naquele dia, a atuação de Galoppo agradou bastante ao treinador Rogério Ceni. Foi uma amostra do que ele é capaz de fazer.

Números no Paulistão impressionam

Veio 2023 e com ele, um jogador totalmente mudado. Um Galoppo artilheiro, confiante, decisivo e letal. Até aqui no Paulistão, foram sete gols e duas assistências marcadas em oito jogos. Com o detalhe de que Galoppo foi titular em apenas quatro oportunidades e disputou 432 dos 900 minutos do São Paulo no campeonato. Vale lembrar que ele não foi relacionado para o clássico contra o Corinthians, por exemplo.

Galoppo precisa de incríveis 61.7 minutos para marcar um gol pelo São Paulo no Paulistão. Precisa de 48 minutos para participar diretamente (gol ou assistência). São números excelentes. Ele divide a artilharia do torneio com o corinthiano Róger Guedes, que também marcou sete tentos. A efeito de comparação, Calleri foi o artilheiro do São Paulo no Paulistão do ano passado com oito gols no total. O atacante Ronaldo, que marcou nove vezes atuando pela Inter de Limeira, foi o artilheiro do campeonato. Galoppo tem boas chances de superar essas marcas.