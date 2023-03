Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2023.

Você já ouviu falar em pack de fotos? Porém, não sabe o que significa pack de fotos? Veja a seguir, qual é o significado e outras informações indispensáveis.

Quando se fala em pack de fotos, pode ser um assunto novo para muitas pessoas, já que muitas nem imaginam sequer o que significa pack de fotos.

Portanto, veja a seguir o que significa pack de fotos e muitas outras informações que vão ser necessárias para você.

O que significa pack de fotos

Pack de fotos nada mais é que um pacote de fotos tiradas do pé ou da mão para vender online. Esse é um mercado novo para muitas pessoas, porém é uma fonte de renda extra para quem opta por vender suas fotos.

Vender fotos da mão e do pé pode, sim, ser uma fonte de renda para você.

A venda de fotos de pés é real e não é tão incomum. Vender fotos de pés é fácil, prático e lucrativo.

Empresas, sites de banco de imagens, agências de beleza, profissionais de marketing na Internet, empresas de produção de filmes, blogueiros e entusiastas de pés estão procurando fotos de pés para exibir, ilustrar ou vender coisas.

Gostou do assunto sobre vender fotos do pé? Continue lendo e descubra mais informações.

Quem compra fotos de pés?

Naturalmente, uma das perguntas mais comuns sobre fotos de pés é: “Quem compra fotos de pés?” Além do óbvio, muitas pessoas ou organizações exigem fotos dos pés. Alguns deles incluem o seguinte:

Sites de fotos

Sites de pedicures que cuidam dos pés

Vendedores que desejam comercializar bijuterias para os pés

Fabricantes de calçados anunciando novos calçados

Agências de modelos querem modelos de pés para publicidade

Como vender fotos de pés

A segurança vem em primeiro lugar ao vender fotos de pés online. Além disso, você deve tratar seus pés após configurar tudo, tirar fotos e depois colocá-los à venda em vários sites.

Para vender suas fotos de pés online, siga estes procedimentos:

Aprenda a editar fotos profissionalmente após fotografar o seu pé em várias posições.

Certifique-se de que seus pés são atraentes.

Coloque um preço.

Lucre com seus esforços de modelagem de pés.

Onde vender fotos dos pés

Você que é novo nesse assunto deve estar se perguntando, mas, onde posso vender fotos dos pés?

Felizmente, existem muitas plataformas onde você pode listar fotos de seus pés para venda. Alguns deles são mais difíceis de acessar, enquanto outros exigem apenas registro.

Portanto, separamos os melhores lugares para você vender fotos do pé online.

Um site pessoal

Compartilhar fotos de seus pés em seu site é uma alternativa. Você não teria que compartilhar uma parte de sua receita com nenhuma plataforma.

Você deve equilibrar as vantagens e desvantagens porque manter um site leva tempo e dinheiro. Cuidar dos pés é um assunto sobre o qual você pode escrever. Se blogs como esses aparecem nas pesquisas, as pessoas procuram ativamente informações sobre um pé.

Você pode aconselhar sobre cuidados com os pés e como lidar com a pele seca. Inclua fotos de seus pés no site para promover a postagem e as fotos de seus pés.

OnlyFans

Pode ser necessário criar uma conta, promovê-la e fazer upload de imagens para vender fotos de pés neste site.

Como os clientes pagam para ver sua conta primeiro, você pode aumentar rapidamente sua receita criando buzz em torno de seu conteúdo se fizer isso corretamente. Para os criadores, é uma estratégia de negócios de receita recorrente.

OnlyFans é um site baseado em assinatura. Lembre-se de que OnlyFans recebe uma participação de 20% de todas as receitas de assinantes, já que não é seu site.

Whisper

No iOS e no Android, você pode acessar a plataforma de mídia social anônima Whisper. Existem mais de 200 milhões de usuários ativos globalmente, dando a você acesso a um mercado considerável.

O único problema é que você não pode processar pagamentos diretamente pela plataforma, você precisará fazer isso independentemente.

O Whisper é frequentemente usado para direcionar os usuários para outras plataformas onde a venda é direta.

Instafeet

Instafeet é uma galeria online dedicada a fotos de pés. Mas este é um dos sites mais desafiadores para ingressar, porque todos os usuários precisam ser verificados antes de exibir as fotos dos pés.

Além disso, antes de definir seu preço, você deve enviar cinco fotos como iniciante e enviar uma identificação com foto como identificação.

Como vender fotos dos pés no instafeet

Crie uma conta e tenha seu cartão de identificação disponível para upload.

Após ser aceito, faça upload de pelo menos cinco imagens para sua conta.

Determine o seu preço.

Para aumentar o tráfego, crie um link para publicar nas mídias sociais.

Agora que você já sabe o que significa pack de fotos, tire as melhores fotos e faça uma renda extra trabalhando em casa. Gostou de nossas dicas? Deixe um comentário abaixo nesse post.