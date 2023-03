Conheça a história do Ford Mustang

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2023.

O Ford Mustang é um dos carros mais clássicos da história da humanidade, tendo quase 60 anos de existência e muito respeito pelos apaixonados pelo universo automotivo.

Mas, no final das contas, o que faz o Mustang ser tão popular e tão amado? Qual a história desse modelo que impressiona tantas pessoas? Veja um pequeno resumo e entenda o porquê esse veículo da Ford é considerado um clássico.

Concorrência com o Corvette

Pode parecer estranho, mas a Chevrolet possui uma certa relação com um dos modelos da Ford mais importantes. No início dos anos 60, começou a aumentar a procura do público por carros mais simples e econômicos, mas que ainda fossem eficientes e tivessem um toque esportivo; na época, o único carro norte-americano que apresentava essas características era o Chevrolet Corvette.

O início do Mustang

A Ford, claramente, não poderia deixar a concorrente sozinha no mercado. Foi então que Henry Ford II (neto do fundador da empresa) pediu a criação de um veículo que apresentasse esse padrão. Com isso, nasceu o Mustang, em 1964, se tornando um dos lançamentos de carros mais memoráveis da história.

Por todas as suas características, o Ford Mustang se tornou popular rapidamente, virando um sonho de consumo para muitos motoristas. Em pouco tempo, já deu para imaginar que, futuramente, esse modelo se tornaria um clássico.

O nome Mustang

A Ford acertou em cheio no momento do batismo desse veículo. Mustangue é uma raça de cavalo selvagem norte-americana, característica por sua velocidade e imponência.

O cavalo é tão popular que é estampado até como o logotipo do veículo, fazendo com que o Mustang seja um dos únicos carros da Ford que não possuem o emblema oficial da empresa.

A quinta geração

Por um bom tempo, o Mustang começou a perder sua reputação, caindo em muitos comparativos de carros; com novas gerações chegando, os fãs diziam que a Ford havia descaracterizado o modelo, modificando de diversas maneiras o que a primeira geração criou.

A segunda geração deixou muitos descontentes, a terceira e a quarta trouxeram certas melhorias e modernizações, mas ainda faltava algo, que, felizmente, parece que foi completado pela quinta geração.

Lançada em 2004, essa nova versão do Ford Mustang trazia um toque esportivo moderno, mas com traços do primeiro modelo, lançado em 1964. Por seu design, ficou conhecido em todo o mundo.

Chegada no Brasil

Por muito tempo, era comum ver qualquer portal de carros enaltecendo a existência do Ford Mustang, principalmente os brasileiros; embora esse modelo não fosse comercializado no Brasil, havia muitos fãs para admirá-lo.

Isso mudou a partir de 2014, com a sexta geração do Mustang, um dos lançamentos da Ford mais marcantes. Nesse ano, a empresa norte-americana passou a comercializar o veículo no Brasil, após meio século de seu lançamento original.